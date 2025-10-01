交易所DEX+
DeAgentAI 和 X3 將 AI 代理與 SocialFi 融合，通過更智能的互動、數據洞察和去中心化創新，賦能超過 100 萬用戶。DeAgentAI 和 X3 將 AI 代理與 SocialFi 融合，通過更智能的互動、數據洞察和去中心化創新，賦能超過 100 萬用戶。

DeAgentAI 與 X3 攜手合作，為數百萬用戶重新定義更智能的 SocialFi

作者：Blockchainreporter
2025/10/01 09:15
people-social-decentralized main

DeAgentAI，一個自主 AI 代理的基礎設施，已通過其官方 X 帳戶宣布與 X3 建立突破性的合作夥伴關係。這次合作代表著革新 SocialFi 未來的重要一步。通過這一聯盟，兩個平台將結合各自的努力，建立一個更高效、更智能的生態系統。在這個生態系統中，AI 可以毫不費力地融入分發過程。 

DeAgentAI 讓其 AI 為 X3 的龐大網絡提供動力

DeAgentAI 與 X3 整合，X3 是 Web3 中已建立的終極分發層。X3 擁有超過一百萬用戶和十萬關鍵意見領袖（KOLs）的蓬勃社區。通過這一戰略合作，DeAgentAI 旨在將其尖端的 AI 驅動洞察力及其可訪問性提供給 X3 的蓬勃社區。

這一倡議旨在重塑社區與智能工具的互動方式。它進一步利用可操作的 AI 驅動數據和解決方案，為創作者、企業和用戶賦能。 

DeAgentAI 和 X3 賦能 SocialFi 的下一波浪潮

在 Web3 中，SocialFi 正迅速獲得關注，證明其是該領域的基石。因此，DeAgentAI 與 X3 的聯盟代表著 SocialFi 發展的關鍵一步。DeAgentAI 和 X3 通過結合力量，準備建立一個充滿社交互動的未來。在那裡，AI 代理的智能可以改善社交互動，同時使其去中心化。

為慶祝這一協同效應，兩家合作夥伴將推出 100 個價值約 1000U 的 X3 高級會員資格。這為早期採用者提供了一個獨家機會，體驗 DeAgentAI 和 X3 的結合力量。  

SocialFi 的演進是這一合作夥伴關係的首要任務，旨在實現智能、可擴展性和社區的融合。通過這一點，DeAgentAI 和 X3 旨在鞏固其作為將 AI 整合到社交網絡中的創新關鍵參與者的地位。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

