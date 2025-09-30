分析師表示，這項 Fed 決策可能啟動牛市行情

與志同道合的加密貨幣愛好者聯繫！ 在 Discord 上連接！ 查看我們的 Discord Bitcoin 已經在 $109,000 和 $115,000 之間上下波動幾週了。現在看起來情況即將改變。根據 Galaxy Digital CEO Mike Novogratz 的說法，可能替換 Jerome Powell 作為美聯儲主席的決定是推動價格達到 $200,000 的催化劑。Trump 向美聯儲施壓 Donald Trump 上週在 Truth Social 上分享了一幅卡通，描繪他解僱 Powell。雖然美聯儲在形式上是獨立的，但 Trump 已經暗示，如果他贏得第二任期，他想任命那些"鴿派"人士。這意味著：政策制定者更傾向於通過低利率刺激經濟，而非通過加息積極對抗通脹。Novogratz 在接受 Kyle Chasse 採訪時稱這是"迄今為止最大的牛市催化劑"對於 Bitcoin。一位注重經濟增長的新美聯儲主席可能會開啟一個長期貨幣寬鬆的時期。從歷史上看，Bitcoin 恰恰在這些時期受益，因為投資者更頻繁地轉向風險資產。 歷史相似之處 早期的牛市行情已經顯示了 Bitcoin 對美聯儲政策的敏感性。 2008 年金融危機後，美聯儲通過"量化寬鬆"向經濟注入了數十億資金。正是在那段時期，Bitcoin 展示了其首次可行性，被視為法定貨幣的數字替代品。2020 年，美聯儲在新冠危機期間將利率降低到接近零的水平，同時推出了大規模的刺激計劃。同年，Bitcoin 從 $7,000 上漲到超過 $60,000。2024 年，我們看到 Bitcoin ETF 的批准與降息同時發生，導致來自華爾街的資金創紀錄流入。 根據 Novogratz 的說法，一位實行鴿派政策的新美聯儲主席可能是下一個催化劑，目標價格為每 BTC $200,000。機構資本 新一輪牛市的基礎已經存在。Galaxy Digital 自身擁有超過 17,100 BTC，價值接近 $20 億。此外，Bitcoin ETF 現在管理著超過 $143.5 億的資產，佔 Bitcoin 總市值的 6.6%。各國政府也在轉變立場。例如，荷蘭正在討論引入官方 Bitcoin 儲備。這類發展使機構投資者和國家能夠直接從寬鬆的貨幣政策中受益。隨著流動性增加，這些資金可能會迅速流向 Bitcoin。 新加密貨幣第一時間了解當前最新的加密貨幣！ 每個加密貨幣投資者都在尋找：具有巨大增長潛力的新加密貨幣。荷蘭的通脹率仍然高於歐洲其他地區，但同時利率自 2024 年以來首次下降。這很可能會啟動新一輪加密貨幣牛市。專家們看好山寨幣如... 繼續閱讀 這項美聯儲決定可能啟動牛市，分析師表示 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); 加速情景的可能性 將經濟置於抗通脹之上的政策制定者，根據分析師的說法，可能會造成完美風暴： 由於較低的利率，金融市場上的流動性增加。由於 ETF 和託管解決方案，機構資金配置流向 Bitcoin。Trump 領導下美聯儲明確轉向鴿派的心理效應。 這使得大多數專家認為 Novogratz 的目標價格，每 BTC $200,000，並不誇張。尤其是因為 Bitcoin 歷來在勢頭轉變時往往呈指數級反應。美聯儲獨立性降低的風險 然而，也存在風險。一個較少獨立運作的美聯儲可能會損害美國貨幣政策的可信度。這可能導致國債利率上升和美元承壓。對於 Bitcoin 來說，這可能產生雙重效應：一方面，資本外逃增加需求；另一方面，全球市場波動性增加。一些經濟學家還警告，過快放鬆政策可能會重新點燃通脹。如果發生這種情況，新的美聯儲主席可能仍然被迫突然收緊政策。對於 Bitcoin 來說，這將成為牛市的阻礙。通過 Best Wallet 購買你的加密貨幣 Best wallet 是一款頂級加密貨幣錢包，讓你匿名購買加密貨幣。支持超過 60 條鏈，你可以通過 Best Wallet 購買所有主要加密貨幣幣種。 Best wallet - 可靠且匿名的錢包 Best wallet - 可靠且匿名的錢包 超過 60 條鏈可用於所有加密貨幣 早期獲取新項目 高質押收益 低交易費用 Best wallet 評論 現在通過 Best Wallet 購買 注意：加密貨幣是一種非常波動且不受監管的投資。請自行研究。 