薩爾瓦多慶祝比特幣決策四週年！已進行重大 BTC 購買！

薩爾瓦多在2021年成為第一個接受比特幣作為法定貨幣的國家，開創了先河，現在正在慶祝其正式採用比特幣的第4週年。

此時，薩爾瓦多宣布已購買了21個比特幣，以慶祝其轉向比特幣的第4週年。

薩爾瓦多總統納伊布·布克勒在他的帖子中表示，他們購買了21個BTC，這是指比特幣2100萬的供應量。

隨著最新的購買，薩爾瓦多現在持有總共6,313個BTC，按照當前市場價格價值約7.018億美元。

發生了什麼？

如您可能記得的，薩爾瓦多在2021年6月通過了相關法律，接受比特幣作為法定貨幣，並在2021年9月進行了首次官方BTC購買。

從那時起，這個拉丁美洲國家一直在繼續購買比特幣，並在2022年推出了每天購買1個BTC的政策。

雖然該國的比特幣自由在該國與國際貨幣基金組織達成的貸款協議範圍內受到限制，但也有人聲稱該國每天購買1個BTC的政策將會結束。

然而，納伊布·布克勒否認了這些說法，並表示購買將會繼續。

布克勒在3月份從他的X帳戶發表聲明說："不，BTC購買不會停止。如果在世界排斥我們且大多數'比特幣'用戶拋棄我們時都沒有停止，那麼現在不會停止，將來也不會停止。"

*這不是投資建議。

立即關注我們的Telegram和Twitter帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！