斯洛維尼亞 2025 年加密貨幣法規

這篇文章《斯洛維尼亞2025年加密貨幣法規》首次發表於Coinpedia Fintech News

斯洛維尼亞首都盧布爾雅那在2025年被加冕為全球最友好加密貨幣城市，這一稱號反映了該國在加密領域的快速監管和經濟進步。這一成就源於斯洛維尼亞在多極化加密財富集中指數中的領先地位，這要歸功於政府持續努力完善和加強其加密監管框架。

2025年，斯洛維尼亞更新了其監管規則，包括稅收改革、反洗錢法律、旅行規則要求和更廣泛的加密法規，為數字資產創造了一個結構完善且安全的環境。

目錄 斯洛維尼亞2025年加密貨幣監管發展要點

斯洛維尼亞聯邦機構對加密貨幣的看法

斯洛維尼亞加密貨幣稅收框架 – 2025年與2026年對比

斯洛維尼亞企業加密貨幣稅收（2025-2026）

斯洛維尼亞2025年加密貨幣採用率

斯洛維尼亞加密貨幣許可證

2025年斯洛維尼亞加密貨幣挖礦

結論

常見問題

斯洛維尼亞2025年加密貨幣監管發展要點

2025年6月30日 – 斯洛維尼亞財政部第二次工作會議

比特幣斯洛維尼亞和歐洲區塊鏈聯盟的成員，以及其他團體參加了在斯洛維尼亞財政部舉行的第二次工作會議。

會議旨在將加密資產分為兩類，同時詳細解釋比特幣作為投資和支付工具以及價值儲存的功能。

2025年4月17日 – 加密稅法草案公布

財政部就提議的加密資產資本利得25%統一稅率啟動公眾諮詢，該稅率適用於將加密貨幣兌換為法定貨幣或使用加密貨幣消費時。

反饋截止日期 ：2025年5月5日



：2025年5月5日 實施日期：2026年1月1日

2025年4月2日 – ZIUIPSK法案生效

該法案要求加密服務提供商遵守更嚴格的反洗錢和資金轉移標準。

2025年3月6日 – ZIUIPSK和反洗錢修正案通過

國民議會批准了ZIUIPSK法案和《反洗錢和恐怖主義融資法》(ZPPDFT-2B)的修正案，以增強透明度並防止非法金融活動。

2025年1月 – MiCA法規開始適用

加密資產市場(MiCA)法規現已在斯洛維尼亞全面實施。加密服務提供商必須符合新的許可、透明度和消費者保護規則。

現有提供商有時間至2026年7月前遵守規定，除非成員國設定更早的截止日期。

斯洛維尼亞聯邦機構對加密貨幣的看法

斯洛維尼亞銀行

作為處理加密資產金融服務的主要監管機構，並根據MiCA監督電子貨幣代幣活動。



作為處理加密資產金融服務的主要監管機構，並根據MiCA監督電子貨幣代幣活動。 斯洛維尼亞共和國財政管理局(FURS)

管理加密貨幣的稅務合規和執法。

目前正在重新定義2026年開始的公平市場價值，並考慮將加密相關操作納入"永久商業活動"條款。



管理加密貨幣的稅務合規和執法。 目前正在重新定義2026年開始的公平市場價值，並考慮將加密相關操作納入"永久商業活動"條款。 反洗錢預防辦公室

監督 虛擬資產服務提供商(VASPs)註冊 並執行 反洗錢合規 以防止欺詐和網絡詐騙。



監督 並執行 以防止欺詐和網絡詐騙。 斯洛維尼亞共和國國民議會

負責制定所有與加密相關的法律。



負責制定所有與加密相關的法律。 證券市場機構

處理加密資產作為證券的分類。



斯洛維尼亞加密貨幣稅收框架 – 2025年與2026年對比

應稅事件 2025年 2026年（提議） 持有加密貨幣 不徵稅 不徵稅 將加密貨幣出售換取法定貨幣 不徵稅 25%利潤稅 使用加密貨幣購買商品/服務 不徵稅 25%利潤稅 加密貨幣之間的兌換 不徵稅 不徵稅 在自己的錢包之間轉移 不徵稅 不徵稅 挖礦/質押收入 作為收入徵稅 作為收入徵稅

附加說明：

利潤 = 售價 – 購買價格 – 交易費用



損失可用於抵消未來收益



年度申報截止日期：3月31日



納稅截止日期：申報後15天內



資產將在2026年1月1日獲得公平市場價值重置



僅2026年1月1日之後實現的收益需納稅



斯洛維尼亞企業加密貨幣稅收（2025-2026）

方面 詳情 稅務狀態 常規業務/企業收入 稅基 所有加密相關收入（交易、挖礦、質押） 稅率 標準企業所得稅率 報告 必須保持交易記錄 申報 需要年度企業稅務申報 加密貨幣之間的兌換 計入業務收入 挖礦/質押 作為業務收入徵稅

斯洛維尼亞2025年加密貨幣採用率

斯洛維尼亞已成為歐洲加密貨幣的主要金融中心，超越了全球多個技術中心。其加密貨幣採用率反映了快速增長且精通技術的人口。

指標 數值 加密貨幣用戶滲透率 4.66% 數字資產用戶滲透率 5.01% 估計加密貨幣用戶數量 約98,000人 成人加密貨幣擁有率（2024年） 15% 加密友好度 全球第1名 估計市場收入（2025年） 280萬美元 每用戶收入（2025年） 28.7美元

斯洛維尼亞加密貨幣許可證

與其他國家不同，斯洛維尼亞沒有特定的加密貨幣許可證。然而，提供加密服務的公司必須在斯洛維尼亞共和國反洗錢預防辦公室和其他監管機構註冊。

2025年斯洛維尼亞加密貨幣挖礦

儘管沒有特定的法律規定，加密貨幣挖礦在斯洛維尼亞仍然合法。當被視為業務時，它甚至需要繳納個人和企業所得稅。但如果挖礦不被視為個人的永久商業活動，則作為其他收入徵稅。這種愛好與業務之間的細微界限為加密挖礦納稅人帶來了不確定性。

結論

憑藉積極的監管環境和支持性的政府機構，斯洛維尼亞已將自己定位為全球加密監管的領導者。該國是越來越多加密貨幣初創企業的所在地，也是最富有的加密國家之一，每位投資者平均擁有24萬美元。

隨著Coinbase、Bitpanda、MetaMarket、Trust Wallet等平台在斯洛維尼亞用戶中獲得關注，政府繼續專注於加強加密法律—確保未來的透明度、安全性和適當的稅收。斯洛維尼亞的加密監管模式可能很快成為其他國家在不斷發展的數字資產領域中的藍圖。