交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《ETH和BTC持有者通過FleetMining雲端挖礦尋求穩定收入》發表於BitcoinEthereumNews.com。廣告 &nbsp &nbsp 免責聲明：以下文章為贊助內容，其中觀點不代表ZyCrypto立場。讀者在採取與本文提及項目相關的任何行動前，應進行獨立研究。本文不應被視為投資建議。紐約時間：2025年9月20日（UTC +8）— FleetMining，一家美國的雲端挖礦公司，宣布推出零成本雲端挖礦服務，讓用戶能夠在不需昂貴硬體或電費的情況下挖掘Bitcoin和Dogecoin等熱門加密貨幣。這個新平台為加密貨幣愛好者和新手提供了一種簡化的方式，完全在線上通過挖礦賺取被動收入。通過在註冊時提供15美元的免費挖礦合約，FleetMining使挖礦變得比以往更加容易獲取。無需設備。無需經驗。只有加密貨幣獎勵。FleetMining的平台消除了傳統加密貨幣挖礦的複雜性。用戶不再需要購買挖礦設備或維護伺服器。只需一個電子郵件地址，個人就可以註冊並通過簡單、用戶友好的界面開始賺取每日收益。該平台支持Bitcoin (BTC)、Dogecoin (DOGE)和Litecoin (LTC)的挖礦。"我們創建FleetMining的信念是，任何人都應該能夠參與加密貨幣挖礦，而不需要高成本或技術挑戰，"一位公司代表表示。"我們的模式建立在透明度、易用性和包容性之上。"廣告 &nbsp 具有環保意識基礎設施的全球運營FleetMining在哈薩克斯坦和冰島等戰略性、能源效率高的地區運營其挖礦場。這些地點的選擇是基於其低電費和可持續能源的獲取，使公司能夠將成本節約和可靠性傳遞給用戶。計劃 每日回報 期限（天） 總回報初級礦工 $100 $3.00 2 $106初級礦工 $500 $6.25 5 $531.25標準礦工 $3,000 $45.00 15 $3,675標準礦工 $6,000 $96.00 20 $7,920高級...這篇文章《ETH和BTC持有者通過FleetMining雲端挖礦尋求穩定收入》發表於BitcoinEthereumNews.com。廣告 &nbsp &nbsp 免責聲明：以下文章為贊助內容，其中觀點不代表ZyCrypto立場。讀者在採取與本文提及項目相關的任何行動前，應進行獨立研究。本文不應被視為投資建議。紐約時間：2025年9月20日（UTC +8）— FleetMining，一家美國的雲端挖礦公司，宣布推出零成本雲端挖礦服務，讓用戶能夠在不需昂貴硬體或電費的情況下挖掘Bitcoin和Dogecoin等熱門加密貨幣。這個新平台為加密貨幣愛好者和新手提供了一種簡化的方式，完全在線上通過挖礦賺取被動收入。通過在註冊時提供15美元的免費挖礦合約，FleetMining使挖礦變得比以往更加容易獲取。無需設備。無需經驗。只有加密貨幣獎勵。FleetMining的平台消除了傳統加密貨幣挖礦的複雜性。用戶不再需要購買挖礦設備或維護伺服器。只需一個電子郵件地址，個人就可以註冊並通過簡單、用戶友好的界面開始賺取每日收益。該平台支持Bitcoin (BTC)、Dogecoin (DOGE)和Litecoin (LTC)的挖礦。"我們創建FleetMining的信念是，任何人都應該能夠參與加密貨幣挖礦，而不需要高成本或技術挑戰，"一位公司代表表示。"我們的模式建立在透明度、易用性和包容性之上。"廣告 &nbsp 具有環保意識基礎設施的全球運營FleetMining在哈薩克斯坦和冰島等戰略性、能源效率高的地區運營其挖礦場。這些地點的選擇是基於其低電費和可持續能源的獲取，使公司能夠將成本節約和可靠性傳遞給用戶。計劃 每日回報 期限（天） 總回報初級礦工 $100 $3.00 2 $106初級礦工 $500 $6.25 5 $531.25標準礦工 $3,000 $45.00 15 $3,675標準礦工 $6,000 $96.00 20 $7,920高級...

