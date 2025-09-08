薩爾瓦多的 BTC 總持有量在 Bitcoin 日超過 7 億美元

交易所DEX+
薩爾瓦多的比特幣總持有量超過7億美元，該國慶祝其將加密貨幣作為法定貨幣的具有里程碑意義的決定四週年。

摘要

  • 薩爾瓦多在比特幣日購買了21個BTC。
  • 該國的總持有量為6,313.18個BTC，價值超過7億美元。
  • 批評者認為薩爾瓦多的比特幣投資存在嚴重風險。

來自該國比特幣辦公室（管理其比特幣持有量的行政單位）的數據顯示，在所謂的比特幣日執行了21個BTC的購買後，該國持有6,313.18個BTC。

根據當前價格，撰寫時薩爾瓦多的比特幣儲備價值略高於7億美元。 

這次21個BTC的收購偏離了比特幣辦公室自該國具有里程碑意義的比特幣法正式實施以來採用的每天1個比特幣的政策。 

雖然薩爾瓦多偶爾會執行更大規模的購買，但這次最近的購買是對比特幣2100萬供應上限的象徵性致敬，並重申了政府的承諾，即使在它在國際貨幣基金組織義務和公眾懷疑的鋼絲上行走時。

總統納伊布·布克勒在2021年提出了薩爾瓦多的比特幣法，該提案簽署後使這個拉丁美洲國家成為世界上第一個將比特幣作為法定貨幣的國家。

雖然這對該國和加密貨幣行業都標誌著一個歷史性時刻，但這一決定遭到了許多經濟學家的批評，他們警告了所涉及的波動性和宏觀經濟風險。

薩爾瓦多比特幣舉措的最大批評者之一是國際貨幣基金組織（IMF）。自採用初期以來，這個全球監管機構和貸款方一再警告，將如此波動的資產作為法定貨幣可能會破壞金融穩定，使貨幣政策複雜化，並使該國面臨各種財政風險。

快進到2025年，IMF迫使薩爾瓦多縮減其比特幣野心，作為14億美元貸款協議的條件。為了確保交易，政府同意停止公共比特幣購買，廢除要求商家接受比特幣的條款，並關閉其Chivo錢包計劃。

甚至該國定期的BTC購買也在7月發布的IMF審查後受到審查，該審查聲稱薩爾瓦多在簽署IMF協議後於2月停止了積累新的比特幣，即使該國的比特幣辦公室繼續在社交媒體上宣布新的收購。

報告認為，這些所謂的購買實際上是政府控制的錢包之間的內部轉賬，而不是實際的市場購買。

比特幣在薩爾瓦多仍然是優先事項

儘管如此，這並沒有阻止薩爾瓦多在公共前線積極推動其比特幣議程。在9月7日的X帖子中，比特幣辦公室表示，大約8萬名公務員現在已獲得比特幣認證，並補充說該國還正在推出專注於比特幣和人工智能的公共教育計劃。

上個月，薩爾瓦多國民議會通過了一項新的「投資銀行法」，該法為選定的投資銀行設立了條款，使其能夠在中央儲備銀行（BCR）和金融系統監管局（SSF）的監督下作為官方比特幣服務提供商、發行商和數字資產管理者運營。

像巴基斯坦和玻利維亞這樣的國家也已轉向薩爾瓦多尋求關於各自比特幣策略的指導。

來源：https://crypto.news/el-salvadors-total-btc-holdings-surpass-700m-on-bitcoin-day/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

