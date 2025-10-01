Ethereum 流入 5.47 億美元但鏈上活動降低到 4,200 美元以下

TLDR

Ethereum 的 ETF 資金流入達到 5.47 億美元，顯示傳統金融定位強勁。

BitMine Immersion 將 ETH 持有量擴大到 106 億美元，目標為 5%。

Ethereum 的鏈上活動在過去 30 天降低了 12%。

ETH 在 4,350 美元價位可能面臨 10 億美元空頭頭寸的清算風險。

儘管機構資金大量流入現貨 Ethereum 交易所交易基金（ETF），以太幣（ETH）仍難以維持在 4,200 美元以上。週一，Ethereum ETF 錄得 5.47 億美元的淨流入，顯示傳統金融（TradFi）持續信心。然而，ETH 價格繼續面臨來自加密貨幣和股票市場更廣泛調整的下行壓力，同時 Ethereum 網絡內的鏈上活動也在下降。

機構對 Ethereum 的興趣持續

Ethereum 的機構需求依然強勁，週一流入現貨 ETH ETF 的 5.47 億美元淨流入就是證明。這與前一週投資者信心減弱的趨勢有所不同。這些資金流入突顯了傳統金融參與者持續定位，他們看到 Ethereum 的長期價值。

此外，知名企業投資者 BitMine Immersion 將其 ETH 持有量擴大到超過 106 億美元，目標是持有以太幣總供應量的 5%。該公司董事長 Tom Lee 重申了這一長期目標，表明重要參與者正在押注 Ethereum 的未來增長。這種機構興趣對以太幣未來定位至關重要，因為企業將 ETH 視為其投資組合的戰略資產。

Ethereum 不斷增加的機構支持也得到了諸如 ConsenSys（Ethereum 生態系統開發商）與 SWIFT 合作等發展的支持。超過 30 家金融機構正在跨境支付系統上進行合作。儘管 ETH 本身可能不會直接從該項目中受益，但這些知名參與者的參與增強了對 Ethereum 長期可行性的信心。

疲弱的鏈上活動抑制情緒

儘管機構投資者釋出積極信號，Ethereum 的鏈上活動卻有所下降。來自 Nansen 的數據顯示，Ethereum 30 天手續費降低了 12%，交易數量降低了 16%。相比之下，一些競爭網絡的網絡活動有所增長，這給 ETH 帶來了額外壓力。

Ethereum 的手續費和交易量下降引起了交易者的擔憂。這些指標通常被視為網絡使用和整體需求的反映。如果這一趨勢持續，可能會顯示零售投資者信心減弱，這可能進一步限制 ETH 價格上漲空間。

然而，這種鏈上活動的下降並未阻止所有投資者。一些分析師認為，Ethereum 的長期潛力仍然完好，特別是隨著採用率增加和未來可擴展性改進（如 Ethereum 2.0）。因此，雖然短期波動持續存在，ETH 的基本面繼續吸引長期投資者。

更廣泛的市場調整影響 ETH 價格走勢

加密貨幣和股票的更廣泛市場調整給 Ethereum 價格帶來了下行壓力。在一段強勁增長期後，ETH 價格未能維持在關鍵的 4,200 美元水平以上。風險資產（包括股票）的更廣泛回調導致投資者對加密貨幣的胃口減少。

儘管面臨這些挑戰，Ethereum 多頭仍然希望資產能夠反彈。交易者密切關注 ETH 能否重新回到 4,800 美元水平，這是它在 9 月 13 日最後達到的水平。漲至這一水平可能導致空頭頭寸清算，潛在引發進一步上行動力。

Ethereum 在短期內的表現可能會受到更廣泛經濟因素的嚴重影響，包括美國經濟增長前景。在短期內，交易者將保持謹慎，同時監控加密貨幣和傳統金融市場的發展。

FTX 恢復信託基金的 16 億美元可能影響 ETH 價格

交易者也在期待 FTX 恢復信託基金發放資金，該基金將向債權人分配 16 億美元。第三批付款可能會引發對加密貨幣的新興趣，一些接收者可能會將其支付重新投資於數字資產，包括 ETH。

隨著 Ethereum 價格在 4,200 美元附近徘徊，市場參與者密切關注任何反彈跡象。FTX 分配可能提供觸發 ETH 需求恢復所需的催化劑，潛在導致價格回升。然而，ETH 的整體方向仍將取決於機構需求、鏈上活動和更廣泛市場條件的相互作用。

