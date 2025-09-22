交易所DEX+
這篇文章「DigiTap 脫穎而出成為 2025 年潛力幣種 - CryptoNinjas」發表於 BitcoinEthereumNews.com。加密貨幣初學者經常想知道現在投資哪種加密貨幣最適合長期成功。一種流行的策略是選擇一個已經帶來令人印象深刻回報率但仍落後於其他同類的大型市值幣種，並希望它能很快趕上。 Solana 就是一個典型例子。自 2025 年初以來，這種幣的價值增加了 27%。雖然這本身確實令人印象深刻且無可抱怨，但在市值排名前 100 的幣種中，Solana 在年初至今的表現方面並未進入前 15 名。它落後於 Mantle、XRP、Tron、Cronos、Hyperliquid 等幣種。Solana 在 2025 年初達到 295.31 美元的峰值，這表明精明的投資者樂於從中獲利離場。它現在是市值第五大的幣種。 一個吸引 Solana 投資者注意的突出項目是 DigiTap ($TAP)，這是一個處於預售早期階段的全新加密代幣，其現實世界的實用性有潛力在未來幾年內超越 Solana 的收益。 Solana 的成功 vs. DigiTap 的上升潛力 Solana 已經造就了許多百萬富翁，因為早期投資者認識到它有潛力成為擁有閃電般快速交易和低手續費的頂級區塊鏈。然而，這種幣已經經歷了爆炸性增長，在短短五年內從約 0.5 美元增加到今天的 200 多美元。 相比之下，Digitap 是一個全新的參與者，仍處於預售階段，為投資者提供了類似 2020 年 Solana 的入場機會。早期投資者現在有機會以約 0.0125 美元的價格購買 Digitap，如果該項目實現其願景，則有可能獲得超額回報。 這個願景很簡單：Digitap 不僅僅是另一個迷因代幣或投機性幣種；它正在建立一個實用的金融平台。被一些專家稱為世界上第一個真正的「全能銀行」，Digitap 結合了速度和自由...

DigiTap 脫穎而出成為 2025 年潛力幣種 – CryptoNinjas

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 00:53
加密貨幣初學者經常想知道現在長期成功投資的最佳加密貨幣是什麼。一種流行的策略是選擇一個已經提供了令人印象深刻回報率但仍然落後於其同行的大型市值幣，並希望它能很快趕上。 

Solana就是一個典型例子。自2025年初以來，這種幣的價值增加了27%。雖然這本身確實令人印象深刻且無可抱怨，但在市值排名前100的幣種中，Solana在年初至今的表現方面並未進入前15名。它落後於Mantle、XRP、Tron、Cronos、Hyperliquid等幣種。

Solana在2025年初達到了295.31美元的峰值，這表明聰明的投資者樂於從中獲利離場。它現在是市值第五大的幣種。吸引Solana投資者注意的一個突出項目是DigiTap ($TAP)，這是一個處於預售早期階段的全新加密代幣，其現實世界的實用性有潛力在未來幾年超越Solana的收益。

Solana的成功與DigiTap的上升潛力

Solana已經造就了許多百萬富翁，因為早期投資者認識到它有潛力成為擁有閃電般快速交易和低費用的頂級區塊鏈。然而，這種幣已經經歷了爆炸性增長，在短短五年內從約0.5美元飆升到了今天超過200美元。

相比之下，Digitap是一個仍處於預售階段的全新進入者，為投資者提供了類似2020年Solana的入場機會。早期投資者現在有機會以約0.0125美元的價格購買Digitap，如果該項目實現其願景，將有可能獲得超額回報。

這一願景很簡單：Digitap不僅僅是另一個迷因代幣或投機幣；它正在建立一個實用的金融平台。被一些專家稱為世界上第一個真正的"全能銀行"，Digitap結合了加密貨幣的速度和自由以及傳統銀行的熟悉性和穩定性。

Digitap允許用戶在單一平台上管理法定貨幣和多種加密貨幣。通過已在Apple和Google應用商店上架的Digitap應用，用戶可以簡單地存入美元、歐元、Bitcoin、Ether或各種其他加密貨幣，然後根據自己的便利進行消費。隨著Digitap結合了多貨幣銀行賬戶、多鏈加密錢包和支付卡，那些需要同時管理多個應用和交易所的日子已經一去不復返了。

為什麼DigiTap可能超越Solana

Digitap將法定貨幣與加密貨幣結合到一個平台的統一方法解決了一個主要問題。今天的金融行業非常分散，用戶需要一家銀行處理他們的法定貨幣，而另一個加密經紀商持有代幣。事實上，將法定貨幣與加密貨幣合併有許多超出僅僅花錢的用例。例如，通過傳統銀行向國外匯款會產生超過6%的費用，並可能需要數天才能完成。但Digitap可以在幾秒鐘內以極低的成本完成。

支付和匯款行業是一個價值數萬億美元的業務，正等待被顛覆。僅這一點就支持了將Digitap作為2025年頂級加密貨幣購買的理由。另一方面，Solana需要大量新資金才能略微推動價格。這意味著即使波動性保持高位，上漲空間也可能放緩。

Solana還因網絡中斷而不幸聞名，並且在大多數現實世界用途中仍然依賴外部應用。如果Solana上的活動冷卻或更快的競爭對手吸引了注意力，反對Solana的理由就會變得更加明顯。

結論：2025年值得投資的頂級加密貨幣

對於初學者和經驗豐富的投資者來說，現在投資什麼加密貨幣的關鍵問題歸結為平衡潛在回報與風險。從各方面來看，Solana仍然是一個強大的加密項目；然而，基於其最近相對於大型市值加密貨幣同行的表現不佳，它不太可能（如果不是不可能的話）複製小型市值和較新項目所能提供的那種收益。

Digitap作為一個潛力加密貨幣脫穎而出。它在代幣銷售前就推出了可運作的產品，這在加密貨幣領域是罕見的。隨著預售進展順利，投資者有一個獨特的機會迅速行動，早早進入"下一個Solana"。

了解更多關於Digitap ($TAP)的信息：

預售  https://presale.Digitap.app 

網站 https://Digitap.app 

社交媒體: https://linktr.ee/DigiTap.app 

免責聲明

請注意，所有信息，包括我們的評級、建議和評論，僅供教育目的。加密貨幣投資具有高風險，CryptoNinjas不對任何損失負責。始終進行自己的研究並確定您的風險承受能力；這將幫助您做出明智的交易決策。

 

來源: https://www.cryptoninjas.net/news/digitap-stands-out-as-the-potential-coin-in-2025/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

