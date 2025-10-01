交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
文章《Dulcy Caylor震驚美國體操界贏得世界隊伍選拔賽》發表於BitcoinEthereumNews.com。紐奧良，路易斯安那州 – 2025年8月10日：Dulcy Caylor在Smoothie King Center舉行的Xfinity美國體操錦標賽上參加地板項目比賽。（照片：Alicia Malnati/Getty Images）Getty Images 週二，17歲的Dulcy Caylor震驚了美國體操界，在田納西州Crossville舉行的世界選拔隊伍賽第一晚贏得了全能比賽冠軍。Caylor獲得了高達55.250的分數，擊敗了美國排名第2和第3的運動員：Leanne Wong和Joscelyn Roberson。這位出生於德克薩斯州的體操運動員在跳馬項目強勢開局後迅速領先——但很少有人認為她能在四個輪次的比賽中保持領先。在美國全國錦標賽上，Caylor在全能項目中排名第八，並在平衡木項目上獲得銅牌。今天在田納西州，Caylor從無名之輩躍升至領獎台頂端，當隊友們為她的勝利鼓掌時，她以喜悅的淚水結束了這一天。這位已承諾加入佛羅里達大學的運動員在世界冠軍中心訓練，這是一家著名的體操中心，培養出了像Simone Biles、Jordan Chiles和Joscelyn Roberson等明星。憑藉這次勝利，Caylor獲得了美國隊前往印尼雅加達參加即將舉行的世界藝術體操錦標賽的唯一一個自動入選資格。 第一晚全能比賽結果： 1. Dulcy Caylor：55.250 2. Leanne Wong：55.050 3. Joscelyn Roberson：54.900 4. Ashlee Sullivan：54.250 5. Jayla Hang：54.100 6. Simone Rose：51.900 現任美國冠軍且最初被認為是比賽奪冠熱門的Hezly Rivera，上週因腳踝受傷退出比賽。她的隊友，美國經典賽冠軍Claire Pease，也在一天後因腳踝受傷退出。雖然參賽陣容有所削弱，但Caylor在週二晚上幾乎沒有犯任何錯誤，完美落地她的跳馬並完成了本賽季最佳的地板表演。還有三個名額...文章《Dulcy Caylor震驚美國體操界贏得世界隊伍選拔賽》發表於BitcoinEthereumNews.com。紐奧良，路易斯安那州 – 2025年8月10日：Dulcy Caylor在Smoothie King Center舉行的Xfinity美國體操錦標賽上參加地板項目比賽。（照片：Alicia Malnati/Getty Images）Getty Images 週二，17歲的Dulcy Caylor震驚了美國體操界，在田納西州Crossville舉行的世界選拔隊伍賽第一晚贏得了全能比賽冠軍。Caylor獲得了高達55.250的分數，擊敗了美國排名第2和第3的運動員：Leanne Wong和Joscelyn Roberson。這位出生於德克薩斯州的體操運動員在跳馬項目強勢開局後迅速領先——但很少有人認為她能在四個輪次的比賽中保持領先。在美國全國錦標賽上，Caylor在全能項目中排名第八，並在平衡木項目上獲得銅牌。今天在田納西州，Caylor從無名之輩躍升至領獎台頂端，當隊友們為她的勝利鼓掌時，她以喜悅的淚水結束了這一天。這位已承諾加入佛羅里達大學的運動員在世界冠軍中心訓練，這是一家著名的體操中心，培養出了像Simone Biles、Jordan Chiles和Joscelyn Roberson等明星。憑藉這次勝利，Caylor獲得了美國隊前往印尼雅加達參加即將舉行的世界藝術體操錦標賽的唯一一個自動入選資格。 第一晚全能比賽結果： 1. Dulcy Caylor：55.250 2. Leanne Wong：55.050 3. Joscelyn Roberson：54.900 4. Ashlee Sullivan：54.250 5. Jayla Hang：54.100 6. Simone Rose：51.900 現任美國冠軍且最初被認為是比賽奪冠熱門的Hezly Rivera，上週因腳踝受傷退出比賽。她的隊友，美國經典賽冠軍Claire Pease，也在一天後因腳踝受傷退出。雖然參賽陣容有所削弱，但Caylor在週二晚上幾乎沒有犯任何錯誤，完美落地她的跳馬並完成了本賽季最佳的地板表演。還有三個名額...

