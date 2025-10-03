交易所DEX+
Ethereum 瞄準 $5K，Litecoin 推進至 $140，但 Remittix 憑藉籌集 $26.8M、CEX 上市和 2025 年 2,000% 漲幅潛力搶盡風頭。Ethereum 瞄準 $5K，Litecoin 推進至 $140，但 Remittix 憑藉籌集 $26.8M、CEX 上市和 2025 年 2,000% 漲幅潛力搶盡風頭。

Ethereum 價格預測；Litecoin 最新消息及本週哪種加密貨幣可能上漲 2,000%

作者：Blockchainreporter
2025/10/03 20:10
ethereum59 main

隨著ETH突破4,300美元阻力位，以太坊價格預測模型正吸引新的關注，鏈上數據顯示交易量激增。同時，萊特幣因網絡採用和機構興趣的更新重新成為頭條新聞。但除了ETH和LTC之外，一個新的競爭者正在引起轟動，一些分析師認為這個頂級山寨幣可能在短期內帶來驚人的回報。讓我們來看看哪種幣引起了投資者對2025年第四季度的興奮。

Remittix6426 2

以太坊價格預測：ETH保持強勢，關注下一步走勢

以太坊正在證明其韌性。突破4,300美元後，ETH現在在4,200美元至4,400美元之間整固。分析師指出，果斷突破4,400美元將開啟通往5,000美元及更高水平的道路。

chart883 1

鏈上活動、燃氣費指標和大地址積累表明需求正在增強。ETH過去漲勢中的早期買家通常看到5-10倍的收益，許多人認為如果動能保持穩定且機構資金流入持續，這一輪可能會重現這種情況。

萊特幣動向：新聞、更新與展望

萊特幣正在悄悄準備捲土重來。最近的更新包括與支付平台的整合和旨在提升採用率的新合作夥伴關係。LTC目前交易價格接近120美元，技術指標暗示在130-140美元區間有阻力。

日線收盤表現決定性，其BTC交易對正在突破下降反趨勢線。RSI在達到超買水平前仍有上升空間。同時，先前主要看跌蠟燭的範圍已被消化，表明賣家可能已經疲憊，而多頭正在掌控局面。

chart883 2

最近的技術讀數顯示LTC的移動平均線和指標正在"強烈買入"模式下對齊。一些分析師稱其為低費用實用性投資，如果更廣泛的加密貨幣情緒向上，有反彈空間。同類幣種的早期買家在反彈期間通常看到3-4倍的收益，如果宏觀趨勢轉變，LTC有望捕捉上行空間。

Remittix是2025年超越主要山寨幣的ERC-20代幣

Remittix 2315315 2

當ETH和LTC爭奪位置時，內部人士悄悄談論Remittix是現在最佳的加密貨幣購買選擇：一個為支付而非炒作而建的高增長DeFi項目。它已經籌集了超過2,680萬美元的資金，受到頂級ICO投資者的讚譽，並從主要中心化交易所的公開上市中獲得動力。

與以太坊的高燃氣費和萊特幣較慢的腳本相比，Remittix是為實際使用和規模而設計的以太坊第2層替代方案。早期支持者已經獲得了兩位數和三位數的收益，許多人認為在年底前有望達到10-20倍的增長。

為什麼Remittix受到熱議

  • 跨數十個國家的全球銀行整合
  • 多資產支持，包括加密貨幣和法定貨幣對
  • 內建即時外匯兌換
  • 已確認的中心化交易所上市
  • 經過審計的安全性和在預發布評估中的頂級排名

以太坊和萊特幣都具有傳統優勢，但它們的上限可能已經設定。真正的機會在於為明日經濟而建的項目。

Remittix不僅僅是另一種山寨幣，它正在顯示成為爆炸性增長的主要候選者的跡象。隨著交易所上市的臨近和採用的展開，錯過這個窗口可能意味著只能在場外觀望，而早期買家鎖定超額回報。

通過查看以下項目了解Remittix的PayFi未來：

網站: https://remittix.io/   

社交媒體: https://linktr.ee/remittix   

25萬美元贈品活動： https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

