薩爾瓦多的 Bitcoin 持有量獲得 4.75 億美元利潤，BTC 成為全球第 7 大資產

薩爾瓦多目前在其比特幣持有量中坐擁4.82億美元的未實現收益。這是在BTC創下新的歷史高點並成為全球第七大最有價值資產之際。

薩爾瓦多的比特幣儲備激增至7.75億美元以上

在最近的X貼文中，總統納伊布·布克勒分享了該國的比特幣投資組合。數據顯示，薩爾瓦多的儲備現在價值約7.75億美元。這代表自2022年以來增加了162%，持有量約為6,246 BTC。

隨著代幣最近創下新的歷史高點，政府的持倉也產生了超過4.75億美元的未實現利潤。

薩爾瓦多在2021年成為世界上第一個正式承認比特幣為法定貨幣的國家。布克勒政府認為，此舉將使金融服務更容易被薩爾瓦多人獲得，其中許多人缺乏傳統銀行賬戶。到2022年，使用比特幣閃電錢包的薩爾瓦多人比持有銀行賬戶的人還多。

在該國最近的一項舉措中，國家比特幣辦公室確認了重新分配價值6.78億美元的BTC到多個錢包。這6,274 BTC被轉移到14個地址，每個地址上限為500個幣。這樣做是為了減少風險暴露，例如量子計算對數字資產的潛在影響。

此外，薩爾瓦多宣布將舉辦世界上第一個政府支持的BTC會議，Bitcoin Histórico。這計劃在2025年11月12-13日舉行。該活動將在聖薩爾瓦多的歷史中心舉行，並被宣傳為慶祝比特幣在金融自由中的角色。

BTC攀升至全球第七大資產

根據Kobeissi Letter，截至2025年10月5日，BTC的市值已達到2.5萬億美元。這使其成為全球第七大最有價值資產。這也使得比特幣超過了幾個企業巨頭和貴金屬，鞏固了其作為宏觀層面金融資產的地位。

Source: X

這是在比特幣創下新的歷史高點之際，10月初飆升至125,500美元，伴隨著廣泛的"Uptober"樂觀情緒。這次最新的漲勢發生在其8月份的前一次歷史高點124,400美元不到兩個月後。

值得注意的是，代幣在未來幾週可能會進一步走高，因為渣打銀行的分析師預測該代幣可能在2025年底前達到200,000美元。

渣打銀行數字資產研究主管Geoffrey Kendrick指出，持續的ETF資金流入是可能推高需求的短期因素。他補充說，該代幣可能在未來幾週內攀升至135,000美元。