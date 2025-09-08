數位資產巨頭 CoinShares 將通過 12 億美元 SPAC 交易在 Nasdaq 上市

數位資產巨頭 CoinShares 將通過 12 億美元 SPAC 交易在納斯達克上市的文章發表在 BitcoinEthereumNews.com。主要要點 CoinShares 將通過與 Vine Hill Capital 的 12 億美元 SPAC 合併在納斯達克上市。該公司是歐洲最大的數位資產管理公司，管理著 100 億美元資產，並擁有 34% 的歐洲市場份額。CoinShares 是歐洲領先的數位資產管理公司，管理資產約 100 億美元，今天宣布將通過與 Vine Hill Capital Investment Corp. 的 12 億美元業務合併在納斯達克股票市場上市。該公司是繼 BlackRock、Grayscale 和 Fidelity 之後全球第四大數位資產 ETP 管理公司，並以 34% 的市場份額領先歐洲。CoinShares 首席執行官 Jean-Marie Mognetti 表示，納斯達克上市反映了公司對國際增長和領導力的推動。這筆交易使 CoinShares 成為全球最大的公開交易純數位資產管理公司之一。"這標誌著 CoinShares 的戰略轉型，在有利的監管順風的支持下，加速我們對全球領導地位的雄心，"Mognetti 在一份聲明中說。CoinShares 在過去兩年中通過新投資者資金流入、支持性數位資產定價和產品發布，使其管理資產增加到了三倍以上。"CoinShares 體現了我們在高價值投資中尋找的一切：市場領導地位、經過驗證的可擴展業務模式、龐大且不斷擴大的可服務市場，以及具有已證明執行能力的團隊，"Vine Hill 首席執行官 Nicholas Petruska 說。該交易包括一家機構投資者的 5000 萬美元股權投資承諾。該交易計劃在年底前完成，待監管和股東批准。來源：https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/ 數位資產巨頭 CoinShares 將通過 12 億美元 SPAC 交易在納斯達克上市的文章發表在 BitcoinEthereumNews.com。主要要點 CoinShares 將通過與 Vine Hill Capital 的 12 億美元 SPAC 合併在納斯達克上市。該公司是歐洲最大的數位資產管理公司，管理著 100 億美元資產，並擁有 34% 的歐洲市場份額。CoinShares 是歐洲領先的數位資產管理公司，管理資產約 100 億美元，今天宣布將通過與 Vine Hill Capital Investment Corp. 的 12 億美元業務合併在納斯達克股票市場上市。該公司是繼 BlackRock、Grayscale 和 Fidelity 之後全球第四大數位資產 ETP 管理公司，並以 34% 的市場份額領先歐洲。CoinShares 首席執行官 Jean-Marie Mognetti 表示，納斯達克上市反映了公司對國際增長和領導力的推動。這筆交易使 CoinShares 成為全球最大的公開交易純數位資產管理公司之一。"這標誌著 CoinShares 的戰略轉型，在有利的監管順風的支持下，加速我們對全球領導地位的雄心，"Mognetti 在一份聲明中說。CoinShares 在過去兩年中通過新投資者資金流入、支持性數位資產定價和產品發布，使其管理資產增加到了三倍以上。"CoinShares 體現了我們在高價值投資中尋找的一切：市場領導地位、經過驗證的可擴展業務模式、龐大且不斷擴大的可服務市場，以及具有已證明執行能力的團隊，"Vine Hill 首席執行官 Nicholas Petruska 說。該交易包括一家機構投資者的 5000 萬美元股權投資承諾。該交易計劃在年底前完成，待監管和股東批准。來源：https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/