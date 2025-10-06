交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR 以太坊本週上漲了8.84%，在強勁價格走勢後交易價格達到$4,510 鯨魚累積了近800,000 ETH，顯示機構信心不斷增長 技術指標顯示如果動能持續，潛在目標價格為$5,000至$5,200 分析師將ETH當前模式與黃金2020-2025年的漲勢進行比較，暗示到2025年底可能達到$12,000-$15,000 BlackRock的以太坊ETF和[...] 這篇文章《以太坊(ETH)價格：隨著機構需求增長，鯨魚累積800,000 ETH》首次發表於CoinCentral。TLDR 以太坊本週上漲了8.84%，在強勁價格走勢後交易價格達到$4,510 鯨魚累積了近800,000 ETH，顯示機構信心不斷增長 技術指標顯示如果動能持續，潛在目標價格為$5,000至$5,200 分析師將ETH當前模式與黃金2020-2025年的漲勢進行比較，暗示到2025年底可能達到$12,000-$15,000 BlackRock的以太坊ETF和[...] 這篇文章《以太坊(ETH)價格：隨著機構需求增長，鯨魚累積800,000 ETH》首次發表於CoinCentral。

以太坊 (ETH) 價格：鯨魚累積 800,000 ETH 隨著機構需求增長

作者：Coincentral
2025/10/06 14:55
以太幣
ETH$3,550.19-1.61%
4
4$0.06227-5.89%

TLDR

  • Ethereum 本週上漲了 8.84%，在強勁價格走勢後交易價格為 $4,510
  • 鯨魚累積了近 800,000 ETH，顯示機構信心不斷增長
  • 技術指標顯示，如果動能持續，潛在目標價位為 $5,000 至 $5,200
  • 分析師將 ETH 當前模式與黃金 2020-2025 年的漲勢進行比較，暗示到 2025 年底可能達到 $12,000-$15,000
  • BlackRock 的 Ethereum ETF 和機構產品推動日交易量增加到超過 $37 億

Ethereum 在錄得 8.84% 的漲幅後，本週收盤價為 $4,510。按市值計算的第二大加密貨幣在 $4,088 和 $4,616 之間展現強勁價格走勢。

Ethereum (ETH) PriceEthereum (ETH) Price

鯨魚活動在本週增加，大型持有者購買了近 800,000 ETH。加密市場專家 Ali 彙編的數據揭示了這種累積模式。

這種購買活動表明機構對 Ethereum 未來的興趣不斷增長。這發生在經過數月波動後，更廣泛的市場開始穩定。

Ethereum 整週維持在 $4,100 以上的交易。這一水平似乎為持續的價格走勢提供了強有力的技術支撐。

RSI 水平為 63.56，表明買入動能積極。交易者認為在指標進入超買區域之前，還有進一步上漲的空間。

MACD 指標顯示主線為 517.18，遠高於信號線的 443.31。隨著正直方圖讀數的差距擴大，表明強勁的上升動能將持續到十月。

從技術角度來看，斐波那契回調水平勾勒出 Ethereum 的潛在目標。阻力似乎出現在接近 $4,742 的位置，與 0.236 斐波那契水平一致。

突破這一範圍可能會開啟通往 $4,950 甚至可能 $5,200 的道路。這些水平代表賣壓可能增加的區域。

ETF 流入改變市場結構

BlackRock 的 Ethereum ETF 和類似機構產品的引入改變了 2025 年的市場概況。這些基金為傳統投資者提供 ETH 敞口，而無需直接託管擔憂。

ETF 流入似乎減輕了長期持有者的賣壓。分析師指出，與早期牛市週期相比，這改善了 ETH 價格穩定性。

機構投資組合現在將 ETH 視為多元化工具，而非純粹投機。許多分析師預計資金流入將持續到 2025 年第四季度。

市場觀察者將 Ethereum 當前結構與黃金多年攀升進行比較。交易員 DeFiTracer 分享了一張圖表，顯示 Ethereum 2024-2026 年的模式緊密追蹤黃金 2020-2025 年的上漲。

區塊鏈報告數據支持這一比較。研究顯示，Ethereum-黃金相關性在 2025 年第三季度上升到 0.7，標誌著兩種資產之間記錄的最強對齊之一。

從歷史上看，Ethereum 與黃金交易方向相反，當投資者尋求風險時上漲。分析師表示，不斷變化的宏觀條件，特別是通脹壓力和擴大的 ETF 流入，開始縮小這一差距。

分析師預測範圍從 $12,000 到 $15,000

包括 Benjamin Cowen 和 Tom Lee 在內的研究人員預測，如果當前資金流入持續，Ethereum 可能接近 $12,000 到 $15,000。他們引用了去中心化金融和質押平台的參與度不斷增長。

這些平台鼓勵長期持有 ETH，而非短期投機。持有者行為的轉變可能支持持續的價格走勢。

鏈上數據顯示，短期持有者的支出產出利潤比率降低了。這一指標衡量代幣是以盈利還是虧損狀態流動。

支撐位保持在 $4,120 作為第一個主要底部，更深層次的支撐位在 $3,850。如果價格低於這些水平，Ethereum 可能回落至 $3,500，儘管當前動能表明這種情況不太可能發生。

這篇文章《Ethereum (ETH) 價格：鯨魚累積 800,000 ETH，機構需求增長》首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,583.42
$104,583.42$104,583.42

-0.44%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,550.19
$3,550.19$3,550.19

+0.87%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.68
$163.68$163.68

-1.56%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4657
$2.4657$2.4657

-2.50%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17805
$0.17805$0.17805

-0.65%