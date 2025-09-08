以太坊 ETFs 損失了 7.88 億美元，而比特幣 ETFs 則見強勁資金流入

以太坊 ETF 損失 7.88 億美元，而比特幣 ETF 則出現強勁資金流入的文章發表於 BitcoinEthereumNews.com。主要亮點：以太坊 ETF 在 9 月 1 日至 5 日期間出現 7.88 億美元資金流出。比特幣 ETF 錄得 2.46 億美元資金流入，顯示市場信心。頂級 ETF 如 ETHA、FETH 和 IBIT 推動了主要資金變動。以太坊 ETF 面臨重大資金流出 根據 SoSoValue 的數據，在 2025 年 9 月 1 日至 9 月 5 日期間，基於以太坊的 ETF 損失了 7.8774 億美元。這標誌著自 5 月中旬以來該領域第二週出現負面走勢，突顯了以太坊投資產品持續的波動性。美國現貨以太坊 ETF 的資金流入和流出情況 – 來源：SoSoValue 主要以太坊 ETF 的資金流出情況如下：ETHA (BlackRock) – 3.1247 億美元 FETH (Fidelity) – 2.879 億美元 ETHE (Grayscale) – 8.35 千萬美元 ETHW (Bitwise) – 4.908 千萬美元 TETH (21Shares) – 2.13 千萬美元 ETHV (VanEck) – 1.722 千萬美元 ETH (Grayscale) – 1.251 千萬美元 QETH (Invesco) – 213 萬美元 EZET (Franklin Templeton) – 162 萬美元 這些數字凸顯了投資者對以太坊 ETF 領域的謹慎態度，儘管數字資產整體呈現增長趨勢。比特幣 ETF 顯示正面資金流入 相比之下，比特幣 ETF 在同期經歷了 2.4642 億美元的資金流入，表明市場對比特幣作為主流投資的持續信心。美國現貨比特幣 ETF 的資金流入和流出情況 – 來源：SoSoValue 資本收益集中在四個領先的 ETF：IBIT – 4.3432 億美元 BTC – 3.329 千萬美元 FBTC – 2.501 千萬美元 BTCO – 221 萬美元 兩個 ETF，BTCW 和 DEFI，沒有新資金流入，而六個 ETF 錄得資金流出：ARKB – 8.152 千萬美元 BITB – 7.69 千萬美元 GBTC – 6.974 千萬美元 HODL – 1.319 千萬美元 BRRR – 387 萬美元 EZBC – 318 萬美元 在過去一週，如果包括所有與以太坊相關的產品，基於以太坊市值的 ETF 資金流入超過了 10 億美元。同時，比特幣 ETF 繼續吸引機構和零售投資者的顯著興趣，反映了兩者之間的不同情緒... 以太坊 ETF 損失 7.88 億美元，而比特幣 ETF 則出現強勁資金流入的文章發表於 BitcoinEthereumNews.com。主要亮點：以太坊 ETF 在 9 月 1 日至 5 日期間出現 7.88 億美元資金流出。比特幣 ETF 錄得 2.46 億美元資金流入，顯示市場信心。頂級 ETF 如 ETHA、FETH 和 IBIT 推動了主要資金變動。以太坊 ETF 面臨重大資金流出 根據 SoSoValue 的數據，在 2025 年 9 月 1 日至 9 月 5 日期間，基於以太坊的 ETF 損失了 7.8774 億美元。這標誌著自 5 月中旬以來該領域第二週出現負面走勢，突顯了以太坊投資產品持續的波動性。美國現貨以太坊 ETF 的資金流入和流出情況 – 來源：SoSoValue 主要以太坊 ETF 的資金流出情況如下：ETHA (BlackRock) – 3.1247 億美元 FETH (Fidelity) – 2.879 億美元 ETHE (Grayscale) – 8.35 千萬美元 ETHW (Bitwise) – 4.908 千萬美元 TETH (21Shares) – 2.13 千萬美元 ETHV (VanEck) – 1.722 千萬美元 ETH (Grayscale) – 1.251 千萬美元 QETH (Invesco) – 213 萬美元 EZET (Franklin Templeton) – 162 萬美元 這些數字凸顯了投資者對以太坊 ETF 領域的謹慎態度，儘管數字資產整體呈現增長趨勢。比特幣 ETF 顯示正面資金流入 相比之下，比特幣 ETF 在同期經歷了 2.4642 億美元的資金流入，表明市場對比特幣作為主流投資的持續信心。美國現貨比特幣 ETF 的資金流入和流出情況 – 來源：SoSoValue 資本收益集中在四個領先的 ETF：IBIT – 4.3432 億美元 BTC – 3.329 千萬美元 FBTC – 2.501 千萬美元 BTCO – 221 萬美元 兩個 ETF，BTCW 和 DEFI，沒有新資金流入，而六個 ETF 錄得資金流出：ARKB – 8.152 千萬美元 BITB – 7.69 千萬美元 GBTC – 6.974 千萬美元 HODL – 1.319 千萬美元 BRRR – 387 萬美元 EZBC – 318 萬美元 在過去一週，如果包括所有與以太坊相關的產品，基於以太坊市值的 ETF 資金流入超過了 10 億美元。同時，比特幣 ETF 繼續吸引機構和零售投資者的顯著興趣，反映了兩者之間的不同情緒...