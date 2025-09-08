Eric Trump 澄清除 Metaplanet 外在亞洲的關係，MTPLF 股價下滑

美國總統唐納德·川普的兒子埃里克·川普週一澄清他在亞洲地區僅效忠於 Metaplanet。此舉是為了回應他訪問該地區期間有關他涉及亞洲另一家公司的傳言。

埃里克·川普澄清僅對 Metaplanet 有承諾

埃里克·川普於9月8日在 X 平台上澄清他僅與 Metaplanet（又稱亞洲戰略）有關聯。他表示，比特幣財庫公司「Metaplanet 是我在該地區唯一合作的公司。」

他與 ABC（前身為 GFA）總裁的合照在日本投資界流傳。關於埃里克與 ABC 關係的猜測引發了該公司股價上漲。據信，外國投資者看到這張照片後購買了 ABC，認為其股價肯定會飆升。

埃里克·川普與 ABC 總裁。來源：X

週一，在埃里克否認與該公司有任何關聯後，GFA 股價暴跌超過 17.79% 至 462 日元。24小時最低和最高價分別為 462 日元和 630 日元。他說：

「我不知道這是誰，我也沒有任何參與這家公司。這是我在亞洲參加會議時的一張照片。如果有人聲稱我參與了這家公司，讓我明確表示 - 我沒有。」

埃里克·川普此前被任命為 Metaplanet 的戰略顧問，該公司是日本最大的比特幣企業持有者。他上週還參加了 Metaplanet 的股東大會。

今天，Metaplanet 將其比特幣總持有量增加到了 20,136 BTC。該公司以平均每 BTC 111,783 美元的價格購買了 136 BTC，總價值 1,520 萬美元。

Metaplanet 和 MTPLF 股票下跌

截至撰稿時，Metaplanet 股價收盤下跌超過 2.96% 至 688 日元。在機構大量做空的情況下，該股持續下跌。根據 Yahoo Finance 的數據，該股一個月內已下跌了 31%，使年初至今 (YTD) 的回報率降低到了近 97%。

Metaplanet 股票日線圖。來源：TradingView

同時，MTPLF 股票也面臨賣壓，上週收盤下跌了 1.62% 至 4.855 美元。一個月內下跌了 30%，但年初至今上漲了 108%。

由於宏觀因素和機構轉向山寨幣的不確定性，比特幣價格表現受到影響，導致價格下跌。BTC 價格目前交易在 110,979 美元，一週內上漲了 3.4%。

Varinder Singh Varinder 是金融科技和加密貨幣媒體領域的資深領導者，擁有超過 12 年的經驗，其中包括 6 年專注於區塊鏈、加密貨幣和 Web3 發展。他以為 CoinGape、The Coin Republic 和 The Crypto Times 等出版商報導高影響力和高質量新聞而聞名，同時在任職期間完善並培訓了多名記者。作為技術碩士學位持有者、分析思考者和科技愛好者，他已在 5000 多篇新聞文章和論文中分享了他對顛覆性技術的知識。