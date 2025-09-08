數位資產巨頭 CoinShares 將通過 12 億美元 SPAC 交易在 Nasdaq 上市

重點摘要
- CoinShares 將通過與 Vine Hill Capital 進行 12 億美元的 SPAC 合併在 Nasdaq 上市。
- 該公司是歐洲最大的數位資產管理公司，管理著 100 億美元資產，並擁有 34% 的歐洲市場份額。
歐洲領先的數位資產管理公司 CoinShares，管理著約 100 億美元資產，今日宣布將通過與 Vine Hill Capital Investment Corp. 進行 12 億美元的業務合併在 Nasdaq 股票市場上市。
該公司是繼 BlackRock、Grayscale 和 Fidelity 之後全球第四大數位資產 ETP 管理公司，並以 34% 的市場份額領先歐洲。
CoinShares 執行長 Jean-Marie Mognetti 表示，Nasdaq 上市反映了公司對國際增長和領導地位的推動。這筆交易使 CoinShares 成為全球最大的公開交易純數位資產管理公司之一。
CoinShares 在過去兩年中通過新投資者資金流入、有利的數位資產定價和產品發布，使其管理資產增加到了三倍以上。
該交易包括一家機構投資者承諾的 5000 萬美元股權投資。該交易計劃在年底前完成，但需要監管機構和股東的批准。
來源：https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/