這篇文章《這項美聯儲決定可能啟動牛市，分析師表示》由 Gijs Smit 撰寫，首次發表於 Bitcoinmagazine.nl。 與志同道合的加密貨幣愛好者聯繫！ 在 Discord 上連接！ 查看我們的 Discord Bitcoin 已經在 $109,000 和 $115,000 之間上下波動幾週了。現在看起來情況即將改變。根據 Galaxy Digital CEO Mike Novogratz 的說法，可能替換 Jerome Powell 作為美聯儲主席的決定是推動價格達到 $200,000 的催化劑。Trump 向美聯儲施壓 Donald Trump 上週在 Truth Social 上分享了一幅卡通，描繪他解僱 Powell。雖然美聯儲在形式上是獨立的，但 Trump 已經暗示，如果他贏得第二任期，他想任命那些"鴿派"人士。這意味著：政策制定者更傾向於通過低利率刺激經濟，而非通過加息積極對抗通脹。Novogratz 在接受 Kyle Chasse 採訪時稱這是"迄今為止最大的牛市催化劑"對於 Bitcoin。一位注重經濟增長的新美聯儲主席可能會開啟一個長期貨幣寬鬆的時期。從歷史上看，Bitcoin 恰恰在這些時期受益，因為投資者更頻繁地轉向風險資產。 歷史相似之處 早期的牛市行情已經顯示了 Bitcoin 對美聯儲政策的敏感性。 2008 年金融危機後，美聯儲通過"量化寬鬆"向經濟注入了數十億資金。正是在那段時期，Bitcoin 展示了其首次可行性，被視為法定貨幣的數字替代品。2020 年，美聯儲在新冠危機期間將利率降低到接近零的水平，同時推出了大規模的刺激計劃。同年，Bitcoin 從 $7,000 上漲到超過 $60,000。2024 年，我們看到 Bitcoin ETF 的批准與降息同時發生，導致來自華爾街的資金創紀錄流入。 根據 Novogratz 的說法，一位實行鴿派政策的新美聯儲主席可能是下一個催化劑，目標價格為每 BTC $200,000。機構資本 新一輪牛市的基礎已經存在。Galaxy Digital 自身擁有超過 17,100 BTC，價值接近 $20 億。此外，Bitcoin ETF 現在管理著超過 $143.5 億的資產，佔 Bitcoin 總市值的 6.6%。各國政府也在轉變立場。例如，荷蘭正在討論引入官方 Bitcoin 儲備。這類發展使機構投資者和國家能夠直接從寬鬆的貨幣政策中受益。隨著流動性增加，這些資金可能會迅速流向 Bitcoin。 新加密貨幣第一時間了解當前最新的加密貨幣！ 每個加密貨幣投資者都在尋找：具有巨大增長潛力的新加密貨幣。荷蘭的通脹率仍然高於歐洲其他地區，但同時利率自 2024 年以來首次下降。這很可能會啟動新一輪加密貨幣牛市。專家們看好山寨幣如... 繼續閱讀 這項美聯儲決定可能啟動牛市，分析師表示 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); 加速情景的可能性 將經濟置於抗通脹之上的政策制定者，根據分析師的說法，可能會造成完美風暴： 由於較低的利率，金融市場上的流動性增加。由於 ETF 和託管解決方案，機構資金配置流向 Bitcoin。Trump 領導下美聯儲明確轉向鴿派的心理效應。 這使得大多數專家認為 Novogratz 的目標價格，每 BTC $200,000，並不誇張。尤其是因為 Bitcoin 歷來在勢頭轉變時往往呈指數級反應。美聯儲獨立性降低的風險 然而，也存在風險。一個較少獨立運作的美聯儲可能會損害美國貨幣政策的可信度。這可能導致國債利率上升和美元承壓。對於 Bitcoin 來說，這可能產生雙重效應：一方面，資本外逃增加需求；另一方面，全球市場波動性增加。一些經濟學家還警告，過快放鬆政策可能會重新點燃通脹。如果發生這種情況，新的美聯儲主席可能仍然被迫突然收緊政策。對於 Bitcoin 來說，這將成為牛市的阻礙。通過 Best Wallet 購買你的加密貨幣 Best wallet 是一款頂級加密貨幣錢包，讓你匿名購買加密貨幣。支持超過 60 條鏈，你可以通過 Best Wallet 購買所有主要加密貨幣幣種。 Best wallet - 可靠且匿名的錢包 Best wallet - 可靠且匿名的錢包 超過 60 條鏈可用於所有加密貨幣 早期獲取新項目 高質押收益 低交易費用 Best wallet 評論 現在通過 Best Wallet 購買 注意：加密貨幣是一種非常波動且不受監管的投資。請自行研究。 這篇文章《這項美聯儲決定可能啟動牛市，分析師表示》由 Gijs Smit 撰寫，首次發表於 Bitcoinmagazine.nl。