ETH 和 BTC 持有者通過 FleetMining 雲端挖礦尋求穩定收入

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 02:07
比特幣
BTC$104,587.77-1.76%
Moonveil
MORE$0.004188-12.51%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.4764-0.14%
COM
COM$0.006117-6.53%
Sign
SIGN$0.04009-1.40%
Cloud
CLOUD$0.09811-0.48%
以太幣
ETH$3,550.89-1.68%

廣告

&nbsp

&nbsp

免責聲明：以下文章為贊助內容，其中觀點不代表 ZyCrypto 立場。讀者在採取與本文提及項目相關的任何行動前，應進行獨立研究。本文不應被視為投資建議。

紐約時間：2025年9月20日（UTC +8）— FleetMining，一家美國雲端挖礦公司，宣布推出零成本雲端挖礦服務，讓用戶能夠在不需昂貴硬體或電費的情況下挖掘 Bitcoin 和 Dogecoin 等熱門加密貨幣。

這個新平台為加密貨幣愛好者和新手提供了一種簡化的方式，完全在線上通過挖礦賺取被動收入。FleetMining 通過在註冊時提供 15 美元的免費挖礦合約，使挖礦變得比以往更加容易獲取。

無需設備。無需經驗。只有加密貨幣獎勵。

FleetMining 的平台消除了加密貨幣挖礦的傳統複雜性。用戶不再需要購買挖礦設備或維護伺服器。只需一個電子郵件地址，個人就可以註冊並通過簡單、用戶友好的界面開始賺取每日收益。該平台支持 Bitcoin (BTC)、Dogecoin (DOGE) 和 Litecoin (LTC) 的挖礦。

"我們創建 FleetMining 的信念是，任何人都應該能夠參與加密貨幣挖礦，而不需要高成本或技術挑戰，"公司代表表示。"我們的模式建立在透明度、易用性和包容性之上。"

廣告

&nbsp

具有環保意識基礎設施的全球運營

FleetMining 在哈薩克斯坦和冰島等戰略性、能源效率高的地區運營其挖礦場。這些地點的選擇是基於其低電費和可持續能源的獲取，使公司能夠將成本節約和可靠性傳遞給用戶。

計劃每日回報期限（天）總回報
入門礦工$100$3.002$106
入門礦工$500$6.255$531.25
標準礦工$3,000$45.0015$3,675
標準礦工$6,000$96.0020$7,920
進階礦工$30,000$540.0045$54,300
進階礦工$200,000$3,80055$409,000
進階礦工$300,000$6,00060$660,000

FleetMining 的挖礦合約設計用於支持不同專業水平的用戶。

平台亮點：

·免費 $15 挖礦獎金 – 無需任何付款即可立即開始。

·無需硬體 – 所有挖礦都是雲端基礎。

·每日收益 – 直接將收益支付到您的錢包。

·環保友善 – 在能源效率高的地區運營。

·安全可靠 – SSL 加密和反 DDoS 保護確保帳戶安全。

·推薦獎勵 – 邀請他人加入平台可賺取高達 4.5% 的佣金。

如何開始：

在 www.fleetmining.com 創建帳戶

領取您的 $15 獎金挖礦合約

開始賺取並每日追蹤您的獎勵

FleetMining 免費雲端挖礦模式反映了對可獲取加密工具的需求增長。憑藉可靠的性能、全球基礎設施和清晰的用戶入門途徑，該公司為任何人提供了加入數位經濟的機會—無需技術知識。

關於 FleetMining：

FleetMining 是一家總部位於英國密德爾塞克斯的領先雲端挖礦提供商，專門提供 Bitcoin、Dogecoin 和 Litecoin 挖礦服務。專注於使加密貨幣挖礦變得容易獲取、經濟實惠和環保意識，FleetMining 結合了尖端技術、可持續運營和用戶友好的解決方案，使全球個人能夠參與數位資產經濟。

媒體聯繫：

了解更多並立即開始雲端挖礦： https://fleetmining.com

電子郵件：[email protected]

公司地址：1225 17th St, Denver, CO 80202, United States

免責聲明：這是一篇贊助文章，其中的觀點不代表 ZyCrypto 立場，也不應歸因於 ZyCrypto。讀者在採取與本文提及的公司、產品或項目相關的任何行動前，應進行獨立研究。本文不應被視為投資建議。請注意，交易加密貨幣涉及重大風險，因為加密市場的波動性可能導致重大損失。


來源：https://zycrypto.com/eth-and-btc-holders-seek-stable-income-through-fleetmining-cloud-mining/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,587.77
$104,587.77$104,587.77

-0.44%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,550.89
$3,550.89$3,550.89

+0.89%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.65
$163.65$163.65

-1.58%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4649
$2.4649$2.4649

-2.53%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17805
$0.17805$0.17805

-0.65%