Elon Musk 再次失敗，Tesla 在美國的市場份額下降幅度創 8 年來最大

特斯拉對美國電動車市場的控制剛剛遭受了近十年來最大的打擊。在2025年8月，該公司在美國的市場份額崩潰至38%，自2017年以來首次降低到40%以下。

當時，特斯拉仍在擴大Model 3的生產。現在，它正被更便宜、更新穎且更具競爭力的選擇擠出聚光燈。同時，伊隆正在追逐機器人而非汽車。當特斯拉的產品線停滯不前時，競爭對手正全力吸引買家，而且效果顯著。

Cox的數據顯示，特斯拉在短短兩個月內失去了超過10個百分點的市場份額，從6月的48.7%滑落到7月的42%，然後在8月進一步下降。這是特斯拉自2021年3月以來最急劇的下滑，當時福特推出Mustang Mach-E進入電動車市場。

相比之下，7月整體電動車銷量增加了24%，達到128,268輛。特斯拉自身在7月的銷量攀升至53,816輛，增加了7%，但無法跟上步伐。在8月，特斯拉的銷售增長降低到3.1%，而市場其餘部分則加速增長了14%。

傳統品牌提供更大優惠並接管銷售

特斯拉下滑的一個原因是來自傳統汽車製造商的大量電動車優惠。現代、本田、起亞和豐田都向買家提供積極的優惠，推出比特斯拉更好的激勵措施，並迅速搶佔市場份額。

Cox的行業洞察總監Stephanie Valdez Streaty表示：「這些傳統製造商都從這種緊迫感中受益，他們能夠為他們的車輛提供有吸引力的優惠——而且效果顯著。」

她還補充道：「我知道他們正將自己定位為機器人和AI公司。但當你是一家汽車公司，當你沒有新產品時，你的份額就會開始下降。」

自2023年推出Cybertruck以來，特斯拉尚未推出新的大眾市場車型。那次發布沒有引起Model 3或Model Y那樣的轟動。

即使是最近對Model Y的更新，這款曾經成為全球銷量冠軍的SUV，也未能達到預期。特斯拉現在正邁向看似連續第二年銷量下滑的局面。

伊隆沒有按照承諾推出更便宜的車型，而是將重點轉向建造人形機器人和機器人出租車。這是一場巨大的賭博。

董事會剛剛提出了一項1萬億美元的薪酬計劃給伊隆，與特斯拉在未來十年內市值達到8.5萬億美元掛鉤。這是投資者密切關注的全力一搏，尤其是現在，當公司的主要收入來源正在失去動力。

聯邦稅收抵免截止日期引發銷售熱潮

目前，買家正在爭相利用本月結束的7,500美元聯邦稅收抵免。這股熱潮在7月和8月推動了整體銷售，但特斯拉的增長卻落後。其他公司只是行動更快。

當整個電動車市場正在攀升時，特斯拉卻在緩慢前進。這不僅僅是缺乏新車型的問題。降價已成為特斯拉的常規工具，但即使這些也正在失去優勢。深度折扣可能保持銷量流動，但它們也會消耗利潤並嚇跑股東。

如你所知，特斯拉的公眾形象因伊隆與政治的聯繫而受到打擊。去年他幫助唐納德·川普總統重返白宮，制定削減和重組政府的計劃。

但到了5月，伊隆與川普分道揚鑣，完全離開了政府。這種政治上的急轉彎，加上對伊隆網上行為的持續批評，使特斯拉的品牌塑造變得更加困難，尤其是在更傾向自由主義的市場。

同時，買家走進展廳，帶著特斯拉競爭對手的鑰匙離開。Topojoy Biswas，一位41歲的舊金山軟件工作者，原本打算購買豐田凱美瑞。但在看到其他電動車製造商提供的優惠後，他改變了主意。

大眾汽車經銷商提供零首付、零利息和免費快速充電。Biswas表示，他最終選擇了大眾ID.4而非特斯拉Model Y。「感覺像是市場上最好的交易，」他說。大眾汽車7月的銷量與6月相比增加了超過450%。

在重要的地方被看見。在Cryptopolitan Research上做廣告，接觸加密貨幣最敏銳的投資者和建設者。