薩爾瓦多以策略性購買 BTC 慶祝比特幣日

重點： 主要事件：薩爾瓦多在 Nayib Bukele 領導下購買比特幣。

向國家儲備增加了 21 BTC。

目前總計：6,313.18 BTC，價值 7.01 億美元。

薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 宣布該國於 9 月 8 日購買了 21 個比特幣，標誌著該國加密貨幣儲備的又一次顯著增加。

這次收購凸顯了薩爾瓦多在市場波動條件下持續的投資策略，旨在加強其在全球加密貨幣領域的地位。

比特幣日購買 21 個比特幣：戰略意義

在比特幣日，總統 Nayib Bukele 通過收購 21 BTC 提升了薩爾瓦多的比特幣地位，使國家持有總量增加到 6,313.18 BTC。這標誌著薩爾瓦多在使用比特幣作為儲備資產策略上的又一個里程碑。這次新購買表明 Bukele 政府持續努力將加密貨幣整合到國家金融系統中，強調比特幣對該國的戰略重要性。

持有量的市場價值現在達到了 7.01 億美元。這一行動可能會影響國際預期，一些預測市場如 Kalshi、Polymarket 推測國庫可能在 2025 年底前增加到 10 億美元。薩爾瓦多對比特幣的奉獻突顯了一種獨特的國家策略，與標準貨幣儲備形成對比。

社區反應非常強烈，行業知名人士在 X 等平台上討論其影響。總統 Bukele 的行動引發了討論，儘管沒有來自西方主要監管實體的正式批評。情緒大多表現出對比特幣在國家財政政策中潛在角色的樂觀看法。正如 Bukele 所表達的："今天為比特幣日購買 21 BTC。"

比特幣市場數據在薩爾瓦多行動中加強影響力

您知道嗎？ 在之前的象徵性日期，薩爾瓦多利用 BTC 購買來加強加密貨幣的整合，在國際觀念轉變中保持擴張策略。

根據 CoinMarketCap 的數據，比特幣目前價格為 111,416.70 美元，推動其市值增加到 2.22 萬億。佔據 57.67% 的市場主導地位，這強化了其持續影響力。24 小時交易量反映了健康的市場，達到 252.9 億美元，伴隨著 1.03% 的日漲幅。價格動態保持相對穩定，呈現增量增長和輕微週期性下降。

比特幣(BTC)，日線圖，截圖於 2025 年 9 月 8 日 07:39（UTC +8）的 CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu 研究團隊預測薩爾瓦多將獲得財務收益，考慮到加強如此強大的 BTC 儲備政策的潛在監管影響。這可能會激勵其他國家考慮使用加密貨幣進行主權財富多元化，這是傳統市場邊界轉變的關鍵時刻。