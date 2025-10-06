以太坊 (ETH) 價格：鯨魚累積 800,000 ETH 隨著機構需求增長

TLDR

Ethereum 本週上漲了 8.84%，在強勁價格走勢後交易價格為 $4,510

鯨魚累積了近 800,000 ETH，顯示機構信心不斷增長

技術指標顯示，如果動能持續，潛在目標價位為 $5,000 至 $5,200

分析師將 ETH 當前模式與黃金 2020-2025 年的漲勢進行比較，暗示到 2025 年底可能達到 $12,000-$15,000

BlackRock 的 Ethereum ETF 和機構產品推動日交易量增加到超過 $37 億

Ethereum 在錄得 8.84% 的漲幅後，本週收盤價為 $4,510。按市值計算的第二大加密貨幣在 $4,088 和 $4,616 之間展現強勁價格走勢。

Ethereum (ETH) Price

鯨魚活動在本週增加，大型持有者購買了近 800,000 ETH。加密市場專家 Ali 彙編的數據揭示了這種累積模式。

這種購買活動表明機構對 Ethereum 未來的興趣不斷增長。這發生在經過數月波動後，更廣泛的市場開始穩定。

Ethereum 整週維持在 $4,100 以上的交易。這一水平似乎為持續的價格走勢提供了強有力的技術支撐。

RSI 水平為 63.56，表明買入動能積極。交易者認為在指標進入超買區域之前，還有進一步上漲的空間。

MACD 指標顯示主線為 517.18，遠高於信號線的 443.31。隨著正直方圖讀數的差距擴大，表明強勁的上升動能將持續到十月。

從技術角度來看，斐波那契回調水平勾勒出 Ethereum 的潛在目標。阻力似乎出現在接近 $4,742 的位置，與 0.236 斐波那契水平一致。

突破這一範圍可能會開啟通往 $4,950 甚至可能 $5,200 的道路。這些水平代表賣壓可能增加的區域。

ETF 流入改變市場結構

BlackRock 的 Ethereum ETF 和類似機構產品的引入改變了 2025 年的市場概況。這些基金為傳統投資者提供 ETH 敞口，而無需直接託管擔憂。

ETF 流入似乎減輕了長期持有者的賣壓。分析師指出，與早期牛市週期相比，這改善了 ETH 價格穩定性。

機構投資組合現在將 ETH 視為多元化工具，而非純粹投機。許多分析師預計資金流入將持續到 2025 年第四季度。

市場觀察者將 Ethereum 當前結構與黃金多年攀升進行比較。交易員 DeFiTracer 分享了一張圖表，顯示 Ethereum 2024-2026 年的模式緊密追蹤黃金 2020-2025 年的上漲。

區塊鏈報告數據支持這一比較。研究顯示，Ethereum-黃金相關性在 2025 年第三季度上升到 0.7，標誌著兩種資產之間記錄的最強對齊之一。

從歷史上看，Ethereum 與黃金交易方向相反，當投資者尋求風險時上漲。分析師表示，不斷變化的宏觀條件，特別是通脹壓力和擴大的 ETF 流入，開始縮小這一差距。

分析師預測範圍從 $12,000 到 $15,000

包括 Benjamin Cowen 和 Tom Lee 在內的研究人員預測，如果當前資金流入持續，Ethereum 可能接近 $12,000 到 $15,000。他們引用了去中心化金融和質押平台的參與度不斷增長。

這些平台鼓勵長期持有 ETH，而非短期投機。持有者行為的轉變可能支持持續的價格走勢。

鏈上數據顯示，短期持有者的支出產出利潤比率降低了。這一指標衡量代幣是以盈利還是虧損狀態流動。

支撐位保持在 $4,120 作為第一個主要底部，更深層次的支撐位在 $3,850。如果價格低於這些水平，Ethereum 可能回落至 $3,500，儘管當前動能表明這種情況不太可能發生。

這篇文章《Ethereum (ETH) 價格：鯨魚累積 800,000 ETH，機構需求增長》首次發表於 CoinCentral。