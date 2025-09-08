交易所DEX+
薩爾瓦多購買 21 BTC 慶祝 Bitcoin 日

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:37
Bitcoin

薩爾瓦多再次重申其對比特幣的承諾，這次通過象徵性地購買21 BTC——價值約230萬美元——來紀念其比特幣法案的四週年。

總統納伊布·布克勒（Nayib Bukele）在社交媒體上宣布了這次購買，將其描述為紀念「比特幣日」的方式，這是2021年該國首次承認BTC為法定貨幣的時刻。

儲備持續增長，不顧批評

最新的收購使該國的比特幣持有量增加到超過6,300 BTC，價值略高於7億美元。數月來，政府的國家比特幣辦公室也一直在悄悄地通過每天一個BTC的積累計劃增加儲備，表明其策略不僅僅是象徵性的，而是系統性的。

安全和監管更新

這次慶祝活動緊隨薩爾瓦多將其持有的比特幣分散到14個錢包中，以防範潛在的未來風險，包括所謂的量子威脅。同時，立法者批准了新法規，允許主要銀行和金融機構向專業投資者提供比特幣和數字資產服務。

與IMF的分歧仍存

持續的購買與財政部和中央銀行在七月份的聲明相悖，他們曾告訴IMF，根據貸款協議條款，公共購買已於今年早些時候結束。然而，布克勒多次駁回外部壓力，在三月份堅稱積累「現在不會停止，將來也不會停止」。

對布克勒來說，購買21 BTC不僅僅是關於資產負債表，更多的是傳達一個訊息：薩爾瓦多的比特幣實驗仍然活躍、堅定，並在四年後仍在持續增長。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

