Dave Sedacca，Polkadot Capital Group：約 $30 億美元的真實世界資產已上鏈

Cryptonomist 採訪了 Dave Sedacca，Polkadot Capital Group 的負責人。他同時擔任 Parity Technologies 的財務總監，該公司是 Polkadot 背後的核心開發團隊。

他領導 Parity 的財務策略，涵蓋資金管理、規劃和機構參與。作為新興科技和加密貨幣的長期信徒，Dave 自 2017 年以來一直積極參與這個領域。在加入 Parity 之前，他曾在多個行業工作，推動財務和商業策略

1. 您如何看待未來 2-3 年數位資產的機構採用發展，以及還需要消除哪些障礙才能實現更廣泛的參與？

機構採用正從資本市場的邊緣向核心轉移。ETF 將擴大零售訪問，但更具變革性的轉變將是養老金、退休基金和保險公司直接分配資金。這些是萬億美元的資金池，即使是小比例的變化也會改變市場結構。與此同時，我預期結算基礎設施將取得進展。像 SWIFT 這樣的網絡正在試行 24/7 跨境結算，而區塊鏈可以加速這一趨勢。最大的障礙仍然是監管明確性和運營信心，即數位資產符合受託標準。

2. 對傳統金融參與者的教育 - 在與這些機構交談時，您遇到的最常見誤解是什麼？

誤解不在於數位資產是否合法，而在於如何區分它們。許多機構看到 Bitcoin 和 Ethereum 之外有大量的「替代幣」，但沒有明確的框架。太多注意力放在短期 DeFi 指標上，如總鎖定價值、收益率、交易量，而沒有問：如果流動性沒有抵押，它有多大價值？基礎設施有多強韌？在 Polkadot Capital Group，我們強調長期價值取決於安全性、可擴展性、治理和原生互操作性。這些基本面比短期活動更重要。

3. 實體資產 (RWA) 代幣化正在獲得動力 - 哪些類型的資產最有可能首先大規模代幣化，為什麼？

今天，約 300 億美元的實體資產在鏈上，其中近 170 億美元的私人信貸主要由 Figure 推動。私人信貸作為第一波是有意義的：對收益的強烈需求，代幣化增加了效率和透明度。我們也看到代幣化股票，儘管其中大部分是合成的而非完全支持的。更大的近期機會在於 CLO，這是一個超過 1 萬億美元的市場，代幣化可以簡化發行和流動性。國庫券和貨幣市場也將迅速擴大規模，因為核心抵押品自然適合可編程的 24/7 結算。

4. 您預期 DeFi 和穩定幣在機構投資組合中扮演什麼角色，監管明確性如何加速它們的採用？

穩定幣正成為數位市場的運營現金環節，作為 24/7 移動的儲備和結算資產，具有明確的贖回權。它們提高了支付和抵押品管理的效率，儘管在中央控制、認證和保護方面仍存在治理問題。DeFi 是基礎設施層：可編程結算、透明抵押和持續市場。在美國，GENIUS Act 為穩定幣設定了基線護欄，而像 Project Crypto 這樣的倡議提供了在監管監督下測試 DeFi 的途徑。這些框架共同給予受託人信心，使穩定幣和 DeFi 可以從實驗轉變為可擴展的合規軌道。

5. 您能否分享更多關於 Polkadot Capital Group 與經紀商和資產管理公司的合作，以及它們如何幫助彌合傳統金融和 DeFi 之間的差距？

與經紀商和 RIA 合作，我們專注於傾聽、教育和探索 DeFi 機會，了解他們的數位資產旅程，客戶提出的問題，以及存在哪些明確性差距。他們幫助我們識別客戶需要更多信心的領域，看到共同的北極星令人鼓舞：在保護投資者的同時走在創新前沿。這就是為什麼我們傾向於網絡研討會、演講小組和直接對話，使 Polkadot Capital Group 成為值得信賴的合作夥伴。

在資產管理方面，機構希望監管明確性與希望獲得敞口一樣多。一些機構將通過 ETF 進入市場，而其他機構則評估數位資產信託和結構化產品，這些產品在不管理私鑰的摩擦下平衡收益和風險偏好。價值不僅在於訪問，還在於能夠支持大規模抵押、流動性和代幣化的基礎設施。

6. 與其他區塊鏈生態系統相比，為什麼 Polkadot 在支持未來資本市場方面具有獨特優勢？

資本市場代表數百萬億，沒有單一鏈能捕獲所有。機構希望有選擇性。Polkadot 的與眾不同之處在於它已經專門構建了十年，考慮到基本面：安全性、可擴展性和互操作性。安全性來自其共享驗證器集，保護連接到網絡的每條鏈。可擴展性通過並行執行實現，已經在平行鏈上測試超過每秒 140,000 筆交易。互操作性是協議的原生特性，使資產和消息能夠在鏈之間無縫移動，避免了其他地方看到的碎片化和橋接風險。展望未來，Polkadot 向 JAM（Join-Accumulate Machine）的演變引入了更輕、模塊化的架構，能夠擴展並行工作負載，非常適合代幣化資產或高頻結算。再加上增強隱私功能的路線圖，您就擁有了一個去中心化基礎設施，可以隨著資本市場需求而發展。

7. 如果您必須預測未來五年由區塊鏈技術驅動的資本市場的一個重大轉變，會是什麼？

下一個重大轉變將是自主 AI 代理直接在鏈上運作的崛起。市場已經在很大程度上是算法化的，但這些算法由人類集中管理。飛躍發生在 AI 代理作為市場參與者提供抵押品、提供流動性並在可編程規則下 24/7 管理頭寸時。全球抵押品和短期融資市場代表數十萬億。如果即使只有 10-20% 移至鏈上，那麼在五年內將有 2-4 萬億美元的資金流由代理管理。這將從根本上重塑流動性和抵押品如何在系統中流通。