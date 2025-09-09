薩爾瓦多為國家的 Bitcoin 日再購入 21 BTC，持有量突破 $700M

簡述 薩爾瓦多於9月7日購買了21枚BTC，以慶祝其比特幣法律四週年。

該國的比特幣儲備現在總計6,313.18枚BTC，價值約7.01億美元。

儘管IMF貸款要求政府停止累積比特幣，但該國仍進行了這次購買。

薩爾瓦多繼續堆疊聰。

週日，總統納伊布·布克勒確認該國的比特幣辦公室已購買21枚BTC，以紀念該國比特幣法定貨幣法的四週年。

這次購買象徵性地向比特幣2100萬枚硬幣供應上限致敬，並延續了政府的儲備建設策略，儘管與國際貸款機構存在緊張關係。

自去年三月以來，數據顯示，這個中美洲大陸最小的國家每天持續購買1枚BTC。

根據政府自己的數據和區塊鏈數據，該國現在持有6,313.18枚BTC，價值約7.01億美元。

薩爾瓦多的比特幣法於2021年通過，使薩爾瓦多成為世界上第一個將比特幣作為法定貨幣與美元並行的國家。

當時，這一舉措被宣傳為增加金融包容性和降低匯款成本的方式，儘管批評者警告其波動性和宏觀經濟風險，並指出這一舉措表面上違反了「加密精神」，因為實施它的權力是由國家下達的。

雖然具有象徵意義，但薩爾瓦多最近的購買使其遵守去年12月與IMF達成的14億美元貸款協議變得複雜，該協議要求停止公共實體的自願累積。

當時，IMF官員表示，該國已承諾在最終確定的延長基金機制下凍結收購。

作為協議的一部分，薩爾瓦多修訂了其比特幣法，使商家接受變為自願，同時保留加密貨幣作為法定貨幣的地位。該協議還要求清算Fidebitcoin信託基金，並要求政府退出Chivo錢包計劃。

儘管有這些要求和與IMF協議的持續修訂，薩爾瓦多仍繼續購買比特幣。IMF計劃下的未來撥款取決於直到2027年的合規審查，使政府處於監督之下。

上個月底，國家比特幣辦公室重新分配了其持有的比特幣到多個地址，每個地址上限約為500枚BTC。官員們引用量子計算威脅作為這一變更的理由。

它列出了新地址，並提供公共儀表板以確保透明度。

一份IMF報告估計，自2021年以來，薩爾瓦多購買比特幣的金額約為3億美元，按當前價格計算產生了超過4億美元的未實現收益。然而，該基金指出，有限的披露阻礙了對投資組合的全面獨立評估。

薩爾瓦多的持有量仍使其位列最大主權比特幣儲備之一，領先於那些正在嘗試採礦支持策略的國家。