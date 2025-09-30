DOGE 價格預測：Dogecoin ETF 首小時達到 $6M 信號潛在 $0.45 漲勢

在美國首個狗狗幣交易所交易基金（ETF）推出後，Dogecoin 重新獲得了動能，該基金迅速成為有史以來最成功的加密貨幣相關首發之一。

交易在 CBOE 交易所開始，在首個小時內，該基金的交易量就達到了 600 萬美元。

Blocknews 在 X 平台上報導，該 ETF 的交易活動已經達到了 600 萬美元，是 ETF 首日典型平均交易量的 6 倍。

Blocknews 的這一更新引發了關於 ETF 是否能作為 Dogecoin 價格長期催化劑的討論。

隨著更多 ETF 申請等待監管批准，此次發布的動能可能成為該代幣的轉折點。

強勁的市場反應不僅展示了機構對 Dogecoin 的興趣日益增長，還表明傳統投資者參與迷因幣市場的意願正在增加。

Dogecoin (DOGE) 價格分析

專家 Ali Martinez 最近在 X 平台上強調了一張歷史 Dogecoin 圖表，捕捉了該幣在 2021 年 1 月底的爆發性突破。

Ali 在 X 上的圖表顯示，$DOGE 在單日突然暴漲 423% 之前，一直在 0.007-0.008 美元左右平靜交易，隨後進入了新的領域。

儘管之後出現大量獲利回吐，但價格從未回到次美分水平，而是在 0.03-0.05 美元左右建立了新的底部，為後來的拋物線式上漲奠定了基礎。

Ali 還指出，突破 0.29 美元可能成為關鍵觸發點，為 DOGE 向 0.36 美元甚至可能 0.45 美元推進開闢道路。

這樣的走勢將在更高價格建立更強的基礎，並增強長期動能，尤其是隨著 ETF 驅動的需求和機構資金流入持續增加。

2021 年的突破說明了 Dogecoin 如何利用重大催化劑永久重置其交易範圍，即使在短期波動中也是如此。

Dogecoin ETF 推動迷因幣興趣

ETF 的成功首發提高了對額外監管批准的期望。美國證券交易委員會正在審查來自 Grayscale 和 Bitwise 等公司的申請，預計將在 10 月中旬做出決定。

分析師認為，這次強勁的發布增強了獲批的可能性，特別是相關的現貨 ETF 已經通過存託信託與清算公司上市，表明機構對更廣泛採用的準備度正在增長。

除了監管發展外，Dogecoin ETF 的成功也重新引起了對更廣泛迷因幣市場的興趣。無論是已建立的代幣還是新項目，都吸引了尋求在這個以快速價格變動著稱的領域獲得潛在收益的投資者的注意。

這種重新活躍的活動出現在整體加密貨幣市場顯示復甦跡象之際，日漲幅超過 2%，情緒指標穩步改善。

為什麼 Pepenode 是 2025 年值得關注的頂級迷因幣

從迷因幣重新關注中受益的項目之一是 Pepenode，這個預售已經籌集了近 160 萬美元。

作為一個挖礦賺取平台，Pepenode 讓用戶創建虛擬伺服器房間並組合節點以提高回報。

與傳統挖礦不同，這種模式不需要實體設備，使零售投資者無需技術設置即可參與。

預售通過積極的激勵措施吸引了注意，包括為早期參與者提供高額質押獎勵。

通過將遊戲賺錢機制與迷因幣文化結合，Pepenode 旨在在擁擠的領域中脫穎而出。

其遊戲化挖礦概念將其定位為投機投資和娛樂產品的結合體，這種組合在迷因幣上升週期中對零售買家越來越具吸引力。

隨著對 Dogecoin 等已建立代幣和 Pepenode 等新興預售的興趣增長，安全且用戶友好的平台變得至關重要。

Best Wallet 應運而生，提供無需 KYC 的帳戶創建，支持超過 60 個區塊鏈，以及無縫購買、交換和存儲資產的功能。

Dogecoin 的重新崛起和 Pepenode 的新預售熱潮展示了一個處於變動中的迷因幣市場，在這裡，已建立的標誌性代幣與創新的新來者相遇，重塑加密貨幣參與規則。

