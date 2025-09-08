達瑞斯·魯克談為何通過高爾夫回饋社會

Darius Rucker 在2023年AT&T圓石灘職業業餘配對賽第一輪中觀看他的開球。 Getty Images

當Darius Rucker繼續他的2025年國際巡演，途經加州、加拿大、英國和他的故鄉南卡羅來納州查爾斯頓時，看到這位三屆格萊美獎得主演唱《Wagon Wheel》、《It Won't Be Like This For Long》、《Hold My Hand》和《Only Wanna Be With You》等經典歌曲，你不會感到驚訝。

同樣，在他的巡演旅程中，看到Rucker出現在附近的高爾夫球場也不要驚訝，最終將於12月13日在佛羅里達州那不勒斯的麗思卡爾頓高爾夫度假村結束。

「如果我的身體允許，我會每天打高爾夫球，」Rucker說。「現在我每週打四到五天。」

現年59歲的Rucker在14歲時首次接觸高爾夫球。當他最好的朋友Rick和Rick的父親Richard Johannes上尉談論去打球時，Rucker通常會騎自行車回家，改天再來。一天晚上在Johannes家吃晚餐時，Rucker的興趣終於被激發，於是他在南卡羅來納州查爾斯頓空軍基地的Wrenwoods高爾夫球場加入了Richard和Rick的行列。

「我第一天打球就打出了標準桿——一個真正的標準桿，」Rucker說。「當那發生時，我就著迷了。我只想打高爾夫球。（我會問Rick），『你爸爸什麼時候回來？我想打高爾夫球。』」

雖然音樂成為了他的熱情和職業，但Rucker繼續保持與高爾夫球的關係。截至六月中旬，他的差點為5.9，這位前Hootie & the Blowfish樂隊的主唱不僅僅是打高爾夫球，他還通過為年輕球員創造機會來回饋這項運動。

他幫助建立了Darius Rucker大學邀請賽，這是一個為NCAA一級女子大學高爾夫球選手舉辦的為期三天的比賽，每年三月在南卡羅來納州希爾頓黑德島的Long Cove俱樂部舉行。與他的Hootie & the Blowfish樂隊成員一起，Rucker共同主持自2005年以來一直舉辦的Hootie at Bulls Bay大學邀請賽，這是一個NCAA一級男子大學高爾夫球比賽。

作為一位終身慈善家，Rucker還主持年度Darius & Friends音樂會和高爾夫活動，為聖裘德兒童研究醫院籌款，以及年度「大師賽後的星期一」活動，為支持樂隊家鄉南卡羅來納州青少年高爾夫項目的Hootie & the Blowfish基金會籌款。

「你可以利用高爾夫球來籌集資金幫助人們，」作為PGA巡迴賽首位官方品牌大使的Rucker說。「這真的是我們早期發現的事情——如果你舉辦一場高爾夫球比賽並邀請一群朋友來參加，你可以為幫助不同事物的慈善機構籌集大量資金。」

由於他對這項運動的所有貢獻，Rucker在六月的Kaulig Companies錦標賽期間被命名為2025年高爾夫大使。

在俄亥俄州阿克倫，Rucker受到Kaulig Companies錦標賽、PGA巡迴賽冠軍和北俄亥俄高爾夫慈善基金會的表彰，加入了一個傑出的獲獎者名單，包括Jack Nicklaus、Nancy Lopez、Condoleezza Rice、Gerald Ford總統和Steph Curry。

「我看著那個名單，看到它時有點緊張，因為這是一份做過偉大事情幫助他人並為高爾夫球運動做出很多貢獻的人的名單，」Rucker說。「高爾夫球對我來說太棒了，所以PGA看到我對這項運動的熱愛以及我試圖回饋這項運動的程度，並且他們承認這一點，這真是太驚人了。」

從高爾夫球中學到謙遜——「這是一項讓人謙卑的遊戲，」他說——Rucker的認可當之無愧。他還說這項運動教會了他「如何成為一個紳士」。

利用他作為多白金唱片藝術家的成功，Rucker正在為他人創造機會，讓他們從這項教會他很多的運動中受益。

「特別是在像高爾夫球這樣的運動中，我們應該為女性創造和為男性一樣多的機會，」他說。「這是因為每個人都可以參與。我給予男性的機會有多少，我絕對也想給予女性同樣多的機會。

「……我認為它使我成為一個更好的人，一個更好的男人。它教會我如何成為一個朋友。它教會我如何控制我的憤怒。高爾夫球做了很多事情。」