杜爾西·凱勒震驚美國體操界贏得世界隊伍選拔賽

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 09:38
Union
U$0.006101-0.78%
WINK
WIN$0.00003756-1.15%
COM
COM$0.006118-6.32%
Seed.Photo
PHOTO$0.4986+0.50%
BEAM
BEAM$0.04873+0.22%

紐奧良，路易斯安那州 – 2025年8月10日：Dulcy Caylor在紐奧良Smoothie King Center舉行的Xfinity美國體操錦標賽中參加地板項目比賽。（照片：Alicia Malnati/Getty Images）

Getty Images

週二，17歲的Dulcy Caylor震驚了美國體操界，在田納西州Crossville舉行的世界選拔隊伍賽事第一晚贏得了全能比賽冠軍。Caylor獲得了高達55.250的分數，擊敗了全國排名第二和第三的選手：Leanne Wong和Joscelyn Roberson。

這位出生於德克薩斯州的體操選手在跳馬項目強勢開局後迅速領先——但很少有人認為她能在四個輪次的比賽中保持領先。在美國全國錦標賽上，Caylor在全能比賽中獲得第八名，並在平衡木項目上贏得銅牌。

今天在田納西州，Caylor從場外直接登上領獎台，當隊友為她的勝利鼓掌時，她以喜悅的淚水結束了這一天。

這位已承諾加入佛羅里達大學的選手在世界冠軍中心訓練，這是一家著名的體操中心，培養出了像Simone Biles、Jordan Chiles和Joscelyn Roberson等明星選手。

憑藉這次勝利，Caylor獲得了美國隊前往印尼雅加達參加即將舉行的世界藝術體操錦標賽的唯一一個自動入選資格。

第一晚全能比賽結果：

1. Dulcy Caylor：55.250

2. Leanne Wong：55.050

3. Joscelyn Roberson：54.900

4. Ashlee Sullivan：54.250

5. Jayla Hang：54.100

6. Simone Rose：51.900

現任美國冠軍且最初被認為是該賽事奪冠熱門的Hezly Rivera，上週因腳踝受傷退出比賽。她的隊友，美國經典賽冠軍Claire Pease，也在一天後因腳踝受傷退出。

雖然參賽陣容有所削弱，但Caylor在週二晚上幾乎沒有犯任何錯誤，完美落地她的跳馬，並完成了本賽季最佳的地板動作。

還剩三個名額

隨著Caylor被選入隊伍，剩下的七名運動員將爭奪前往雅加達代表團的三個剩餘名額。雖然今晚的比賽是全能賽，但第二天將作為"單項比賽"，運動員只在特定項目上競爭以展示自己的優勢。

獲得第二和第三名的資深選手Leanne Wong和Joscelyn Roberson在第二天表現強勁的情況下很可能會入選隊伍。然而，另一位資深選手需要幾乎完美無缺才能確保自己的位置。

兩屆世界團體冠軍Skye Blakely在平衡木和高低槓項目上具有世界級獎牌潛力，但今天在田納西州表現掙扎。Blakely將有最後一次機會向選拔委員會證明她能在壓力下表現出色。

如果她失誤，黑馬Ashlee Sullivan和Jayla Hang可能會抓住機會。

比賽的第二天也是最後一天將於10月1日週三晚上11:30（東部時間）開始，並將在FlipNow上提供付費直播。

來源：https://www.forbes.com/sites/carolineprice/2025/09/30/dulcy-caylor-shocks-us-gymnastics-field-to-win-world-team-selection-event/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,531.44
$104,531.44$104,531.44

-0.49%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,549.89
$3,549.89$3,549.89

+0.86%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.56
$163.56$163.56

-1.64%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4629
$2.4629$2.4629

-2.61%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17790
$0.17790$0.17790

-0.74%