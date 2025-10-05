交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Dogecoin 上漲了 3% 回到 $0.26 以上，目標阻力位為 $0.30。大型持有者在 72 小時內累積了 20 億 DOGE，顯示突破潛力。隨著 DOGE 交易量在價格恢復期間激增，機構興趣得到確認。DOGE 形成上升通道，瞄準 $0.30–$0.33 阻力區間。Dogecoin (DOGE) 在十月初出現顯著復甦，反彈回升 [...] 這篇文章《Dogecoin 恢復了 3% 至 $0.26，交易者瞄準 $0.30 的下一個阻力位》首次發表於 CoinCentral。Dogecoin 上漲了 3% 回到 $0.26 以上，目標阻力位為 $0.30。大型持有者在 72 小時內累積了 20 億 DOGE，顯示突破潛力。隨著 DOGE 交易量在價格恢復期間激增，機構興趣得到確認。DOGE 形成上升通道，瞄準 $0.30–$0.33 阻力區間。Dogecoin (DOGE) 在十月初出現顯著復甦，反彈回升 [...] 這篇文章《Dogecoin 恢復了 3% 至 $0.26，交易者瞄準 $0.30 的下一個阻力位》首次發表於 CoinCentral。

Dogecoin 恢復了 3% 至 $0.26，交易者將下一個阻力位鎖定在 $0.30

作者：Coincentral
2025/10/05 16:52
狗狗幣
DOGE$0.17786-2.82%
  • Dogecoin 上漲了 3% 回到 $0.26 以上，目標為 $0.30 的關鍵阻力位。
  • 大型持有者在 72 小時內累積了 20 億 DOGE，顯示突破潛力。
  • 隨著 DOGE 交易量在價格恢復期間激增，機構興趣得到確認。
  • DOGE 形成上升通道，瞄準 $0.30–$0.33 阻力區間。

Dogecoin (DOGE) 在十月初出現了顯著復甦，在週六急劇下跌後反彈至 $0.26 以上。交易者現在關注 $0.30 阻力位，技術形態顯示可能出現突破。隨著大型持有者大量累積 DOGE，這種加密貨幣的價格在 $0.26 上方整合時吸引了注意，正推向關鍵阻力位。

DOGE 在盤中下跌後的復甦

在週六急劇下跌到 $0.248 後，Dogecoin 迅速恢復，重新奪回 $0.26 水平。當天早些時候的下跌清除了弱勢頭寸，為新買家進入市場開闢了道路。這次由大量交易推動的調整使 DOGE 穩定並反彈更高，展示了該代幣在波動市場條件下的韌性。

將 DOGE 拉低至 $0.248 的盤中下跌並未持續太久。買家迅速介入，價格開始回升。DOGE 收盤接近 $0.252，形成上升通道形態。這種圖表形態表明加密貨幣正準備進一步上漲，交易者關注向 $0.30 移動作為下一個重要阻力點。

大型持有者活動支持突破潛力

在過去 72 小時內，大型持有者已累積了約 20 億 DOGE，這是機構投資者強烈興趣的跡象。這種買入活動與之前價格突破前看到的歷史模式一致。資金流入 DOGE 表明對這種加密貨幣的信心正在增長，交易者正為可能向更高價格水平的反彈做好準備。

交易量一直是這次復甦的關鍵因素，在盤中拋售期間記錄到顯著激增。在 15:00 (UTC +8)，交易量激增至 4.856 億 DOGE，進一步確認了機構投資者的參與。這種交易量激增被視為強烈市場興趣的指標，並表明當前的價格復甦可能導致進一步的上行動力。

技術指標指向進一步上漲

從技術角度來看，DOGE 最近的價格行動顯示在 $0.247–$0.249 附近有強勁支撐位，在最近的下跌中保持住了。這種加密貨幣一直在 $0.26 上方整合，表明交易者正在潛在突破前建立頭寸。即時阻力位在 $0.265，但更廣泛的上行目標仍在 $0.30–$0.33 範圍內。

DOGE 圖表上的上升通道形態是一個重要的技術發展。它表明(CoinDesk Data) 價格正逐漸上移，如果動能持續，有可能突破 $0.30 阻力位。最近從 $0.251 到 $0.252 的移動也表明買入壓力仍然存在，進一步支持持續 反彈的想法。

未來需要關注的關鍵因素

隨著 Dogecoin 交易在 $0.26 以上，交易者正專注於幾個可能決定其下一步走向的關鍵因素。這種加密貨幣需要持續在 $0.26 以上收盤，以確認建立了堅實的支撐基礎。此外，即將到來的 SEC 關於 DOGE 相關 ETF 的裁決可能成為機構採用的催化劑，可能進一步推動對該代幣的興趣。

大型鯨魚活動，在 72 小時內累積了 20 億 DOGE，也將受到密切關注。如果這些大型持有者繼續累積，可能會增加額外的買入壓力，將價格推向 $0.30–$0.33 阻力區間。然而，DOGE 能否在短期內保持這一動能並突破這些水平仍有待觀察。

隨著更廣泛的加密貨幣市場在上週的清算後穩定下來，DOGE 開始吸引更多尋求高貝塔代幣的交易者的注意。$0.26 以上的反彈被視為早期強勢跡象，但它能否克服 $0.30 的關鍵阻力並繼續上升仍有待觀察。

這篇文章《Dogecoin 恢復了 3% 至 $0.26，交易者目標為 $0.30 的下一個阻力位》首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,512.01
$104,512.01$104,512.01

-0.51%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,550.00
$3,550.00$3,550.00

+0.86%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.56
$163.56$163.56

-1.64%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4636
$2.4636$2.4636

-2.58%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17786
$0.17786$0.17786

-0.76%