杜爾西·凱勒震驚美國體操界贏得世界隊伍選拔賽

紐奧良，路易斯安那州 – 2025年8月10日：Dulcy Caylor在紐奧良Smoothie King Center舉行的Xfinity美國體操錦標賽中參加地板項目比賽。（照片：Alicia Malnati/Getty Images） Getty Images

週二，17歲的Dulcy Caylor震驚了美國體操界，在田納西州Crossville舉行的世界選拔隊伍賽事第一晚贏得了全能比賽冠軍。Caylor獲得了高達55.250的分數，擊敗了全國排名第二和第三的選手：Leanne Wong和Joscelyn Roberson。

這位出生於德克薩斯州的體操選手在跳馬項目強勢開局後迅速領先——但很少有人認為她能在四個輪次的比賽中保持領先。在美國全國錦標賽上，Caylor在全能比賽中獲得第八名，並在平衡木項目上贏得銅牌。

今天在田納西州，Caylor從場外直接登上領獎台，當隊友為她的勝利鼓掌時，她以喜悅的淚水結束了這一天。

這位已承諾加入佛羅里達大學的選手在世界冠軍中心訓練，這是一家著名的體操中心，培養出了像Simone Biles、Jordan Chiles和Joscelyn Roberson等明星選手。

憑藉這次勝利，Caylor獲得了美國隊前往印尼雅加達參加即將舉行的世界藝術體操錦標賽的唯一一個自動入選資格。

第一晚全能比賽結果：

1. Dulcy Caylor：55.250

2. Leanne Wong：55.050

3. Joscelyn Roberson：54.900

4. Ashlee Sullivan：54.250

5. Jayla Hang：54.100

6. Simone Rose：51.900

現任美國冠軍且最初被認為是該賽事奪冠熱門的Hezly Rivera，上週因腳踝受傷退出比賽。她的隊友，美國經典賽冠軍Claire Pease，也在一天後因腳踝受傷退出。

雖然參賽陣容有所削弱，但Caylor在週二晚上幾乎沒有犯任何錯誤，完美落地她的跳馬，並完成了本賽季最佳的地板動作。

還剩三個名額

隨著Caylor被選入隊伍，剩下的七名運動員將爭奪前往雅加達代表團的三個剩餘名額。雖然今晚的比賽是全能賽，但第二天將作為"單項比賽"，運動員只在特定項目上競爭以展示自己的優勢。

獲得第二和第三名的資深選手Leanne Wong和Joscelyn Roberson在第二天表現強勁的情況下很可能會入選隊伍。然而，另一位資深選手需要幾乎完美無缺才能確保自己的位置。

兩屆世界團體冠軍Skye Blakely在平衡木和高低槓項目上具有世界級獎牌潛力，但今天在田納西州表現掙扎。Blakely將有最後一次機會向選拔委員會證明她能在壓力下表現出色。

如果她失誤，黑馬Ashlee Sullivan和Jayla Hang可能會抓住機會。

比賽的第二天也是最後一天將於10月1日週三晚上11:30（東部時間）開始，並將在FlipNow上提供付費直播。