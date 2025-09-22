交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
去中心化金融 (DeFi) TVL 增加到 5440 億美元，Tether 和 Circle 引領漲勢，而 Aave 保持穩定，Lido 和 EigenLayer 則面臨急劇下降。去中心化金融 (DeFi) TVL 增加到 5440 億美元，Tether 和 Circle 引領漲勢，而 Aave 保持穩定，Lido 和 EigenLayer 則面臨急劇下降。

DeFi TVL 增加到 $544B，Tether 和 Circle 引領漲勢

作者：Blockchainreporter
2025/09/22 08:15
DeFi
DEFI$0.000897+3.22%
AaveToken
AAVE$217.05-2.86%
trading chart1234567 1 6

去中心化金融（DeFi）市場正在觀察到新的動力，總鎖定價值（TVL）已經上升到5439.6億美元，標誌著過去30天增加了2.7%。這種突然增長顯示出對流動性的需求增加以及對穩定幣、借貸協議和質押平台的信任增強，儘管並非所有主要參與者都經歷了增長。

根據最近的詳情，Tether（$USDT）作為無可爭議的市場領導者，TVL增加到1757億美元，上個月增加了3.9%。其次是USD Coin（$USDC）的發行方Circle，已經提升到731億美元，展示了驚人的9.9%增長。這兩個穩定幣巨頭共佔DeFi市場鎖定價值的約一半，強調了穩定資產在生態系統中的主要角色。

$AAVE在677億美元保持強勢，而Lido和EigenLayer的TVL下降更為明顯

Aave（$AAVE），作為最大的借貸協議之一，持有677億美元，經歷了1.5%的適度下降。同時，領先的流動性平台Lido Finance（$LDO）經歷了急劇下降，TVL降低了9.6%至384億美元。

這兩個穩定幣持有量相差293億美元，這是資產持有的巨大差距。此外，今年吸引了相當多關注的重質押協議EigenLayer，其TVL降低了12.1%至198億美元。

TVL波動標誌著DeFi在流動性和收益生成中的演變角色

這種多樣化的表現表明DeFi內部的景觀正在變化，但穩定幣和借貸仍然強勁，而與質押相關的平台在市場不確定性中正在經歷提款。隨著TVL接近5500億美元的里程碑，DeFi繼續鞏固其在更廣泛加密經濟中的立足點，將自己定位為流動性、收益生成和去中心化金融服務的基礎。

過去30天的整體報告顯示這些穩定幣的價值有所波動。在這個列表中，只有Tether和Circle顯示了增長的積極反應，而其他三個，Aave（$AAVE）、Lido Finance（$LDO）和EigenLayer（$EIGEN）則顯示下降，其中$EIGEN以12.1%的降幅領先於其他穩定幣。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,618.82
$104,618.82$104,618.82

-0.41%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,552.85
$3,552.85$3,552.85

+0.94%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.71
$163.71$163.71

-1.55%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4656
$2.4656$2.4656

-2.51%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17819
$0.17819$0.17819

-0.58%