DOGE ETF 發行推動價格預測達到 $0.50，但 Layer Brett 的 $0.0058 預售和 660% APY 質押使其成為 2025 年更強勁的 150 倍上漲潛力投資。

Dogecoin 價格預測：隨著 DOGE ETF 推出，DOGE 有望與 LBRETT 一起達到 $0.50

作者：Blockchainreporter
2025/09/22 06:20
dogecoin LBR

隨著 DOJE ETF 正式上線，Dogecoin 正乘著重獲合法性和機構投資者興趣的浪潮前進。最新分析顯示，新的 ETF 和不斷增加的交易量已推動 Dogecoin 突破阻力區域。 

同時，Layer Brett (LBRETT) 作為一個高潛力的預售項目正獲得關注。隨著這兩種迷因幣都受益於不斷增加的資金流入和社群動能，許多分析師認為 $DOGE 可能達到 $0.50，而 $LBRETT 則可能帶來更大的回報。

Dogecoin 價格預測：DOGE 面臨短期壓力，但 ETF 批准預示長期實力

Dogecoin 價格本週下滑了 8.33%，降低到了 $0.26。市場觀察家 Rai 強調，圖表反映出持續的賣出壓力，在阻力位多次被拒，而買家僅有微弱嘗試重獲動能。

lbr

這次下跌發生在本月早些時候的強勁反彈之後，當時 Dogecoin 在 REX-Osprey ETF 獲批後飆升了 42%—這是美國首個專注於 Dogecoin 的 ETF。

chart315135 11

來源

這次批准引發了新的機構投資者興趣，使 Dogecoin 重返主流聚光燈下。項目創始人 Billy Markus 將這個 ETF 描述為關鍵一步，證明 Dogecoin 可以在認可度上與 Bitcoin 和 Ethereum 等領先加密貨幣並肩。這一舉措也鞏固了 Dogecoin 在迷因幣領域的相關性，強化了其在最知名和交易最廣泛的代幣中的地位。

Layer Brett：迷因幣驅動 2025 年爆發性增長

Layer Brett ($LBRETT) 正迅速確立自己作為市場上最令人興奮的代幣之一的地位，預售入場價僅為 $0.0058。 

使其與眾不同的是其迷因文化吸引力和強大的 Ethereum Layer 2 基礎。這為項目提供了閃電般的交易速度、極低的費用和可擴展性，這些都是像 Dogecoin 這樣的老牌迷因幣一直難以實現的。投資者也在關注其令人難以置信的質押獎勵，早期參與者仍可獲得近 660% 的年收益率。

該項目還培養了迷因幣領域中最活躍的社群之一。每週都有數千名新持有者加入，而在 X、Telegram 和 Discord 上的活動使 Layer Brett 在加密貨幣圈內持續走紅。一個價值 100 萬美元的社群贈品活動進一步推動了參與度，為項目帶來了病毒式傳播優勢和深厚的草根支持。

lbrett banner

鏈上數據顯示鯨魚錢包正積極進入 Layer Brett，而預售階段繼續以創紀錄的速度售罄。這一活動凸顯了人們對 $LBRETT 作為長期增長的有力競爭者的信心不斷增加。分析師預測，到 2026 年，該代幣可能飆升至 $0.80，為早期買家帶來潛在的 150 倍回報。 

憑藉 Ethereum 支持的安全性、可擴展的網絡和迷因驅動的病毒式傳播，Layer Brett 看起來已準備好進行非凡的發展。如果目前的勢頭持續下去，它很可能成為 2025 年的標誌性迷因幣，以市場罕見的方式結合文化主導地位和區塊鏈實用性。

Layer Brett 有望帶來比 Dogecoin 更大的倍數回報

Dogecoin 價格預測可能會繼續上升，但分析師警告，最大的回報可能來自像 Layer Brett 這樣的較小的 Layer 2 項目。憑藉其低入場價和快速動能，$LBRETT 正作為一個具有更大上行潛力的代幣吸引關注。 

到其上線交易所時，許多人預期早期投資者已經持有可觀的利潤，為下一個週期中的突出故事之一奠定基礎。

網站： https://layerbrett.com

Telegram： https://t.me/layerbrett

X： (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

