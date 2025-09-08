Eric Trump 在日本加倍支持 Bitcoin 財政角色

Bitcoin

圍繞埃里克·特朗普在亞洲的商業活動的猜測使一支日本股票在崩盤前飆升，但美國總統的兒子現已澄清事實。

特朗普站在ABC（一家曾被稱為GFA的東京上市公司）總裁旁邊的照片迅速在投資者中傳播。這張照片引發了特朗普正在與該公司合作的傳言，引發了外國買家的搶購熱潮。ABC的股價飆升，但在特朗普公開否認任何參與後，股價暴跌了近18%。

特朗普的聲明

在X上發文，特朗普表示這張照片是在一次會議上隨意拍攝的，並不是任何合作關係的證據。「我不認識這個人，也沒有參與這家公司，」他寫道，並補充說他在該地區的唯一商業關係是與專注於Bitcoin的Metaplanet。

對Metaplanet的承諾

特朗普最近被任命為Metaplanet的戰略顧問，該公司因其積極的Bitcoin積累策略而被拿來與MicroStrategy相比較。他上週參加了該公司的股東會議，強化了他與該公司的關聯。

Metaplanet方面繼續增加其加密貨幣儲備。週一，它以平均成本111,783美元將其資產負債表上的BTC增加了136個，使總持有量增加到20,136 BTC——價值超過20億美元。

特朗普的澄清突顯了市場對知名人士的敏感度，以及他在亞洲只與Metaplanet保持一致的意圖。

