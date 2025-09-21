交易所DEX+
以太坊面臨關鍵測試，分析師關注$4200附近的重要支撐位

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 09:00
以太幣
ETH$3,549.23-1.64%
ethereum60-1

Ethereum (ETH) 正在以 $4500 的價格交易，市場專家正密切關注該資產是否能維持支撐。約 $3600 是逢低買入的機會。備受歡迎的加密貨幣分析師 Michael van de Poppe 詳細闡述了他對 ETH 的預期，強調了現有設計中的威脅和機會。

隨著整體加密貨幣市場波動，Ethereum 可能會向前邁進一步，這將在未來幾週塑造山寨幣的走勢。投資者也在監控可能使 ETH 繼續上升趨勢或進入更深度下跌的區域。

關鍵支撐區間在 $4,200-$4,300

Van de Poppe 表示 Ethereum 在 $4,200 和 $4,300 之間有一個即時支撐區。這一水平在過去幾個交易時段中充當了市場的緩衝，如果 ETH 要保持在軌道上，這一水平將至關重要。

然而，失去這一區間將導致更強烈的修正。對此，van de Poppe 觀察到，在買家重新進入市場之前，Ethereum 可能會下跌到 $3,500 至 $3,800。這種回調將為長期投資者提供他所稱的絕佳機會，以較低價格積累 ETH。

Ethereum 阻力和市場展望

Ethereum 在 $4600 處遇到阻力。當它突破這一水平時，價格將再次上漲。在此之前，ETH 在一個小範圍內交易，買家和賣家相互角力。

市場指標顯示這是一個平衡的市場。RSI 為 53，表明 ETH 既不過高也不過低。多空雙方都有空間作為情緒變化的因素。

波動中的機遇

波動可能會讓一些交易者擔憂，但分析師認為 Ethereum 的整體設置仍然良好。新客戶有機會在修正時再次買入，因為在 3,500-3,800 的低點區域的需求可能會使價格再次上漲。

Ethereum 的價格仍與大型宏觀經濟趨勢以及投資者對數字貨幣的信任程度相連。目前阻力高，關鍵支撐低；因此，未來幾週將決定 ETH 的走向。

目前交易者正在等待了解 Ethereum 是否能在 4200 和 4300 之間支撐自己，然後突破 4600。這樣的結果將決定市場是進一步下跌還是開始另一個上升趨勢。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

