交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
波動性持續讓交易者緊張不安，因為儘管 Ethereum（ETH）被廣泛採用，其價格仍難以突破主要阻力位，導致 […] 這篇文章《Ethereum 和 ADA 面臨價格下跌，而 BlockDAG 與 BWT Alpine Formula 1® 車隊合作關係中領先！》首次發表於 Coindoo。波動性持續讓交易者緊張不安，因為儘管 Ethereum（ETH）被廣泛採用，其價格仍難以突破主要阻力位，導致 […] 這篇文章《Ethereum 和 ADA 面臨價格下跌，而 BlockDAG 與 BWT Alpine Formula 1® 車隊合作關係中領先！》首次發表於 Coindoo。

Ethereum 與 ADA 面臨價格下跌，而 BlockDAG 與 BWT Alpine Formula 1® 車隊合作關係領先！

作者：Coindoo
2025/10/01 08:00
艾達幣
ADA$0.5813-2.64%
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE$0.7304-0.42%
1
1$0.02209-25.82%
Edge
EDGE$0.277+3.38%
以太幣
ETH$3,551.14-1.68%

波動性持續讓交易者處於緊張狀態，因為以太坊（ETH）價格儘管被廣泛採用，仍難以突破主要阻力位，使許多人對其橫向移動感到沮喪。Cardano（ADA）面臨類似挑戰，價格更新顯示在支撐位和阻力位附近反覆爭奪，暗示著整合而非決定性增長。

BlockDAG（BDAG）與BWT Alpine Formula 1®車隊的合作不僅是一場宣傳噱頭，而是一份意向聲明，將BlockDAG呈現為連接尖端技術與全球體育觀眾的關鍵區塊鏈協議。這種戰略性且時機恰當的聯盟使BlockDAG成為2025年最值得購買的加密貨幣，證明該項目兼具願景和完美執行力。

BlockDAG與BWT Alpine Formula 1®車隊的戰略合作

與大多數專注於尋求曝光的交易所或追求關注的迷因幣的加密體育合作不同，BlockDAG採取了更為精心計算的步驟，成為BWT Alpine Formula 1®車隊的獨家第一層區塊鏈合作夥伴。這不是為了短期炒作；而是關於將區塊鏈技術與現存最具競爭力的運動之一整合。這種方法強調了可信度而非僅僅贊助，使這筆交易成為今年最大膽的舉措之一。

差異在於提供的價值。粉絲們不僅會在比賽中看到另一個標誌；他們將成為技術驅動整合的更深層體驗的一部分。從大獎賽活動中的互動式粉絲模擬器到黑客松和吸引社區參與的Web3工具，BlockDAG正以前所未有的方式將區塊鏈實用性引入賽車運動。這種技術基礎設施與體育參與的結合使BlockDAG成為2025年最值得購買的加密貨幣之一，證明它在全球範圍內的採用是認真的。

支持這一大膽戰略的是BlockDAG強勁的預售表現。在第30批次中限時定價為$0.0013，儘管官方批次價格為$0.03，該項目已籌集了超過$411百萬並售出超過26.4十億枚代幣。超過312,000名持有者現已成為網絡的一部分，每天有1,000+新參與者加入，全球已發貨超過20,000台X系列礦機。這些數字反映了真實的吸引力，而非僅僅是投機性關注。

這種高影響力合作夥伴關係與快速增長的預售的結合表明，BlockDAG專注於不僅僅是品牌建設；它正在建立真正的全球採用。對許多人來說，這就是為什麼BlockDAG被視為一個明智且及時的選擇，使其成為2025年最佳加密貨幣購買選擇的最強競爭者之一。

以太坊（ETH）價格分析：支撐與阻力

以太坊目前交易價格在$4,160至$4,400之間，此前在9月22日短暫跌破$4,200。支撐位位於$4,200-$4,450範圍內，而阻力位則維持在$4,600，如果動能增強，可能向$5,000上行。技術指標如MACD顯示近期看跌信號，而RSI保持中性，表明謹慎情緒。儘管如此，質押增長、Layer-2擴展進展和ETF相關興趣可能幫助ETH保持成為更具彈性的大型資產之一。

來源：CoinGecko

分析師意見分歧，花旗預測年底價格接近$4,300，而渣打銀行則表示在有利的市場條件下可能會上漲至$7,500。然而，如果$4,200無法守住，風險仍然存在，可能會觸發進一步下跌。儘管面臨這些挑戰，以太坊憑藉其深厚的流動性，仍保持其作為頂級DeFi和企業網絡的實力。

Cardano（ADA）價格更新：陷入整合

Cardano目前交易價格接近$0.82，此前本週早些時候從$0.88-$0.90範圍下跌。支撐位在$0.79附近堅挺，但阻力位仍在$0.95，尚未被突破。RSI傾向於超賣區域，表明可能反彈，但鯨魚拋售壓力繼續抑制上行動能。如果跌破$0.79，可能會暴露出$0.76和$0.74的進一步支撐位。

短期預期仍然謹慎，分析師預測在重大催化劑推動需求之前，將在$0.75和$0.85之間整合。如果ADA能夠突破$0.95的阻力位，它可能會向$1.05甚至$1.20移動，而長期預測則認為在2025年結束前可能會測試$1.50。目前，Cardano似乎正在等待新的需求或市場範圍內的反彈來啟動增長。

總結

當以太坊穩定在$4,200-$4,400附近，而Cardano在$0.79附近與整合搏鬥時，BlockDAG正積極擴大其影響範圍並建立其生態系統。其預售繼續獲得牽引力，籌集了$411百萬，並以僅$0.0013的價格售出超過26.4十億枚代幣。獨家F1合作夥伴關係進一步加強了其作為優先考慮採用和現實世界用例的網絡的地位。

這種強勁的預售表現、快速的社區增長和全球體育聯盟的結合使BlockDAG成為2025年最佳加密貨幣購買選擇中的明確競爭者。它不僅代表了一個大膽的營銷舉措，更是持續增長和技術相關性的藍圖。

預售：https://purchase.blockdag.network

網站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVy

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo將不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

以太坊和ADA面臨價格下跌，而BlockDAG與BWT Alpine Formula 1®車隊合作領先！首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,553.48
$104,553.48$104,553.48

-0.47%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,549.58
$3,549.58$3,549.58

+0.85%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.70
$163.70$163.70

-1.55%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4651
$2.4651$2.4651

-2.53%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17804
$0.17804$0.17804

-0.66%