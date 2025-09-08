交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
薩爾瓦多以策略性 BTC 購買慶祝比特幣日的文章發表於 BitcoinEthereumNews.com。要點：主要事件：由 Nayib Bukele 領導的薩爾瓦多比特幣購買。國家儲備增加了 21 BTC。目前總計：6,313.18 BTC，價值 7.01 億美元。薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 宣布該國於 9 月 8 日購買了 21 個比特幣，標誌著該國加密貨幣儲備的另一次顯著增加。這次收購突顯了薩爾瓦多在波動的市場條件下持續的投資策略，旨在加強其在全球加密貨幣領域的地位。 比特幣日購買 21 個比特幣：策略意義 在比特幣日，Nayib Bukele 總統通過購買 21 BTC 提升了薩爾瓦多的比特幣地位，使國家持有的總量增加到 6,313.18 BTC。這標誌著薩爾瓦多在使用比特幣作為儲備資產策略上的另一個里程碑。這次新購買表明 Bukele 政府持續努力將加密貨幣整合到國家金融系統中，強調比特幣對該國的戰略重要性。持有量的市場價值現在達到 7.01 億美元。這一行動可能會影響國際預期，一些預測市場如 Kalshi、Polymarket 推測國庫可能在 2025 年底前增加到 10 億美元。 薩爾瓦多對比特幣的奉獻突顯了一種獨特的國家策略，與標準貨幣儲備形成對比。社區反應非常強烈，行業知名人士在 X 等平台上討論其影響。Bukele 總統的行動引發了討論，儘管沒有捕捉到來自主要西方監管實體的正式批評。這些情緒大多表達了對比特幣在國家財政政策中潛在角色的樂觀看法。 正如 Bukele 所表達的："今天為比特幣日購買 21 BTC。" 比特幣市場數據強化了薩爾瓦多行動的影響力 您知道嗎？在先前的象徵性日期，薩爾瓦多利用 BTC 購買來加強加密貨幣的整合，在不斷變化的國際認知中保持擴張策略。根據 CoinMarketCap，比特幣目前的價格為 111,416.70 美元，推動其...薩爾瓦多以策略性 BTC 購買慶祝比特幣日的文章發表於 BitcoinEthereumNews.com。要點：主要事件：由 Nayib Bukele 領導的薩爾瓦多比特幣購買。國家儲備增加了 21 BTC。目前總計：6,313.18 BTC，價值 7.01 億美元。薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 宣布該國於 9 月 8 日購買了 21 個比特幣，標誌著該國加密貨幣儲備的另一次顯著增加。這次收購突顯了薩爾瓦多在波動的市場條件下持續的投資策略，旨在加強其在全球加密貨幣領域的地位。 比特幣日購買 21 個比特幣：策略意義 在比特幣日，Nayib Bukele 總統通過購買 21 BTC 提升了薩爾瓦多的比特幣地位，使國家持有的總量增加到 6,313.18 BTC。這標誌著薩爾瓦多在使用比特幣作為儲備資產策略上的另一個里程碑。這次新購買表明 Bukele 政府持續努力將加密貨幣整合到國家金融系統中，強調比特幣對該國的戰略重要性。持有量的市場價值現在達到 7.01 億美元。這一行動可能會影響國際預期，一些預測市場如 Kalshi、Polymarket 推測國庫可能在 2025 年底前增加到 10 億美元。 薩爾瓦多對比特幣的奉獻突顯了一種獨特的國家策略，與標準貨幣儲備形成對比。社區反應非常強烈，行業知名人士在 X 等平台上討論其影響。Bukele 總統的行動引發了討論，儘管沒有捕捉到來自主要西方監管實體的正式批評。這些情緒大多表達了對比特幣在國家財政政策中潛在角色的樂觀看法。 正如 Bukele 所表達的："今天為比特幣日購買 21 BTC。" 比特幣市場數據強化了薩爾瓦多行動的影響力 您知道嗎？在先前的象徵性日期，薩爾瓦多利用 BTC 購買來加強加密貨幣的整合，在不斷變化的國際認知中保持擴張策略。根據 CoinMarketCap，比特幣目前的價格為 111,416.70 美元，推動其...

薩爾瓦多以策略性購買 BTC 慶祝比特幣日

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:46
比特幣
BTC$104,300.01-1.88%
Swell Network
SWELL$0.003782-6.47%
COM
COM$0.005937-7.32%
Wink
LIKE$0.005359+9.61%
ELYSIA
EL$0.002769-3.24%
重點：
  • 主要事件：薩爾瓦多在 Nayib Bukele 領導下購買比特幣。
  • 向國家儲備增加了 21 BTC。
  • 目前總計：6,313.18 BTC，價值 7.01 億美元。

薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 宣布該國於 9 月 8 日購買了 21 個比特幣，標誌著該國加密貨幣儲備的又一次顯著增加。

這次收購凸顯了薩爾瓦多在市場波動條件下持續的投資策略，旨在加強其在全球加密貨幣領域的地位。

比特幣日購買 21 個比特幣：戰略意義

在比特幣日，總統 Nayib Bukele 通過收購 21 BTC 提升了薩爾瓦多的比特幣地位，使國家持有總量增加到 6,313.18 BTC。這標誌著薩爾瓦多在使用比特幣作為儲備資產策略上的又一個里程碑。這次新購買表明 Bukele 政府持續努力將加密貨幣整合到國家金融系統中，強調比特幣對該國的戰略重要性。

持有量的市場價值現在達到了 7.01 億美元。這一行動可能會影響國際預期，一些預測市場如 Kalshi、Polymarket 推測國庫可能在 2025 年底前增加到 10 億美元。薩爾瓦多對比特幣的奉獻突顯了一種獨特的國家策略，與標準貨幣儲備形成對比。

社區反應非常強烈，行業知名人士在 X 等平台上討論其影響。總統 Bukele 的行動引發了討論，儘管沒有來自西方主要監管實體的正式批評。情緒大多表現出對比特幣在國家財政政策中潛在角色的樂觀看法。正如 Bukele 所表達的："今天為比特幣日購買 21 BTC。"

比特幣市場數據在薩爾瓦多行動中加強影響力

您知道嗎？ 在之前的象徵性日期，薩爾瓦多利用 BTC 購買來加強加密貨幣的整合，在國際觀念轉變中保持擴張策略。

根據 CoinMarketCap 的數據，比特幣目前價格為 111,416.70 美元，推動其市值增加到 2.22 萬億。佔據 57.67% 的市場主導地位，這強化了其持續影響力。24 小時交易量反映了健康的市場，達到 252.9 億美元，伴隨著 1.03% 的日漲幅。價格動態保持相對穩定，呈現增量增長和輕微週期性下降。

比特幣(BTC)，日線圖，截圖於 2025 年 9 月 8 日 07:39（UTC +8）的 CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu 研究團隊預測薩爾瓦多將獲得財務收益，考慮到加強如此強大的 BTC 儲備政策的潛在監管影響。這可能會激勵其他國家考慮使用加密貨幣進行主權財富多元化，這是傳統市場邊界轉變的關鍵時刻。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/bitcoin/el-salvador-bitcoin-day-purchase/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,329.19
$104,329.19$104,329.19

-0.69%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,528.48
$3,528.48$3,528.48

+0.25%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.14
$162.14$162.14

-2.49%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4347
$2.4347$2.4347

-3.73%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17656
$0.17656$0.17656

-1.48%