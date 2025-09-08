薩爾瓦多不顧國際貨幣基金組織貸款協議限制購買 21 Bitcoin

TLDR

薩爾瓦多透過購買21枚比特幣來慶祝其比特幣法定貨幣法案四週年

該國目前在其國家儲備中持有6,313枚比特幣，價值超過7億美元

薩爾瓦多廢除了其比特幣法定貨幣要求，並同意作為14億美元國際貨幣基金組織貸款協議的一部分停止購買比特幣

儘管有國際貨幣基金組織協議，薩爾瓦多自2024年3月以來仍繼續每日購買1枚比特幣

政府已為80,000名公務員提供比特幣認證，並運行公共教育計劃

薩爾瓦多於9月7日購買了21枚比特幣，以紀念其比特幣法定貨幣法案四週年。總統納伊布·布克勒透過該國的比特幣辦公室確認了這次具有象徵意義的購買。

此次購買使薩爾瓦多的比特幣總持有量增加到6,313枚。根據政府數據，按目前價格計算，這些儲備價值超過7億美元。

購買21枚比特幣是參考比特幣2,100萬枚的最大供應量。這延續了薩爾瓦多通過定期購買建立比特幣儲備的策略。

數據顯示，自2024年3月以來，薩爾瓦多每天購買1枚比特幣。儘管面臨國際壓力要求停止，該國仍維持這一購買計劃。

國際貨幣基金組織貸款造成複雜局面

薩爾瓦多於2024年12月與國際貨幣基金組織簽署了14億美元的貸款協議。該協議要求政府停止使用公共資金自願購買比特幣。

國際貨幣基金組織在7月發布的報告中確認，自簽署貸款協議以來，薩爾瓦多未購買新的比特幣。然而，最近的購買似乎與這一承諾相矛盾。

作為國際貨幣基金組織協議的一部分，薩爾瓦多廢除了其比特幣法定貨幣法。新法律使商家自願接受比特幣，同時保持比特幣作為法定貨幣的地位。

政府還同意減少對其Chivo比特幣錢包的支持。在運營期間，該錢包在薩爾瓦多居民中的採用率有限。

薩爾瓦多必須遵守國際貨幣基金組織的條件，才能在2027年前獲得未來的貸款發放。該組織將定期審查該國的合規情況。

比特幣教育和安全措施

比特幣辦公室報告，截至2025年，80,000名公務員已獲得比特幣認證。政府運行多個公共比特幣和人工智能教育計劃。

上個月，薩爾瓦多將其比特幣持有量分散到多個錢包地址。每個新地址最多持有500枚比特幣，以降低量子計算風險。

政府在公共儀表板上發布了新的錢包地址以確保透明度。這允許對該國的比特幣持有量進行獨立驗證。

批評者認為，薩爾瓦多的比特幣政策更多地使政府受益，而非普通公民。有些人表示，需要更多教育來促進當地人口採用，而不是專注於政府和企業使用。

國際貨幣基金組織的報告估計，自2021年以來，薩爾瓦多在比特幣購買上花費了約3億美元。該基金計算出，按目前比特幣價格，未實現收益超過4億美元。

薩爾瓦多於2021年9月成為世界上第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家。該法律旨在增加金融包容性並降低公民的匯款成本。

該國的比特幣實驗在四年內產生了喜憂參半的結果。根據國際貨幣基金組織的說法，有限的披露阻礙了對投資組合表現的完全獨立評估。

薩爾瓦多的比特幣持有量使其成為全球最大的主權比特幣儲備國之一。該國持有的比特幣比其他嘗試採用挖礦支持策略的國家更多。

