以太坊四次觸及相同阻力位 - 多次被拒後會發生什麼？

自今年八月以來，Ethereum被迫在同一下行趨勢線上反彈四次，每次拒絕都導致價格下跌。價值仍然接近2025年10月初的水平約4,300，但ETH無法突破該點。這是一個有趣的問題：第四次拒絕是即將崩潰的徵兆，還是ETH正在積累突破的動能？

正如技術分析師如Ali Charts在其工作中指出的，這種拒絕模式是一個關鍵轉折點。當價格多次嘗試達到同一水平但未能做到時，它要麼失去力量並下跌，要麼最終突破。

拒絕模式分析

趨勢線是將Ethereum的低點與2025年8月底約$4,955的峰值相關聯的線。每當ETH向這個阻力反轉波動時，賣家就會介入並推動價格下跌。四次下跌出現在穩步下降的價格上，形成交易者所稱的下降三角形或下降楔形市場。

這很重要，因為阻力水平在反覆測試後變得不那麼有效。每次拒絕，賣家數量減少，意味著賣壓正在減弱。第四次測試通常是臨界點——價格要麼跌破支撐，要麼最終突破阻力。

Ether現在交易價格約為$4,472，分析師正在觀察突破$4,500水平是否會上升到$4,600-4,800的水平。與最近高點的接近是ETH正在準備向任一方向移動的跡象。



技術指標揭示什麼

動量指標顯示趨勢線背後的情況。相對強弱指數(RSI)處於中性位置，既不超買也不超賣。這意味著ETH可以在沒有過度伸展狀態的直接壓力下向任何方向移動。

成交量模式也很重要；例如，前兩次拒絕有高賣出量，而第三和第四次有低成交量。拒絕時成交量減少通常是空頭較弱的跡象，這經常導致突破而非崩潰。

即時阻力是4,350-4,400 USDT，在私密成交量上突破這一點將有利於引發向主要良好阻力趨勢線的反彈。

結論

Ethereum在同一趨勢線上的四次下跌已經建立了一個盤旋的彈簧——準備以某種方式釋放能量。隨著賣出量減弱，中性動量指標，以及價格保持在關鍵支撐位之上，這個設置略微看空，傾向於突破而非崩潰。然而，只要ETH在4,500以上急劇下跌，下降趨勢就會維持，投資者必須準備好上漲或下跌。