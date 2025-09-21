ETH 和 BTC 持有者通過 FleetMining 雲端挖礦尋求穩定收入

廣告





免責聲明：以下文章為贊助內容，其中觀點不代表 ZyCrypto 立場。讀者在採取與本文提及項目相關的任何行動前，應進行獨立研究。本文不應被視為投資建議。

紐約時間：2025年9月20日（UTC +8）— FleetMining，一家美國雲端挖礦公司，宣布推出零成本雲端挖礦服務，讓用戶能夠在不需昂貴硬體或電費的情況下挖掘 Bitcoin 和 Dogecoin 等熱門加密貨幣。

這個新平台為加密貨幣愛好者和新手提供了一種簡化的方式，完全在線上通過挖礦賺取被動收入。FleetMining 通過在註冊時提供 15 美元的免費挖礦合約，使挖礦變得比以往更加容易獲取。

無需設備。無需經驗。只有加密貨幣獎勵。

FleetMining 的平台消除了加密貨幣挖礦的傳統複雜性。用戶不再需要購買挖礦設備或維護伺服器。只需一個電子郵件地址，個人就可以註冊並通過簡單、用戶友好的界面開始賺取每日收益。該平台支持 Bitcoin (BTC)、Dogecoin (DOGE) 和 Litecoin (LTC) 的挖礦。

"我們創建 FleetMining 的信念是，任何人都應該能夠參與加密貨幣挖礦，而不需要高成本或技術挑戰，"公司代表表示。"我們的模式建立在透明度、易用性和包容性之上。"

具有環保意識基礎設施的全球運營

FleetMining 在哈薩克斯坦和冰島等戰略性、能源效率高的地區運營其挖礦場。這些地點的選擇是基於其低電費和可持續能源的獲取，使公司能夠將成本節約和可靠性傳遞給用戶。

計劃 每日回報 期限（天） 總回報 入門礦工 $100 $3.00 2 $106 入門礦工 $500 $6.25 5 $531.25 標準礦工 $3,000 $45.00 15 $3,675 標準礦工 $6,000 $96.00 20 $7,920 進階礦工 $30,000 $540.00 45 $54,300 進階礦工 $200,000 $3,800 55 $409,000 進階礦工 $300,000 $6,000 60 $660,000

FleetMining 的挖礦合約設計用於支持不同專業水平的用戶。

平台亮點：

·免費 $15 挖礦獎金 – 無需任何付款即可立即開始。

·無需硬體 – 所有挖礦都是雲端基礎。

·每日收益 – 直接將收益支付到您的錢包。

·環保友善 – 在能源效率高的地區運營。

·安全可靠 – SSL 加密和反 DDoS 保護確保帳戶安全。

·推薦獎勵 – 邀請他人加入平台可賺取高達 4.5% 的佣金。

如何開始：

在 www.fleetmining.com 創建帳戶

領取您的 $15 獎金挖礦合約

開始賺取並每日追蹤您的獎勵

FleetMining 免費雲端挖礦模式反映了對可獲取加密工具的需求增長。憑藉可靠的性能、全球基礎設施和清晰的用戶入門途徑，該公司為任何人提供了加入數位經濟的機會—無需技術知識。

關於 FleetMining：

FleetMining 是一家總部位於英國密德爾塞克斯的領先雲端挖礦提供商，專門提供 Bitcoin、Dogecoin 和 Litecoin 挖礦服務。專注於使加密貨幣挖礦變得容易獲取、經濟實惠和環保意識，FleetMining 結合了尖端技術、可持續運營和用戶友好的解決方案，使全球個人能夠參與數位資產經濟。

媒體聯繫：

了解更多並立即開始雲端挖礦： https://fleetmining.com

電子郵件：[email protected]

公司地址：1225 17th St, Denver, CO 80202, United States

