數位資產巨頭 CoinShares 將通過 12 億美元 SPAC 交易在 Nasdaq 上市

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:30
重點摘要

  • CoinShares 將通過與 Vine Hill Capital 進行 12 億美元的 SPAC 合併在 Nasdaq 上市。
  • 該公司是歐洲最大的數位資產管理公司，管理著 100 億美元資產，並擁有 34% 的歐洲市場份額。

歐洲領先的數位資產管理公司 CoinShares，管理著約 100 億美元資產，今日宣布將通過與 Vine Hill Capital Investment Corp. 進行 12 億美元的業務合併在 Nasdaq 股票市場上市。

該公司是繼 BlackRock、Grayscale 和 Fidelity 之後全球第四大數位資產 ETP 管理公司，並以 34% 的市場份額領先歐洲。

CoinShares 執行長 Jean-Marie Mognetti 表示，Nasdaq 上市反映了公司對國際增長和領導地位的推動。這筆交易使 CoinShares 成為全球最大的公開交易純數位資產管理公司之一。

CoinShares 在過去兩年中通過新投資者資金流入、有利的數位資產定價和產品發布，使其管理資產增加到了三倍以上。

該交易包括一家機構投資者承諾的 5000 萬美元股權投資。該交易計劃在年底前完成，但需要監管機構和股東的批准。

來源：https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

