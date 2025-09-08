交易所DEX+
儘管交易截止日拆解，響尾蛇隊仍在季後賽爭奪戰中

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:43
資深球員Corbin Carroll（7號）和新晉常規球員Blaze Alexander在響尾蛇隊的復興中發揮了作用。（AP照片/Ross D. Franklin）

版權所有2025 美聯社。保留所有權利

亞利桑那響尾蛇隊在7月31日交易截止日前交易了兩名角落內野手，包括國聯全壘打王和他們最有效率的投手。不知何故，這反而使他們變得更好。

響尾蛇隊，原本為本賽季而打造，已經重建自己成為一支競爭者，儘管他們仍面臨艱難的攀升。

自交易截止日交易了三壘手Eugenio Suarez、一壘手Josh Naylor、先發投手Merrill Kelly和另外兩名潛在自由球員後，響尾蛇隊的戰績為21勝14敗，是大聯盟第三多勝場的球隊。

他們已經爬升到距離紐約大都會隊第三張國聯外卡席位只有4.5場比賽的差距，擁有一支新舊結合的陣容，包括大聯盟最佳的打線前段，Zac Gallen的回歸，以及在獲得機會時挺身而出的新人。

1-3棒打者Geraldo Perdomo、Ketel Marte和Corbin Carroll一直是球隊進攻的驅動力，即使在失去Suarez和Naylor後，球隊的進攻仍然蓬勃發展，只有大都會隊和費城費城人隊能與他們的前三棒相媲美。

響尾蛇隊以711分在國聯排名第三，有望突破800分，此前他們在一年前以886分領先大聯盟，即使在週日因防守失誤導致令人失望的7-4輸給波士頓的比賽中，他們未能守住3-1的領先優勢。

Perdomo本賽季將他的表現提升到了新的水平，Marte在因左腿筋傷缺席一個月後一直保持穩定，而Carroll則恢復了他新秀時期的力量/速度水平。

Carroll創下職業生涯新高的30支全壘打，他距離首個30-30賽季只差一次盜壘熱潮。他已有25次盜壘。Soto、Lindor和Pete Crow-Armstrong也都在接近30-30。

「他們是所有正在發生的事情的共同分母，」亞利桑那隊經理Torey Lovullo說。

Perdomo在全壘打（17支）和盜壘（24次）方面創下職業生涯新高，並在他的第四個完整賽季中以91分打點領先大聯盟游擊手，比紅人隊更受矚目的Elly De La Cruz多11分。Perdomo還以.834的OPS領先國聯游擊手，他的89次保送在他的位置上領先大聯盟。

「Perdomo正在經歷一個難以置信的賽季...我們是否認為它會像現在這樣快速發生，可能不會，」Lovullo說。「他有很好的揮棒擊球技巧，他了解好球帶，我認為在某個時候，這將成為他的本色。」

「Marte和Carroll繼續驅動這台機器，其他人都在跟上。」

當Suarez被交易時，響尾蛇隊在三壘位置安插了活潑的Blaze Alexander，自那以後Alexander已經連續出戰了33場比賽，在內野和外野都展現了精彩的表現。

Alexander在這短暫的樣本中有7支全壘打、18分打點和.864的OPS，同時也在二壘和外野有所貢獻。

他在週一首次在中外野先發時做出了一個撲救接球，在週五第三次在那裡先發時將一名試圖從二壘回本壘得分的跑者封殺，並在週六在左外野時做出一個跳躍接球，從Alex Bergman手中搶走了一支全壘打。那是他在那個位置的第三個局。

「工具不是讓他取得成功的唯一因素，」Lovullo說。「他之所以能在高水平上比賽，是因為他理解自己的角色，理解打席要求什麼，以及理解什麼是高於平均水平的防守。」

Gallen，響尾蛇隊在交易截止日沒有交易的唯一即將成為自由球員的球員，已經恢復了讓他在2022-23年紐約賽揚獎投票中排名前五的狀態。

自交易截止日以來，他的戰績為4勝1敗，防禦率為2.20，向潛在追求者展示了他在休賽期值得一份長期合約，此前他在前22次先發中的防禦率為5.60。

左手中繼投手Andrew Saalfrank在過去幾週擔任了高壓力角色，因為牛棚在賽季初期失去了終結者Justin Martinez和A.J. Puk，以及在交易截止日將Shelby Miller送往密爾瓦基的交易後需要投手。

Saalfrank在過去三週獲得了職業生涯的前三次救援成功，並將對手的打擊率控制在.186。

Andrew Saalfrank在後期局數的牛棚角色中表現出色。（AP照片/Aaron Gash）

版權所有2025 美聯社。保留所有權利。

總經理Mike Hazen在交易截止日交易後在俱樂部會所向響尾蛇隊發表講話，Saalfrank表示這個信息——專注於當下但也為未來而戰——引起了團隊的共鳴。

「顯然棒球是一項團隊運動，但最終它歸結為一群個人在關鍵時刻做好自己特定的工作，」Saalfrank說。「這一直是我們的心態。」

這使響尾蛇隊進入了季後賽爭奪戰，儘管沒有太多犯錯的餘地。

「顯然我們已經把自己置於一個位置，現在情況不太有利，但能夠繼續打有意義的棒球真是太棒了，」Carroll說。「我們只想繼續前進。」

來源：https://www.forbes.com/sites/jackmagruder/2025/09/07/despite-trade-deadline-tear-down-diamondbacks-still-in-playoff-hunt/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

