Dogecoin 價格預測：ETF 動向遇上週期突破： AI: I've translated the title to Traditional Chinese (zh-TW) as requested, maintaining the original format and keeping "Dogecoin" and "ETF" as is since they are cryptocurrency and financial terms that typically remain untranslated.

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 18:02
Dogecoin 價格目前交易於 $0.2641，日跌幅為 4%，市值接近 $39.89 億。市場結構顯示該資產繼續反映 2017 年和 2021 年觀察到的週期性行為，即長期整合後伴隨強勁反彈。隨著 2025 年週期展現類似的設置，分析師正在關注同樣的模式是否會再次出現。

Dogecoin 價格走勢：週期重測顯示突破潛力

Dogecoin 價格繼續在可識別的長期週期中移動，2017 年、2021 年以及現在新興的 2025 年週期標誌著重要轉折點。根據 X 平台上的一位分析師，2017 年的漲勢始於整合之後，將 DOGE 從不到 $0.0002 推高到接近 $0.017 的峰值。

2021 年週期反映了這種爆發性增長，價格從約 $0.0022 飆升至超過 $0.70 的高點。這兩次漲勢都在 50 EMA 低於價格的情況下展開，在突破期間強化了強勁的上行條件。在當前的 2025 年週期中，Dogecoin 已經重新測試了接近 $0.26 的下降趨勢線，同時再次保持在 50 EMA 之上。

這種結構性對齊反映了先前拋物線式飆升的基礎，增強了持續上漲的可能性。同一位分析師表示，如果模式保持不變，預期的突破可能會延伸至 $1 甚至更高。

隨著 Dogecoin 在頂級迷因幣中排名靠前，其週期性節奏提供了指向另一個歷史性走勢的長期 DOGE 價格預測。因此，當前條件呼應了先前上漲的設置，並提高了對未來幾個月的期望。

DOGE/USD 1 個月圖表（來源：X）

Grayscale 的 DOGE ETF 競標：機構興趣與日益增長的樂觀情緒相遇

Grayscale 的修訂版 S-1 申請將其 Dogecoin Trust 轉換為代碼為 GDOG 的 ETF，引發了關於該資產未來的新討論。如果獲得批准，該 ETF 將在 NYSE Arca 上交易，Coinbase 將擔任主要經紀商和託管人。

這一步驟正值 SEC 最近放寬了加密貨幣基金的上市標準，可能簡化批准流程。這一舉措可能會顯著擴大准入範圍，為避免通過交易所直接接觸的投資者提供受監管的途徑。

此申請也是在REX-Osprey 宣布正式推出其 Dogecoin 和 XRP ETF 之後不久提出的，旨在為機構投資者提供這些替代幣的現貨敞口。

同時，CoinGlass 分析顯示 77.26% 的賬戶持多頭頭寸，而只有 22.74% 持空頭頭寸，反映出與 ETF 敘事相一致的強烈投機樂觀情緒。因此，Grayscale 的努力反映了在歷史週期表明另一波浪潮即將來臨之際，將 Dogecoin 機構化的嘗試。

Doge 多空比率（來源：CoinGlass）

總結來說，Dogecoin 價格週期和 EMA 對齊加強了未來強勁突破的可能性。隨著 2025 年重測已經完成，結構反映了推動過去漲勢的條件。Grayscale 的 ETF 競標，加上強勁的多頭定位，支持了更廣泛採用和更強可信度的案例。這些因素共同指向一個決定性的 DOGE 價格走勢，可能挑戰 $1 甚至更高。

來源：https://coingape.com/markets/dogecoin-price-prediction-as-grayscale-etf-move-meets-cycle-breakout-is-a-new-peak-ahead/

