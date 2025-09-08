交易所DEX+
以太坊 ETFs 損失了 7.88 億美元，而比特幣 ETFs 則見強勁資金流入

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:54
重點摘要

  • Ethereum ETF 在 9 月 1 日至 5 日期間資金流出達到 7.88 億美元。
  • Bitcoin ETF 錄得 2.46 億美元資金流入，顯示市場信心。
  • 頂級 ETF 如 ETHA、FETH 和 IBIT 推動了主要資本流動。

Ethereum ETF 面臨大量資金流出

根據 SoSoValue 的數據，在 2025 年 9 月 1 日至 9 月 5 日期間，基於 Ethereum 的 ETF 資金流出了 7.8774 億美元。這標誌著自 5 月中旬以來該領域第二週出現負面走勢，突顯了 Ethereum 投資產品持續的波動性。

美國現貨 Ethereum ETF 的資金流入和流出情況 – 來源：SoSoValue

主要 Ethereum ETF 的資金流出情況如下：

  • ETHA (BlackRock) – 3.1247 億美元
  • FETH (Fidelity) – 2.879 億美元
  • ETHE (Grayscale) – 8.35 千萬美元
  • ETHW (Bitwise) – 4.908 千萬美元
  • TETH (21Shares) – 2.13 千萬美元
  • ETHV (VanEck) – 1.722 千萬美元
  • ETH (Grayscale) – 1.251 千萬美元
  • QETH (Invesco) – 213 萬美元
  • EZET (Franklin Templeton) – 162 萬美元

這些數字凸顯了投資者對 Ethereum ETF 領域採取謹慎態度，儘管數字資產整體呈現增長趨勢。

Bitcoin ETF 顯示正向資金流入

相比之下，Bitcoin ETF 在同期經歷了 2.4642 億美元的資金流入，表明市場對 Bitcoin 作為主流投資持續保持信心。

美國現貨 Bitcoin ETF 的資金流入和流出情況 – 來源：SoSoValue

資本收益集中在四個領先的 ETF：

  • IBIT – 4.3432 億美元
  • BTC – 3.329 千萬美元
  • FBTC – 2.501 千萬美元
  • BTCO – 221 萬美元

兩個 ETF，BTCW 和 DEFI，沒有新資金流入，而六個記錄了資金流出：

  • ARKB – 8.152 千萬美元
  • BITB – 7.69 千萬美元
  • GBTC – 6.974 千萬美元
  • HODL – 1.319 千萬美元
  • BRRR – 387 萬美元
  • EZBC – 318 萬美元

在過去一週，基於 Ethereum 市值的 ETF 資金流入超過了 10 億美元，這包括所有與 Ethereum 相關的產品。

同時，Bitcoin ETF 繼續吸引機構和零售投資者的顯著興趣，反映了兩大主要加密貨幣之間的分歧情緒。

來源：https://coinpaper.com/10933/ethereum-et-fs-lose-788-million-while-bitcoin-et-fs-see-strong-inflows

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

