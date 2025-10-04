ETF 資金流入，「貨幣貶值交易」推動比特幣攀升至 123K 美元以上

這是來自 Forward Guidance 通訊的一個片段。要閱讀完整版，請訂閱。

週末即將到來，而 Bitcoin 正在接近其歷史最高點。

隨著政府關閉延遲了新潛在加密貨幣 ETF 的推出，我們今天可以專注於美國 Bitcoin 基金，這些基金在過去四個交易日內吸引了約 22 億美元的資金流入。

（這是更廣泛的「貨幣貶值交易」的一部分，傳統金融巨頭的分析師們現在才開始談論這個話題。你必須原諒他們沒有在你知道時就聽說這件事。）

當我寫關於十月加密貨幣市場展望時，Bitcoin 的價格在 117,500 美元左右。此後它已經飆升到了 123,000 美元以上——在中午時距離歷史最高點僅差 1%。

隨著許多人將注意力轉向預期推出的持有 SOL、LTC、XRP 等的加密貨幣 ETF，政府關閉（因此 SEC 暫停）給了我們一個機會回顧經典產品。

現貨 Bitcoin ETF 資金流入在九月反彈，此前這些產品在八月流失了 7.5 億美元。雖然以太幣 ETF 在八月風頭正盛，但流向這些基金的資金在上個月大幅放緩。

上面的圖表不包括週三和週四的數據，在這兩天 Bitcoin ETF 分別吸引了 6.76 億美元和 6.27 億美元的資金——這是三週以來最高的資金流入水平。

關於 BTC 是否會再次迎來「十月上漲」的可能性，21Shares 的 Matt Mena 指出本月晚些時候預期的美聯儲降息是一個主要利好因素。他解釋說，Bitcoin 可以在財政不確定時期作為「數字黃金」對沖工具受益，同時在流動性回歸時作為高貝塔風險資產受益。

Felix 在昨天的通訊中提到，正在進行的政府關閉（例如就業數據的延遲）迫使市場觀察者依賴最近顯示勞動力市場疲軟的私人就業數據。他解釋說，這基本上意味著「降息週期的延續是板上釘釘的事」。

除了預期的降息外，Mena 提到 ETF 資金流入是 Bitcoin 看起來有望再次測試 124,000 美元並可能在 2025 年結束前達到 140,000 美元至 150,000 美元之間的另一個原因。他補充說，更廣泛的市場可能會跟隨這一趨勢。

「加密貨幣總市值有望挑戰 5 萬億美元的門檻——比當前水平高出不到 25%，」Mena 本週早些時候告訴我。「考慮到 2024 年第四季度出現了 63% 的飆升，市值從 10 月的 2.2 萬億美元增加到了年底的 3.6 萬億美元，這是一個可實現的目標。」

摩根大通分析師最近公開表示，Bitcoin 可能在 2025 年底前達到 165,000 美元——指出相對於波動性調整後的黃金水平，這種資產被低估了。

當我們準備看到加密貨幣 ETF 陣容廣泛擴展時，重要的是要記住 Bitcoin 在投資組合中扮演的角色與其他加密資產不同。我並不是在告訴 Bitcoin 極端主義者他們不已經相信的事情。

還記得 ETF.com 分析師 Sumit Roy 告訴我關於即將推出的現貨加密貨幣 ETF 的潛在需求嗎？它們不一定會看到來自那些將財富的一小部分（比如說 2%）投入 BTC 作為分散投資和/或對沖工具的投資者的資金流入。

這個在 DAS 倫敦舉行的 10 月 15 日以 ETF 為重點的小組討論，有來自 BlackRock 和 21Shares 的高管參與，時機特別恰當。

Bitcoin ETF 的另一個可能的利好因素是像 Vanguard 這樣的經紀公司允許客戶交易它們。在最近有報導稱這家指數基金巨頭正在考慮這種可能性後，這個話題再次被提起。

雖然 Vanguard 尚未對我關於這份報告的詢問作出回應，但它歷來對加密貨幣的立場（或者我應該說反加密貨幣立場）非常明確。Vanguard 發言人之前曾告訴我，該公司「持續評估」其經紀服務，所以這份報告似乎與那種表述沒有太大不同。當然，許多人相信 Vanguard 最終會屈服。

週五我已經說得夠多了。如果你所在的地方有季節變化，去享受這秋季的天氣吧。

— Ben Strack

