Bitcoin 已經在 $109,000 和 $115,000 之間上下波動幾週了。現在看起來情況即將改變。根據 Galaxy Digital CEO Mike Novogratz 的說法，可能替換 Jerome Powell 作為美聯儲主席的決定是推動價格達到 $200,000 的催化劑。Trump 向美聯儲施壓 Donald Trump 上週在 Truth Social 上分享了一幅卡通，描繪他解僱 Powell。雖然美聯儲在形式上是獨立的，但 Trump 已經暗示，如果他贏得第二任期，他想任命那些"鴿派"人士。這意味著：政策制定者更傾向於通過低利率刺激經濟，而非通過加息積極對抗通脹。Novogratz 在接受 Kyle Chasse 採訪時稱這是"迄今為止最大的牛市催化劑"對於 Bitcoin。一位注重經濟增長的新美聯儲主席可能會開啟一個長期貨幣寬鬆的時期。從歷史上看，Bitcoin 恰恰在這些時期受益，因為投資者更頻繁地轉向風險資產。 歷史相似之處 早期的牛市行情已經顯示了 Bitcoin 對美聯儲政策的敏感性。 2008 年金融危機後，美聯儲通過"量化寬鬆"向經濟注入了數十億資金。正是在那段時期，Bitcoin 展示了其首次可行性，被視為法定貨幣的數字替代品。2020 年，美聯儲在新冠危機期間將利率降低到接近零的水平，同時推出了大規模的刺激計劃。同年，Bitcoin 從 $7,000 上漲到超過 $60,000。2024 年，我們看到 Bitcoin ETF 的批准與降息同時發生，導致來自華爾街的資金創紀錄流入。 根據 Novogratz 的說法，一位實行鴿派政策的新美聯儲主席可能是下一個催化劑，目標價格為每 BTC $200,000。機構資本 新一輪牛市的基礎已經存在。Galaxy Digital 自身擁有超過 17,100 BTC，價值接近 $20 億。此外，Bitcoin ETF 現在管理著超過 $143.5 億的資產，佔 Bitcoin 總市值的 6.6%。各國政府也在轉變立場。例如，荷蘭正在討論引入官方 Bitcoin 儲備。這類發展使機構投資者和國家能夠直接從寬鬆的貨幣政策中受益。隨著流動性增加，這些資金可能會迅速流向 Bitcoin。 加速情景的可能性 將經濟置於抗通脹之上的政策制定者，根據分析師的說法，可能會造成完美風暴： 由於較低的利率，金融市場上的流動性增加。由於 ETF 和託管解決方案，機構資金配置流向 Bitcoin。Trump 領導下美聯儲明確轉向鴿派的心理效應。 這使得大多數專家認為 Novogratz 的目標價格，每 BTC $200,000，並不誇張。尤其是因為 Bitcoin 歷來在勢頭轉變時往往呈指數級反應。美聯儲獨立性降低的風險 然而，也存在風險。一個較少獨立運作的美聯儲可能會損害美國貨幣政策的可信度。這可能導致國債利率上升和美元承壓。對於 Bitcoin 來說，這可能產生雙重效應：一方面，資本外逃增加需求；另一方面，全球市場波動性增加。一些經濟學家還警告，過快放鬆政策可能會重新點燃通脹。如果發生這種情況，新的美聯儲主席可能仍然被迫突然收緊政策。對於 Bitcoin 來說，這將成為牛市的阻礙。

分析師表示，這項 Fed 決策可能啟動牛市行情

作者：Coinstats
2025/09/30 12:31
Bitcoin 已經在 $109,000 和 $115,000 之間上下波動幾週了。現在看起來情況即將改變。根據 Galaxy Digital CEO Mike Novogratz 的說法，可能替換 Jerome Powell 作為美聯儲主席的決定是推動價格達到 $200,000 的催化劑。Trump 向美聯儲施壓 Donald Trump 上週在 Truth Social 上分享了一幅卡通，內容是他解僱 Powell。雖然美聯儲在形式上是獨立的，但 Trump 已經暗示，如果他連任，他想任命那些"鴿派"人士。這意味著：政策制定者更傾向於通過低利率刺激經濟，而非通過加息積極對抗通脹。Novogratz 在接受 Kyle Chasse 採訪時稱這是"迄今為止最大的牛市催化劑"對 Bitcoin 來說。一位注重經濟增長的新美聯儲主席可能會開啟一個長期貨幣寬鬆的時期。從歷史上看，Bitcoin 恰恰在這些時期受益，因為投資者更頻繁地轉向風險資產。歷史相似之處 早期的牛市行情已經顯示了 Bitcoin 對美聯儲政策的敏感度。2008 年金融危機後，美聯儲通過"量化寬鬆"向經濟注入了數十億資金。正是在那段時期，Bitcoin 展示了其首次生存能力，並被視為法定貨幣的數字替代品。2020 年，美聯儲在新冠危機期間將利率降低到接近零的水平，同時推出了大規模刺激計劃。同年，Bitcoin 從 $7,000 增加到超過 $60,000。2024 年，我們看到 Bitcoin ETF 的批准與降息同時發生，導致來自華爾街的資金創紀錄流入。根據 Novogratz 的說法，實行鴿派政策的新美聯儲主席可能是下一個催化劑，目標價格為每 BTC $200,000。機構資本 新一輪牛市的基礎已經存在。Galaxy Digital 自身擁有超過 17,100 BTC，價值接近 $20 億。此外，Bitcoin ETF 目前管理著超過 $143.5 億的資產，佔 Bitcoin 總市值的 6.6%。各國政府也在轉變立場。例如，荷蘭正在討論建立官方 Bitcoin 儲備。這類發展使機構投資者和國家能夠直接從寬鬆的貨幣政策中受益。隨著流動性增加，資金可能會迅速流向 Bitcoin。加速情境的可能性 將經濟置於抗通脹之上的政策制定者，根據分析師的說法，可能會造成完美風暴：較低的利率為金融市場帶來更多流動性。由於 ETF 和託管解決方案，機構資金配置流向 Bitcoin。Trump 領導下美聯儲明確轉向鴿派的心理效應。這使得大多數專家認為 Novogratz 的目標價格，每 BTC $200,000，並不誇張。特別是因為 Bitcoin 在歷史上常常在勢頭轉變時呈指數級反應。美聯儲獨立性降低的風險 然而，也存在風險。獨立性降低的美聯儲可能會損害美國貨幣政策的可信度。這可能導致國債利率上升和美元承壓。對 Bitcoin 來說，這可能產生雙重效應：一方面，資本外逃增加需求；另一方面，全球市場波動性增加。一些經濟學家也警告，過快放鬆政策可能會重新點燃通脹。如果發生這種情況，新美聯儲主席可能仍會被迫突然收緊政策。對 Bitcoin 來說，這將成為牛市的阻礙。

這篇文章《這項美聯儲決定可能啟動牛市，分析師表示》由 Gijs Smit 撰寫，首次發表於 Bitcoinmagazine.nl。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

