ESW 和 Shopify 為企業品牌提供國際電子商務動力

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:58
ESW 協助品牌進行跨境電子商務。

圖片提供：ESW

隨著品牌在海外市場經營時面臨日益複雜的法律和關稅，國際電子商務的世界每天都變得更加複雜。這時候，國際電子商務領導者 ESW 登場了。該公司已與一站式平台 Shopify 簽署了戰略協議，提供商業所需的基本網路基礎設施，使企業品牌和零售商能夠在超過 200 個市場中擴展、本地化和優化他們的業務。

「我們去年開始與 Shopify 對話，」ESW 的執行長 Eric Eichmann 表示。「我們已經將一些客戶轉移到我們解決方案上的 Shopify，包括 Tarte 和 Thom Brown。我們為 Shopify 環境帶來的是以更有效的方式服務公司的能力。我們幫助品牌接觸全球喜愛他們的消費者，並建立牢固的關係。」

與 Shopify 合作使 ESW 能夠為企業商家提供強大的全球電子商務解決方案，Eichmann 說。「通過結合 Shopify 高轉化率的電子商務平台與 ESW 的跨境能力，我們使品牌能夠在國際上擴展，提供真正本地化的體驗，而不必在靈活性和控制力之間做出選擇。」

使用 Shopify 的企業品牌可以利用 ESW 在大規模管理合規性、風險和收入本地化方面的國際專業知識。「大型公司現在有一項服務，可以讓他們以優化銷售、優化利潤並為該國消費者提供良好體驗的方式進入 200 多個國際市場，」Eichmann 說。

ESW 處理世界各地的支付。「你需要確保擁有覆蓋該國大多數公司業務的支付方式，」Eichmann 說。「我們在市場內做到這一點。Shopify 提供一些支付方式，但他們不能覆蓋所有支付，所以在許多情況下，我們實際上是通過添加新的支付機制來補充他們的產品。」

通過無縫整合 Shopify，ESW 為品牌提供了成長所需的控制力、一致性和成果，Eichmann 說。以 Lululemon 這樣的品牌為例，它在美國和加拿大獨立開展業務。「當你談論那些複雜且收入不那麼可觀的國家時，他們自己去處理所有麻煩是不合理的，」Eichmann 說。「這時他們就依靠我們為他們做這些事。」

「當我們通過使用當地語言來本地化解決方案時，轉化率就會上升，」Eichmann 說。「如果你在馬來西亞只使用英語，那與在馬來西亞使用馬來語是不同的。這會產生很大的差異，消費者的體驗會好得多。」

從品牌角度來看，ESW 所做的很多工作是提供白手套服務。該公司為客戶提供「有大量分析支持」的工作與不工作分析，Eichmann 說。「我們不斷改進物流和相關成本。」

資料來源：https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2025/09/08/esw-and-shopify-fuel-international-e-commerce-for-enterprise-brands/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

