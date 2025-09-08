以太坊 ETFs 損失了 7.88 億美元，而比特幣 ETFs 則見強勁資金流入

重點摘要
- Ethereum ETF 在 9 月 1 日至 5 日期間資金流出達到 7.88 億美元。
- Bitcoin ETF 錄得 2.46 億美元資金流入，顯示市場信心。
- 頂級 ETF 如 ETHA、FETH 和 IBIT 推動了主要資本流動。
Ethereum ETF 面臨大量資金流出
根據 SoSoValue 的數據，在 2025 年 9 月 1 日至 9 月 5 日期間，基於 Ethereum 的 ETF 資金流出了 7.8774 億美元。這標誌著自 5 月中旬以來該領域第二週出現負面走勢，突顯了 Ethereum 投資產品持續的波動性。
美國現貨 Ethereum ETF 的資金流入和流出情況 – 來源：SoSoValue
主要 Ethereum ETF 的資金流出情況如下：
- ETHA (BlackRock) – 3.1247 億美元
- FETH (Fidelity) – 2.879 億美元
- ETHE (Grayscale) – 8.35 千萬美元
- ETHW (Bitwise) – 4.908 千萬美元
- TETH (21Shares) – 2.13 千萬美元
- ETHV (VanEck) – 1.722 千萬美元
- ETH (Grayscale) – 1.251 千萬美元
- QETH (Invesco) – 213 萬美元
- EZET (Franklin Templeton) – 162 萬美元
這些數字凸顯了投資者對 Ethereum ETF 領域採取謹慎態度，儘管數字資產整體呈現增長趨勢。
Bitcoin ETF 顯示正向資金流入
相比之下，Bitcoin ETF 在同期經歷了 2.4642 億美元的資金流入，表明市場對 Bitcoin 作為主流投資持續保持信心。
美國現貨 Bitcoin ETF 的資金流入和流出情況 – 來源：SoSoValue
資本收益集中在四個領先的 ETF：
- IBIT – 4.3432 億美元
- BTC – 3.329 千萬美元
- FBTC – 2.501 千萬美元
- BTCO – 221 萬美元
兩個 ETF，BTCW 和 DEFI，沒有新資金流入，而六個記錄了資金流出：
- ARKB – 8.152 千萬美元
- BITB – 7.69 千萬美元
- GBTC – 6.974 千萬美元
- HODL – 1.319 千萬美元
- BRRR – 387 萬美元
- EZBC – 318 萬美元
在過去一週，基於 Ethereum 市值的 ETF 資金流入超過了 10 億美元，這包括所有與 Ethereum 相關的產品。
同時，Bitcoin ETF 繼續吸引機構和零售投資者的顯著興趣，反映了兩大主要加密貨幣之間的分歧情緒。
