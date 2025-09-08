交易所DEX+
薩爾瓦多在黃金轉向後再購買 21 個 Bitcoin

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:46
重點摘要

  • 薩爾瓦多上週購買價值5000萬美元的黃金後引發爭議
  • 此舉激怒了比特幣社群，並削弱了該國對「數字黃金」論點的信念
  • 現在，總統納伊布·布克勒宣布該國已為比特幣日購買了21個BTC。

薩爾瓦多就是無法遠離頭條新聞。上週，加密貨幣Twitter因該國購買5000萬美元黃金而議論紛紛（且不是以好的方式）。現在，就在遭受比特幣極端主義者憤怒的幾天後，薩爾瓦多又購買了更多比特幣。

為了確保比特幣社群不會有疑慮，總統納伊布·布克勒重新確認了該國對數字黃金的承諾。

他宣布薩爾瓦多已為「比特幣日」購買了另外21個BTC。這一更新在X平台上獲得了比特幣社群的巨大關注和讚賞。

薩爾瓦多購買黃金震驚加密貨幣Twitter

多年來，布克勒樂於扮演比特幣非官方主權代表的角色。從發布關於比特幣購買的帖子到開玩笑地宣稱自己是「薩爾瓦多的獨裁者」，他一直描繪著一幅比特幣支撐薩爾瓦多經濟命運的未來圖景。

這就是為什麼上週的公告震驚了社群，而不是聽到「薩爾瓦多購買更多比特幣」。

薩爾瓦多購買了更多黃金。而且不僅僅是幾根金條。這個郵票大小的中美洲國家投入了高達5000萬美元購買黃金。

這次購買標誌著該國35年來首次購買黃金，使其持有量增加了近三分之一。對於一個試圖多元化儲備並在國際貨幣基金組織等傳統金融機構中建立信譽的國家來說，黃金具有戰略意義。

在購買時，黃金已經享受著流星般的上漲。現貨價格已飆升至每盎司3600美元以上的歷史新高，這是由不穩定的全球市場、疲軟的法定貨幣和日益增長的地緣政治不確定性推動的。

從中央銀行到對沖基金，甚至Tether，都在大量投入。數據顯示，中國和波蘭正在增加儲備，土耳其和印度也是如此。此外，世界黃金協會甚至報告說，中央銀行淨購買量已達到半個世紀以來未見的水平。

對布克勒來說，試水（或者更準確地說，深入其中）不僅僅是追逐上漲資產。它使薩爾瓦多與重量級玩家並肩而立，並給人一種印象，即其財政策略不僅限於加密貨幣的實驗世界。但這種細微差別在比特幣支持者中大多被忽視了。

比特幣極端主義者視為背叛

對黃金投注的反彈立即而強烈。比特幣社群長期以來對布克勒毫不掩飾地擁抱加密貨幣感到著迷，現在卻指責他以最傳統（對他們來說，缺乏靈感）的方式對沖風險。

在X平台上，比特幣倡導者譴責這一舉動為「出賣」，並將其比作放棄基本原則。自稱「比特幣首席持有者」的Carl B Menger評論道：

對於比特幣領域的許多人來說，黃金代表著比特幣被發明來取代的舊世界秩序。黃金無法在幾分鐘內跨境發送，無法編程，也無法在物理保管之外存在。

然而，這個被視為比特幣最大勝利的主權國家，卻選擇購買黃金（而且是在創紀錄的高點）。

薩爾瓦多購買更多比特幣

然後，就在騷動剛剛點燃之際，薩爾瓦多又購買了更多比特幣。在週末，布克勒透露薩爾瓦多又購買了21個比特幣。這個數字本身就具有象徵意義：2100萬是比特幣的供應上限，是其稀缺模型的核心數字。

薩爾瓦多購買比特幣 | 來源：Nayib Bukele，X

通過獲得21個比特幣，薩爾瓦多發出了一個明確的提醒，無論黃金可能產生什麼樣的頭條新聞，比特幣仍然是其策略的核心。

雖然21個BTC與該國報告的超過5000個比特幣的總持有量相比相形見絀，但這足以重新點燃忠實支持者的熱情。

對一些人來說，這是布克勒安撫批評者的方式，同時也表明了在傳統和創新之間取得平衡的姿態。對其他人來說，這個時機感覺像是政治表演。

比特幣價格從最近的漲勢中略微冷卻，這為總統提供了一個完美的機會來上演另一個「逢低買入」的時刻。

來源：https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/08/el-salvador-buys-21-more-bitcoin-after-gold-pivot/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

