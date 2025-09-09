交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
建立在 Sui 區塊鏈上的去中心化金融 (DeFi) 平台成為駭客攻擊目標！以下是被盜金額 這篇文章發表於 BitcoinEthereumNews.com。建立在 Sui 區塊鏈上的去中心化金融 (DeFi) 平台 Nemo Protocol 成為網絡攻擊的目標，導致損失了 240 萬美元的穩定幣。 基於 Sui 的 Nemo Protocol 遭受 240 萬美元駭客攻擊 區塊鏈安全公司 PeckShield 首先報告了這一事件。該公司報告稱，攻擊者將從 Arbitrum 盜取的 USDC 轉移到了 Ethereum 網絡。 攻擊發生後，Nemo 團隊確認了這一事件，並在今天通過 Telegram 發表聲明更新了社區。"親愛的 Nemo 社區，昨晚發生了一起安全事件，我們的市場池受到了影響。我們正在調查此事，目前已暫停所有智能合約活動，"聲明中寫道。 該平台此前還宣布，Nemo 應用程式將在週一和週二進行維護。 雖然公司宣布所有金庫中的資產都是安全的，但攻擊的確切原因尚未分享。 Nemo Protocol 是建立在 Sui 網絡上的收益交易平台，專注於收益基礎設施和效率。它通過收益代幣化為用戶提供高效的交易、對沖和槓桿交易。 這一事件再次突顯了安全漏洞在 DeFi 行業仍然構成嚴重風險。 *這不是投資建議。立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！ 來源：https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/建立在 Sui 區塊鏈上的去中心化金融 (DeFi) 平台成為駭客攻擊目標！以下是被盜金額 這篇文章發表於 BitcoinEthereumNews.com。建立在 Sui 區塊鏈上的去中心化金融 (DeFi) 平台 Nemo Protocol 成為網絡攻擊的目標，導致損失了 240 萬美元的穩定幣。 基於 Sui 的 Nemo Protocol 遭受 240 萬美元駭客攻擊 區塊鏈安全公司 PeckShield 首先報告了這一事件。該公司報告稱，攻擊者將從 Arbitrum 盜取的 USDC 轉移到了 Ethereum 網絡。 攻擊發生後，Nemo 團隊確認了這一事件，並在今天通過 Telegram 發表聲明更新了社區。"親愛的 Nemo 社區，昨晚發生了一起安全事件，我們的市場池受到了影響。我們正在調查此事，目前已暫停所有智能合約活動，"聲明中寫道。 該平台此前還宣布，Nemo 應用程式將在週一和週二進行維護。 雖然公司宣布所有金庫中的資產都是安全的，但攻擊的確切原因尚未分享。 Nemo Protocol 是建立在 Sui 網絡上的收益交易平台，專注於收益基礎設施和效率。它通過收益代幣化為用戶提供高效的交易、對沖和槓桿交易。 這一事件再次突顯了安全漏洞在 DeFi 行業仍然構成嚴重風險。 *這不是投資建議。立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！ 來源：https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/

在 Sui 區塊鏈上開發的去中心化金融 (DeFi) 平台成為駭客攻擊目標！以下是被盜金額

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:17

建立在 Sui 區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）平台 Nemo Protocol 成為網絡攻擊的目標，導致 240 萬美元的穩定幣損失。

基於 Sui 的 Nemo Protocol 遭受 240 萬美元黑客攻擊

區塊鏈安全公司 PeckShield 首先報告了這一事件。該公司報告稱，攻擊者將從 Arbitrum 竊取的 USDC 轉移到了 Ethereum 網絡。攻擊發生後，Nemo 團隊確認了這一事件，並在今天通過 Telegram 發表聲明更新了社區。

"親愛的 Nemo 社區，昨晚發生了一起安全事件，我們的市場池受到了影響。我們正在調查此事，目前已暫停所有智能合約活動，"聲明中寫道。該平台此前還宣布，Nemo 應用程式將在週一和週二進行維護。

儘管公司宣布所有金庫中的資產都是安全的，但攻擊的確切原因尚未分享。

Nemo Protocol 是建立在 Sui 網絡上的收益交易平台，專注於收益基礎設施和效率。它通過收益代幣化為用戶提供高效的交易、對沖和槓桿交易。

這一事件再次突顯了安全漏洞在 DeFi 行業仍然構成嚴重風險。

*這不是投資建議。

立即關注我們的 TelegramTwitter 帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！

來源：https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,320.17
$104,320.17$104,320.17

-0.69%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,529.49
$3,529.49$3,529.49

+0.28%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.27
$162.27$162.27

-2.41%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4379
$2.4379$2.4379

-3.60%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17649
$0.17649$0.17649

-1.52%