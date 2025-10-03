交易所DEX+
加密貨幣市場隨著 Bitcoin ($BTC) 和 Ethereum ($ETH) 的收益而上漲，DeFi、NFTs 以及來自 SWIFT 和美國立法者的監管舉措正在塑造市場情緒。加密貨幣市場隨著 Bitcoin ($BTC) 和 Ethereum ($ETH) 的收益而上漲，DeFi、NFTs 以及來自 SWIFT 和美國立法者的監管舉措正在塑造市場情緒。

加密貨幣行業持續上升趨勢，頂級資產反映樂觀情緒

作者：Blockchainreporter
2025/10/03 20:40
TOP Network
TOP$0.000096--%
比特幣
BTC$104,619.62-1.69%
以太幣
ETH$3,551.31-1.69%
GAINS
GAINS$0.01707-1.89%
DeFi
DEFI$0.000899+3.81%
trading-chart7 main

根據24小時數據顯示，加密貨幣市場正持續上升。在這方面，加密貨幣總市值在增加了1.48%後已達到$4.13%。同時，24小時加密貨幣交易量已降低了6.22%至$194.82B。與此同時，加密貨幣恐懼與貪婪指數站在57點，表明逐漸向"貪婪"區域攀升。

Bitcoin上漲了1.13%，Ethereum漲幅達1.92%

特別是，領先的加密資產Bitcoin ($BTC)，現在交易價格為$119,932.54，呈現了1.13%的增長。除此之外，其市場主導地位佔57.9%。同時，Ethereum ($ETH)現在的交易價格為$4,477.3B，顯示了1.92%的上漲。同時，這一領先山寨幣的市場主導地位接近13.1%。

$DOGO、$GNC和$KASTER領跑加密貨幣漲幅榜

除此之外，DOGO ($DOGO)、GenieCoin ($GNC)和King Aster ($KASTER)是當日表現突出的加密貨幣漲幅榜上的頂級名字。具體來說，$DOGO已跳漲了3063%達到0.000005112。緊隨其後，$GNC在增加了1031.58%後現在交易價格為$0.3965。隨後，$KASTER在716.59%的上漲帶動下，現在徘徊在$0.000000002168左右。

DeFi TVL增加了2.12%，NFT銷售量記錄30.64%的激增

同時，DeFi TVL已增加了2.12%達到$166.869B。此外，按TVL計算的頂級DeFi項目Aave已上漲了1.34%達到$45.029B的位置。然而，當談到1天TVL變化時，HipPoWSwap以驚人的14633202%增長主導了其他項目。

同樣地，NFT銷售量在增加了30.64%後也達到了$40,553,320的標記。此外，銷量最高的NFT系列CryptoPunks已增加了1959.35%，達到$12,814,221。

參議員關注加密貨幣挖礦稅，SWIFT建立區塊鏈結算平台

此外，加密貨幣行業在二十四小時內也記錄了許多其他顯著發展。在這方面，美國參議員Liz Krueger已提出專門立法，在加密貨幣挖礦操作中對能源消耗實施消費稅，這是在高電力使用和環境影響相關擔憂日益增長的背景下提出的。

此外，環球銀行金融電信協會(SWIFT)計劃開發一個基於區塊鏈的支付結算平台。另外，美國參議院預計將再次對臨時資金法案進行投票，以增加聯邦政府資金，以應對與政府關閉相關的擔憂。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

