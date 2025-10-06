交易所DEX+
薩爾瓦多在 Bitcoin 近期飆升後利潤達到驚人水平 – 以下是最新數據

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 02:14
在比特幣突破125,000美元的歷史新高後，薩爾瓦多的比特幣投資組合再次成為焦點。該國的比特幣總持有量目前價值770,661,019美元。

根據數據顯示，薩爾瓦多的總投資額為300,548,375美元。這些投資的總利潤為470,112,644美元，代表156.42%的回報率。年初至今(YTD)的利潤記錄為183,361,874美元。

總統納伊布·布克勒(Nayib Bukele)自2021年以來一直監督著使比特幣成為該國官方貨幣之一的政策。這一策略最初因其波動性而受到批評和爭議，但隨著比特幣價格的上漲，它已經為薩爾瓦多帶來了相當可觀的收益。

根據可獲得的信息表明，政府尚未進行任何銷售，這意味著所有利潤都是未實現的。

這個與國際貨幣基金組織(IMF)簽署協議的國家，曾承諾停止購買BTC。然而，目前看來它仍在繼續每天購買1個BTC。

*這不是投資建議。

來源：https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvadors-profits-reach-incredible-levels-following-bitcoins-recent-surge-here-are-the-latest-figures/

