這篇文章《以太坊對比特幣剛剛做出意外舉動，ETH價格突破即將到來？》發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：ETH/BTC對中的黃金交叉模式反映了2020年的設置，當時曾導致對比特幣250%的超額表現。以太坊從多年支撐區反彈，同時在0.045 BTC水平測試關鍵的200週EMA阻力。Wall Street Pepe在Solana區塊鏈上推出，為迷因幣交易者提供市場洞察和分析工具。以太坊ETH $4 341 24小時波動率：1.3% 市值：$523.39 B 24小時交易量：$25.13 B對比特幣BTC $112 435 24小時波動率：1.1% 市值：$2.24 T 24小時交易量：$35.28 B的表現閃現了一個意外舉動，暗示可能出現價格突破。它顯示了一個歷史信號，這個信號曾在過去預示著其最強勁的漲勢之一。 ETH/BTC對測試200週EMA 根據ETH/BTC週線圖，20週指數移動平均線(EMA)即將穿越50週EMA。上一次出現這種黃金交叉是在2020年初。這正好是在以太坊價格在接下來的一年中表現超過比特幣近250%之前。巧合的是，這個相同的設置出現在ETH從其多年積累區域約0.020-0.025 BTC強勁反彈的時候。這個位置強化了其作為長期支撐基礎的角色。ETH/BTC對目前正在測試其200週EMA，約為0.045 BTC。這個水平已知在2021年和當前走勢中都引發了看跌拒絕。ETH/BTC比率剛剛翻轉為有利於以太坊的黃金交叉 | 來源：Bitcoinwalah 對於2021年，ETH努力突破這一阻力但後來突破更高。這促使其加速攀升至0.08-0.09 BTC區域。目前尚不清楚類似的路徑是否正在這次展開。然而，值得注意的是，週線RSI的超買讀數暗示在...之前可能會出現回調。

以太坊剛剛對比特幣做出意外舉動，ETH價格突破即將到來？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:33
重點摘要

  • ETH/BTC對中的黃金交叉模式反映了2020年的設置，當時曾導致以太坊相較比特幣有250%的超額表現。
  • 以太坊從多年支撐區反彈，同時在0.045 BTC水平測試關鍵的200週指數移動平均線(EMA)阻力。
  • 華爾街佩佩在Solana區塊鏈上推出，為迷因幣交易者提供市場洞察和分析工具。

以太坊

ETH
$4 341



24小時波動率:
1.3%


市值:
$523.39 B



24小時交易量:
$25.13 B

相對於比特幣

BTC
$112 435



24小時波動率:
1.1%


市值:
$2.24 T



24小時交易量:
$35.28 B

的表現出現了意外走勢，暗示可能出現價格突破。它顯示了一個歷史性信號，這個信號曾經預示著過去最強勁的漲勢之一。

ETH/BTC對測試200週EMA

根據ETH/BTC週線圖，20週指數移動平均線(EMA)即將突破50週EMA。上一次出現這種黃金交叉是在2020年初。這正好是在以太坊價格在接下來的一年中表現超越比特幣近250%之前。


巧合的是，這個相同的設置出現在ETH從其多年積累區域（約0.020-0.025 BTC）強勁反彈的時候。這個位置強化了它作為長期支撐基礎的角色。ETH/BTC對目前正在測試其200週EMA，約為0.045 BTC。這個水平已知在2021年和當前走勢中都引發了看跌拒絕。

ETH/BTC比率剛剛翻轉為有利於以太坊的黃金交叉 | 來源：Bitcoinwalah

在2021年，ETH努力突破這一阻力，但後來成功突破更高。這促使其加速攀升至0.08-0.09 BTC區域。目前尚不清楚這次是否會展開類似的路徑。然而，值得注意的是，週線RSI的超買讀數暗示在幣價嘗試任何突破前可能會出現回調。

截至發稿時，以太坊交易價格為$4,342.30，過去24小時增加了1.73%。其市值固定在$528.05億，而24小時交易量達到了$26.08億。這表明交易者對這第二大加密貨幣相當熱情。ETH將記錄更多價格增長的可能性很高。這來自於加密行業所見到的機構採用增加。

分析師一直在討論以太坊價格在拒絕其歷史高點後如何繼續承受賣壓。ETH的短期復甦已被證明相當困難，因為賣家施加更大壓力，推動價格下跌。山寨幣可能會跌破$4,000水平，一路降低到$3,300。

在此之前，ETH價格仍在$4,000支撐位上方整固。

WEPE加密貨幣在Solana區塊鏈上首次亮相

華爾街佩佩(WEPE)，一種以佩佩為主題的加密貨幣，正在數字資產行業掀起波瀾。它因為向社區成員提供交易洞察和市場分析而受到認可。其不斷增長的交易者大軍被介紹給一個高頻迷因幣項目，該項目涵蓋了加密領域的操縱性大戶。

華爾街佩佩(WEPE

它已在Solana上線，加入了迷因幣行動真正中心的其他項目。

許多市場觀察者對穿著條紋西裝的最敏銳青蛙已轉變為一個生態系統持樂觀態度，在這個生態系統中，財富可以在幾分鐘內翻轉，迷因的衝擊力比許多人預期的更強。

下一頁

免責聲明：Coinspeaker致力於提供公正透明的報導。本文旨在提供準確及時的信息，但不應被視為財務或投資建議。由於市場條件可能迅速變化，我們鼓勵您自行驗證信息，並在根據本內容做出任何決定前諮詢專業人士。

新聞


Benjamin Godfrey是一位區塊鏈愛好者和記者，他喜歡撰寫關於區塊鏈技術和創新的實際應用，以推動新興技術的普遍接受和全球整合。他教育人們了解加密貨幣的願望激發了他對知名區塊鏈媒體和網站的貢獻。

Godfrey Benjamin在X上


來源：https://www.coinspeaker.com/ethereum-just-made-unexpected-move-against-bitcoin-eth-price-breakout-incoming/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

