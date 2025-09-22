DeFi TVL 增加到 $544B，Tether 和 Circle 引領漲勢

去中心化金融（DeFi）市場正在觀察到新的動力，總鎖定價值（TVL）已經上升到5439.6億美元，標誌著過去30天增加了2.7%。這種突然增長顯示出對流動性的需求增加以及對穩定幣、借貸協議和質押平台的信任增強，儘管並非所有主要參與者都經歷了增長。

根據最近的詳情，Tether（$USDT）作為無可爭議的市場領導者，TVL增加到1757億美元，上個月增加了3.9%。其次是USD Coin（$USDC）的發行方Circle，已經提升到731億美元，展示了驚人的9.9%增長。這兩個穩定幣巨頭共佔DeFi市場鎖定價值的約一半，強調了穩定資產在生態系統中的主要角色。

$AAVE在677億美元保持強勢，而Lido和EigenLayer的TVL下降更為明顯

Aave（$AAVE），作為最大的借貸協議之一，持有677億美元，經歷了1.5%的適度下降。同時，領先的流動性平台Lido Finance（$LDO）經歷了急劇下降，TVL降低了9.6%至384億美元。

這兩個穩定幣持有量相差293億美元，這是資產持有的巨大差距。此外，今年吸引了相當多關注的重質押協議EigenLayer，其TVL降低了12.1%至198億美元。

TVL波動標誌著DeFi在流動性和收益生成中的演變角色

這種多樣化的表現表明DeFi內部的景觀正在變化，但穩定幣和借貸仍然強勁，而與質押相關的平台在市場不確定性中正在經歷提款。隨著TVL接近5500億美元的里程碑，DeFi繼續鞏固其在更廣泛加密經濟中的立足點，將自己定位為流動性、收益生成和去中心化金融服務的基礎。

