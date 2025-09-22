DeFi 借貸協議達到創紀錄里程碑 $8.64 億美元活躍貸款；由 Moonwell、Maple Finance、Ether.Fi、Curve.Fi、Jupiter 及其他機構貢獻

DeFi 借貸平台上週達到了幾個新里程碑，許多平台持續吸引投資者的興趣。根據市場分析師 Token Terminal 今日報告的數據，去中心化金融借貸協議在一週內處理了 86.4 億美元的活躍貸款。這一卓越表現標誌著投資者通過借貸賺取利潤的熱情正在上升。根據數據，過去七天處理的活躍貸款達到了 86.4 億美元，代表了客戶從去中心化借貸平台借入的貸款累計價值。

這一數字表明知名平台取得了巨大成就，反映了對 DeFi 借貸產品的強勁需求。這是這些協議和更廣泛的去中心化金融領域內信任度和可用性不斷增長的明確證據。這一令人印象深刻的增長歸功於多個平台，它們展示了持續創新並擴展了借貸產品。

按活躍貸款排名的頂級 DeFi 借貸平台

Moonwell

根據數據報告，Moonwell 是本週在活躍貸款方面增長最高的借貸平台。它見證了新貸款的最大增長，其在此期間處理的活躍貸款增加到了 1.874 億美元，比上週增加了 33.7%。Moonwell 是建立在 Polkadot、Moonriver、Moonbeam 和 Base 網絡上的去中心化借貸平台，使人們能夠以快速交易和低成本借貸虛擬資產。這一卓越表現的主要貢獻者是 Moonwell 的跨鏈借貸，它因提高資本效率而受到認可。通過允許人們在眾多網絡中抵押資產，Moonwell 釋放了大量閒置資金。

Maple Finance

列表中的第二名是 Maple Finance，這是一個機構資本信貸市場，為機構提供鏈上借貸產品，並將加密貨幣借款人與貸款人聯繫起來。根據數據，Maple Finance 在每週活躍貸款激增方面是第二大表現者。客戶在一週內在該平台上借入了 17 億美元，比上週增加了 14.5%。這一交易活動顯示了對 Maple 借貸產品的需求增加，這些產品主要針對尋求靈活融資安排的工作資本的企業和機構。

Ether.Fi

Ether.Fi 是一個去中心化流動性質押平台，允許人們參與 Ethereum 質押，在列表中排名第三。根據數據，Ether.fi 的活躍貸款顯著增加，在過去七天內達到了 630 萬美元，增加了 9.4%。這意味著該平台在借貸領域越來越受歡迎。除了作為流動性質押協議外，Ether.Fi 還使其客戶能夠在沒有銀行等中介機構參與的情況下借貸加密資產。這一模式吸引了用戶參與，Ether.fi 為資本增長提供了多種好處。

Curve.Fi

接下來是 Curve.Fi，這是一個 DeFi 平台，利用其 Curve Lending 子公司使客戶能夠在無許可市場中借貸穩定幣。如數據所示，Curve.Fi 的貸款債務大幅上升，本週達到了 8,440 萬美元，增加了 6.4%。

Jupiter

列表中的第五名是 Jupiter，這是一個建立在 Solana 上的 DEX，其借貸平台 Jupiter Lend 也正在獲得關注。根據數據，Jupiter 的活躍貸款錄得顯著增長，本週處理了 5.958 億美元，增加了 5.7%。

其他頂級市場表現者

根據數據解釋，其他擁有出色活躍貸款的頂級借貸協議包括 Venus、Euler、Fluid、Compound 和 Silo Finance。

這一非凡成就不僅展示了領先的借貸協議，還表明用戶對這些平台的強烈信任。過去一週處理 86.4 億美元的活躍貸款，清楚地確認了 DeFi 環境的成熟度和巨大能力。這一交易活動突顯了對有效、可訪問和透明投資產品的國際需求正在上升。