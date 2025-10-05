薩爾瓦多的 Bitcoin 投資組合達到 7.4 億美元，獲得巨額利潤

TLDR

薩爾瓦多的比特幣 儲備 已激增至7.4億美元，比2022年增加了162%。

儲備 該國持有6,246個BTC，未實現利潤超過4.43億美元。

通過地熱挖礦和每日購買的戰略積累支持增長。

截至2025年，薩爾瓦多在全球主權比特幣持有量中排名第6位。

薩爾瓦多的比特幣儲備已達到新的歷史高點，標誌著該國長期押注加密貨幣的重要里程碑。隨著2025年比特幣價值飆升，該國的比特幣投資組合已激增，展示了數百萬美元的未實現收益。這一成就凸顯了薩爾瓦多戰略的日益成功，該戰略將比特幣置於其經濟未來的中心。

薩爾瓦多的比特幣投資組合創紀錄價值

薩爾瓦多的比特幣儲備已攀升至新高，截至2025年中期達到約7.407億美元。這標誌著自2022年以來增加了162%，當時該國已獲得2,381個BTC。該國的比特幣持有量現在達到6,246個BTC，反映出價值的大幅上漲，這得益於比特幣最近的價格上漲。

一直是比特幣採用的積極倡導者的總統納伊布·布克勒(Nayib Bukele)自2021年以來監督了這一戰略積累。雖然薩爾瓦多早期面臨懷疑和市場波動，但政府持有比特幣的承諾已證明是富有成效的。隨著比特幣以平均每枚12萬美元的價格交易，該國已看到超過4.43億美元的未實現收益。

戰略積累方法

薩爾瓦多的比特幣戰略涉及批量購買、每日買入和地熱能源挖礦的組合。政府一直保持著美元成本平均法，隨著時間的推移逐漸獲取比特幣。這一戰略旨在平滑市場波動的影響並降低大額損失的風險。

此外，該國利用其火山景觀中豐富的地熱能源的挖礦作業補充了這些購買。這種方法不僅有助於增加該國的儲備，還有助於降低能源成本。薩爾瓦多的比特幣辦公室繼續每日購買比特幣，根據市場波動調整其購買，進一步多樣化其獲取方法。

克服國際金融挑戰

儘管面臨來自國際金融機構的限制，如國際貨幣基金組織(IMF)，薩爾瓦多已設法繼續其比特幣積累。2023年，薩爾瓦多與IMF達成了融資協議，該協議對比特幣在公共部門的使用設置了某些限制。然而，政府已找到技術變通方法，確保比特幣購買持續進行。這些努力使薩爾瓦多能夠繼續擴大其持有量，而不違反協議條款。

政府在比特幣立場上也一直直言不諱，布克勒總統駁回了外部壓力要求停止該國比特幣計劃的呼聲。根據布克勒的說法，無論外部挑戰如何，該國都致力於比特幣增強國家財富的潛力。

比特幣作為全球採用的模式

薩爾瓦多的比特幣實驗已引起全球關注，其他國家密切關注其方法。該國從其比特幣持有量中獲得的不斷增長的利潤和財務獨立性為其他新興市場提供了一個引人注目的案例。隨著比特幣價值持續上升，薩爾瓦多將加密貨幣整合到其國家戰略中的成功正在激發關於數字資產在國家經濟中更廣泛作用的討論。

薩爾瓦多保護其比特幣持有量的努力還包括冷存儲轉移等措施，這些措施保護資產免受潛在網絡威脅。該國還專注於擴大其比特幣挖礦基礎設施，旨在進一步將比特幣整合到其經濟戰略中。

雖然薩爾瓦多排名為第六大主權比特幣持有國，但該國仍然處於關於加密貨幣在全球經濟中作用的辯論中心。隨著比特幣接近新高，薩爾瓦多的戰略可能成為考慮類似舉措的國家的關鍵參考點。

