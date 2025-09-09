以太坊剛剛對比特幣做出意外舉動，ETH價格突破即將到來？

重點摘要

ETH/BTC對中的黃金交叉模式反映了2020年的設置，當時曾導致以太坊相較比特幣有250%的超額表現。

以太坊從多年支撐區反彈，同時在0.045 BTC水平測試關鍵的200週指數移動平均線(EMA)阻力。

華爾街佩佩在Solana區塊鏈上推出，為迷因幣交易者提供市場洞察和分析工具。

的表現出現了意外走勢，暗示可能出現價格突破。它顯示了一個歷史性信號，這個信號曾經預示著過去最強勁的漲勢之一。

ETH/BTC對測試200週EMA

根據ETH/BTC週線圖，20週指數移動平均線(EMA)即將突破50週EMA。上一次出現這種黃金交叉是在2020年初。這正好是在以太坊價格在接下來的一年中表現超越比特幣近250%之前。







巧合的是，這個相同的設置出現在ETH從其多年積累區域（約0.020-0.025 BTC）強勁反彈的時候。這個位置強化了它作為長期支撐基礎的角色。ETH/BTC對目前正在測試其200週EMA，約為0.045 BTC。這個水平已知在2021年和當前走勢中都引發了看跌拒絕。

在2021年，ETH努力突破這一阻力，但後來成功突破更高。這促使其加速攀升至0.08-0.09 BTC區域。目前尚不清楚這次是否會展開類似的路徑。然而，值得注意的是，週線RSI的超買讀數暗示在幣價嘗試任何突破前可能會出現回調。

截至發稿時，以太坊交易價格為$4,342.30，過去24小時增加了1.73%。其市值固定在$528.05億，而24小時交易量達到了$26.08億。這表明交易者對這第二大加密貨幣相當熱情。ETH將記錄更多價格增長的可能性很高。這來自於加密行業所見到的機構採用增加。

分析師一直在討論以太坊價格在拒絕其歷史高點後如何繼續承受賣壓。ETH的短期復甦已被證明相當困難，因為賣家施加更大壓力，推動價格下跌。山寨幣可能會跌破$4,000水平，一路降低到$3,300。

在此之前，ETH價格仍在$4,000支撐位上方整固。

WEPE加密貨幣在Solana區塊鏈上首次亮相

華爾街佩佩(WEPE)，一種以佩佩為主題的加密貨幣，正在數字資產行業掀起波瀾。它因為向社區成員提供交易洞察和市場分析而受到認可。其不斷增長的交易者大軍被介紹給一個高頻迷因幣項目，該項目涵蓋了加密領域的操縱性大戶。

它已在Solana上線，加入了迷因幣行動真正中心的其他項目。

許多市場觀察者對穿著條紋西裝的最敏銳青蛙已轉變為一個生態系統持樂觀態度，在這個生態系統中，財富可以在幾分鐘內翻轉，迷因的衝擊力比許多人預期的更強。

