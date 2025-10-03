Dollar Tree Inc. ($DLTR) 股票：亞利桑那州新建 125 萬平方英尺配送中心在 Litchfield Park，亞利桑那州，到 2026 年將增加到 400 個工作崗位

TLDR

Dollar Tree 股票在宣布亞利桑那州新配送中心後交易價格為 $90.11。

這座佔地 125 萬平方英尺的設施預計將於 2026 年春季開幕。

該地點將創造 400 個新工作機會並強化西南部供應鏈。

另一座位於奧克拉荷馬州瑪麗埃塔的設施正在開發中，計劃於 2027 年完工。

儘管 Dollar Tree 今年迄今表現強勁，但長期回報仍落後於同業。

Dollar Tree Inc. (NASDAQ: DLTR) 股票於 2025 年 10 月 3 日開盤價為 $90.11，下跌了 0.14%，同時該公司宣布計劃在亞利桑那州利奇菲爾德公園建立一座佔地 125 萬平方英尺的新配送中心。

這座位於鳳凰城外的設施預計將於 2026 年春季開幕，並為當地社區帶來 400 個新工作機會。

首席供應鏈官 Roxanne Weng 表示，該設施將提升商店補貨速度和效率。該地點將為亞利桑那州、科羅拉多州、內華達州、新墨西哥州和猶他州的商店提供服務，使其成為公司最大的配送中心之一。

擴張和供應鏈強化

利奇菲爾德公園項目緊隨 Dollar Tree 在奧克拉荷馬州瑪麗埃塔新建的佔地 100 萬平方英尺配送中心的奠基儀式之後。該設施計劃於 2027 年春季開幕，將取代 2024 年 4 月被龍捲風摧毀的原設施。它將支援西部和西南部近 700 家商店。

這兩個項目突顯了 Dollar Tree 對運營韌性的關注以及其對基礎設施的投資，以支持長期增長。

財務概況

Dollar Tree 的市值為 184.1 億美元，企業價值為 250.8 億美元。其滾動市盈率為 17.49，遠期市盈率為 14.18，表明分析師預期盈利增長。公司報告過去十二個月收入為 185.5 億美元，歸屬於普通股股東的淨收入為 11 億美元，每股收益為 $5.16。

由於近期運營和重組挑戰，盈利能力指標顯示利潤率為 -15.80%。儘管如此，公司仍錄得 20.06% 的股本回報率和 20.2 億美元的槓桿自由現金流。

股票表現

Dollar Tree 股票今年迄今已增加了 20.28%，超過了標普 500 指數的 14.52%。過去一年，股價上漲了 30.48%，相比之下標普 500 指數上漲了 18.17%。長期回報較弱，三年下跌了 36.37%，五年虧損了 0.69%，反映出運營波動性。

財報前展望

投資者正在等待 Dollar Tree 的下一次財報發布，關注點集中在供應鏈投資和商店擴張如何轉化為財務表現。雖然短期股票表現顯示出強勁勢頭，但公司面臨著扭轉相對於更廣泛市場的長期表現不佳的挑戰。

