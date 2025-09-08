交易所DEX+
Eric Trump 在日本加倍支持 Bitcoin 財政角色

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:13
Bitcoin

圍繞埃里克·特朗普在亞洲的商業活動的猜測使一支日本股票在崩盤前飆升，但美國總統的兒子現已澄清事實。

特朗普站在ABC（一家曾被稱為GFA的東京上市公司）總裁旁邊的照片迅速在投資者中傳播。這張照片引發了特朗普正在與該公司合作的傳言，引發了外國買家的搶購熱潮。ABC的股價飆升，但在特朗普公開否認任何參與後，股價暴跌了近18%。

特朗普的聲明

在X上發文，特朗普表示這張照片是在一次會議上隨意拍攝的，並不是任何合作關係的證據。「我不認識這個人，也沒有參與這家公司，」他寫道，並補充說他在該地區的唯一商業關係是與專注於Bitcoin的Metaplanet。

對Metaplanet的承諾

特朗普最近被任命為Metaplanet的戰略顧問，該公司因其積極的Bitcoin積累策略而被拿來與MicroStrategy相比較。他上週參加了該公司的股東會議，強化了他與該公司的關聯。

Metaplanet方面繼續增加其加密貨幣儲備。週一，它以平均成本111,783美元將其資產負債表上的BTC增加了136個，使總持有量增加到20,136 BTC——價值超過20億美元。

特朗普的澄清突顯了市場對知名人士的敏感度，以及他在亞洲只與Metaplanet保持一致的意圖。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

Alex是一位經驗豐富的金融記者和加密貨幣愛好者。他擁有超過8年報導加密貨幣、區塊鏈和金融科技行業的經驗，精通複雜且不斷發展的數字資產世界。他富有洞察力和引人深思的文章為讀者提供了市場最新發展和趨勢的清晰圖景。他的方法使他能夠將複雜的概念分解為易於理解且深入的內容。關注他的出版物以了解最重要的趨勢和主題的最新動態。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

