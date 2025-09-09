低迷的八月就業數據將焦點放在這些產業 ETF

美國經濟在2025年8月增加了22,000個就業崗位，低於7月向上修正的79,000個和市場預測的75,000個，引用tradingeconomics的數據。這些數據強化了勞動市場的疲軟跡象。

6月的就業數據被下調了27,000個，而7月的變化則上調了6,000個。經過這些修正，此前報告的6月和7月就業數據合計減少了21,000個。根據政府數據，8月的失業率為4.3%，變化不大。

就業增長主要出現在醫療保健(+31,000)和社會援助(+16,000)等行業。批發貿易(12,000)和製造業(12,000)也出現明顯的就業損失。

以下，我們突出了一些行業及其相關的交易所交易基金(ETF)，這些可能會在疲弱的8月就業數據背景下吸引投資者的注意。

贏家

醫療保健 – Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)

醫療保健行業在8月增加了31,000個就業崗位，低於過去一年平均每月增加的42,000個。就業在門診醫療服務(+13,000)、護理和住宿護理設施(+9,000)以及醫院(+9,000)等領域繼續增長。

Zacks排名第1（強力買入）的Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）可以用來把握這一溫和勢頭。該基金有30%的敞口在製藥行業，其次是22.32%的敞口在醫療保健提供商和服務行業，約22%專注於醫療設備和用品，17.1%專注於生物技術行業，8.7%專注於生命科學工具和服務。ETF XLV在過去一個月增加了6.9%。

輸家

製造業 – Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)

製造業就業在8月變化不大(-12,000)，但全年下降了78,000。這表明該行業處於脆弱狀態。

Zacks排名第1的Industrial Select Sector SPDR Fund（XLI）包括來自以下行業的公司：工業集團；航空航天和國防；機械；空運和物流；公路和鐵路；商業服務和用品；電氣設備；建築和工程；建築產品；航空公司；以及貿易公司和分銷商。

通用電氣(6.51%)、RTX Corp(4.59%)和卡特彼勒公司(4.28%)是該基金的前三大股票。該基金收取8個基點的費用。ETF XLI在過去一個月基本持平（僅上漲0.2%）。

想要獲得Zacks Investment Research的最新推薦？下載未來30天最佳的7支股票。點擊獲取此免費報告