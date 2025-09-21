交易所DEX+
加密貨幣分析師 Ali Martinez 在 Dogecoin 的 4 小時圖表上發現了 TD Sequential "買入"信號。DOGE 會反彈至 $0.28–$0.30 嗎？內含價格分析和交易提示。

Dogecoin 看漲至 $0.28–$0.30 反彈，H4 TD Sequential 發出買入信號

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 03:00
加密貨幣圖表觀察者 Ali Martinez 在週六重新點燃了對 Dogecoin (DOGE) 的短期討論，他在推文中表示，Tom DeMark 的熱門反轉指標 TD Sequential 在 DOGE 的 4 小時圖表上閃現了買入信號。Martinez 的帖文包含了一張突顯該信號的蠟燭圖，簡單地表示 Dogecoin「看起來準備反彈，因為 TD Sequential 在 4 小時圖表上閃現買入信號。」

這個信號出現時，Dogecoin 的交易價格在 0.26 美元中段範圍。截至 9 月 20 日，DOGE 在主要交易所的交易價格大約在 0.26-0.27 美元之間。TD Sequential 是一種逆勢工具，旨在識別趨勢耗盡點和可能的短期反轉。

在 4 小時圖表上完成的 TD Setup 或綠色「13」/「1」序列，被技術交易者廣泛解讀為下行動能可能耗盡且可能出現緩解反彈的信號。它在 H4 及以上的較高時間框架上最為有用，儘管該指標並非萬無一失，通常標記的是短期轉折點而非長期趨勢變化。

短期展望

DOGE 的即時技術圖景是典型的「逢低買入」設置：這枚幣在 0.26 美元附近找到了近期支撐，成功的 H4 反轉可能將價格推回到 0.28-0.30 美元區域作為第一個阻力集群。本週早些時候，幾位市場評論員也標記了 Dogecoin 上的相同 TD Sequential 買入信號，指出如果更廣泛的市場條件配合，這種設置可能會引發短期緩解反彈。

Dogecoin 最近的價格行動受益於機構對迷因幣增加訪問的擴大敘事。本週見證了與 Dogecoin 相關的美國交易所交易產品（代碼 DOJE）的首次亮相。一些分析師表示，這一發展幫助吸引了新資金和對該代幣的關注。市場參與者通常將 ETF 發布和相關產品批准視為流動性事件，可以放大價格走勢，無論是上漲還是下跌。

請記住，像 TD Sequential 這樣的指標並非萬無一失；它們只是您工具箱中的一種工具。當有交易量、更廣泛的市場圖景和合理的風險計劃支持時，它們效果最佳。像 Dogecoin 這樣的迷因代幣可能特別波動；情緒突然轉變、鯨魚活動或更廣泛的加密市場走勢可能會迅速使短期設置失效。

Ali Martinez 的推文重新將焦點放回了 DOGE 的短期圖表上。4 小時圖上的 TD Sequential 買入信號確實增加了如果買家回歸，價格向 0.28-0.30 美元反彈的可能性。但交易者應將該信號視為拼圖的一部分，關注 0.26-0.28 美元區域的價格行動和交易量，並密切關注可能放大走勢的宏觀催化劑，如 ETF 資金流動。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

