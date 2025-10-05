Dogecoin 恢復了 3% 至 $0.26，交易者將下一個阻力位鎖定在 $0.30

Dogecoin 上漲了 3% 回到 $0.26 以上，目標為 $0.30 的關鍵阻力位。

大型持有者在 72 小時內累積了 20 億 DOGE，顯示突破潛力。

隨著 DOGE 交易量在價格恢復期間激增，機構興趣得到確認。

DOGE 形成上升通道，瞄準 $0.30–$0.33 阻力區間。

Dogecoin (DOGE) 在十月初出現了顯著復甦，在週六急劇下跌後反彈至 $0.26 以上。交易者現在關注 $0.30 阻力位，技術形態顯示可能出現突破。隨著大型持有者大量累積 DOGE，這種加密貨幣的價格在 $0.26 上方整合時吸引了注意，正推向關鍵阻力位。

DOGE 在盤中下跌後的復甦

在週六急劇下跌到 $0.248 後，Dogecoin 迅速恢復，重新奪回 $0.26 水平。當天早些時候的下跌清除了弱勢頭寸，為新買家進入市場開闢了道路。這次由大量交易推動的調整使 DOGE 穩定並反彈更高，展示了該代幣在波動市場條件下的韌性。

將 DOGE 拉低至 $0.248 的盤中下跌並未持續太久。買家迅速介入，價格開始回升。DOGE 收盤接近 $0.252，形成上升通道形態。這種圖表形態表明加密貨幣正準備進一步上漲，交易者關注向 $0.30 移動作為下一個重要阻力點。

大型持有者活動支持突破潛力

在過去 72 小時內，大型持有者已累積了約 20 億 DOGE，這是機構投資者強烈興趣的跡象。這種買入活動與之前價格突破前看到的歷史模式一致。資金流入 DOGE 表明對這種加密貨幣的信心正在增長，交易者正為可能向更高價格水平的反彈做好準備。

交易量一直是這次復甦的關鍵因素，在盤中拋售期間記錄到顯著激增。在 15:00 (UTC +8)，交易量激增至 4.856 億 DOGE，進一步確認了機構投資者的參與。這種交易量激增被視為強烈市場興趣的指標，並表明當前的價格復甦可能導致進一步的上行動力。

技術指標指向進一步上漲

從技術角度來看，DOGE 最近的價格行動顯示在 $0.247–$0.249 附近有強勁支撐位，在最近的下跌中保持住了。這種加密貨幣一直在 $0.26 上方整合，表明交易者正在潛在突破前建立頭寸。即時阻力位在 $0.265，但更廣泛的上行目標仍在 $0.30–$0.33 範圍內。

DOGE 圖表上的上升通道形態是一個重要的技術發展。它表明 價格正逐漸上移，如果動能持續，有可能突破 $0.30 阻力位。最近從 $0.251 到 $0.252 的移動也表明買入壓力仍然存在，進一步支持持續 反彈的想法。

未來需要關注的關鍵因素

隨著 Dogecoin 交易在 $0.26 以上，交易者正專注於幾個可能決定其下一步走向的關鍵因素。這種加密貨幣需要持續在 $0.26 以上收盤，以確認建立了堅實的支撐基礎。此外，即將到來的 SEC 關於 DOGE 相關 ETF 的裁決可能成為機構採用的催化劑，可能進一步推動對該代幣的興趣。

大型鯨魚活動，在 72 小時內累積了 20 億 DOGE，也將受到密切關注。如果這些大型持有者繼續累積，可能會增加額外的買入壓力，將價格推向 $0.30–$0.33 阻力區間。然而，DOGE 能否在短期內保持這一動能並突破這些水平仍有待觀察。

隨著更廣泛的加密貨幣市場在上週的清算後穩定下來，DOGE 開始吸引更多尋求高貝塔代幣的交易者的注意。$0.26 以上的反彈被視為早期強勢跡象，但它能否克服 $0.30 的關鍵阻力並繼續上升仍有待觀察。

這篇文章《Dogecoin 恢復了 3% 至 $0.26，交易者目標為 $0.30 的下一個阻力位》首次發表於 CoinCentral。