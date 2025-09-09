在 Sui 區塊鏈上開發的去中心化金融 (DeFi) 平台成為駭客攻擊目標！以下是被盜金額

建立在 Sui 區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）平台 Nemo Protocol 成為網絡攻擊的目標，導致 240 萬美元的穩定幣損失。

基於 Sui 的 Nemo Protocol 遭受 240 萬美元黑客攻擊

區塊鏈安全公司 PeckShield 首先報告了這一事件。該公司報告稱，攻擊者將從 Arbitrum 竊取的 USDC 轉移到了 Ethereum 網絡。攻擊發生後，Nemo 團隊確認了這一事件，並在今天通過 Telegram 發表聲明更新了社區。

"親愛的 Nemo 社區，昨晚發生了一起安全事件，我們的市場池受到了影響。我們正在調查此事，目前已暫停所有智能合約活動，"聲明中寫道。該平台此前還宣布，Nemo 應用程式將在週一和週二進行維護。

儘管公司宣布所有金庫中的資產都是安全的，但攻擊的確切原因尚未分享。

Nemo Protocol 是建立在 Sui 網絡上的收益交易平台，專注於收益基礎設施和效率。它通過收益代幣化為用戶提供高效的交易、對沖和槓桿交易。

這一事件再次突顯了安全漏洞在 DeFi 行業仍然構成嚴重風險。

*這不是投資建議。

立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！