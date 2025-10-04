交易所DEX+
加密貨幣監管疑慮：州監管機構警告市場結構法案可能阻礙反欺詐保護措施

作者：Bitcoinist
2025/10/04 11:00
多個州政府機構對即將出台的加密貨幣市場結構立法及其對他們起訴與數位資產相關犯罪的欺詐者能力的影響表示擔憂。

州監管機構對加密貨幣法案發出警報

從阿拉巴馬州到蒙大拿州的監管機構對備受期待的加密貨幣市場結構法案發出警報，警告稱該法案可能"削弱他們追究不法行為者的能力"，彭博社週四報導。

阿拉巴馬州證券委員會主任Amanda Senn告訴媒體，參議院的立法草案《負責任金融創新法案》並未賦予州級監管機構對數位資產公司的隱含監管權。

這一疏忽可能意味著這些機構無法起訴欺詐犯罪者。同時，自特朗普政府今年一月上任以來，聯邦對加密貨幣公司的執法已顯著減少了。

多個聯邦監管機構，包括證券交易委員會(SEC)、司法部(DOJ)和商品期貨交易委員會(CFTC)，已關閉或縮減了他們的數位資產相關執法部門，撤銷了大多數針對加密貨幣公司的案件和調查。

根據彭博社引用的Cornerstone Research數據，截至八月底，SEC已發起九項與加密貨幣相關的執法行動，相比2023年的47項和2024年的33項有顯著降低。按照這一速度，2025年可能會看到自2017年以來最少的加密貨幣相關執法行動。

"大壩即將崩潰，"Senn辯稱。"如果沒有各州關注並起訴欺詐行為，就沒有人在監督。"

蒙大拿州審計長James Brown警告說，該法案對投資合約定義的修改可能"讓犯罪分子逃脫起訴"。"我們從人們那裡聽到的是，隨著全國對數位貨幣好處的討論以及快速致富的理論，你有了導致容易欺詐的兩個因素，"Brown補充道。

州反欺詐保護措施面臨危險？

州監管機構已提出對市場結構法案的修改建議，該法案預計將在十月底後進入標記階段。一些州官員解釋說，參議院目前的草案語言不要求加密貨幣企業向各州註冊或回應他們的查詢。

此外，該立法將改變投資合約的聯邦定義，增加新的條件和要素。九月，北美證券管理員協會(NASAA)向多位參議員發送了一封信，警告他們國會必須在即將出台的加密貨幣法案中保留州反欺詐執法權。

該協會辯稱，"確保最終框架保留州反欺詐保護措施至關重要"，因為這些措施保護投資者並且"在持續打擊網絡詐騙中至關重要"。為實現這一目標，NASAA向立法者提出了兩項建議。

首先，他們建議立法者拒絕重新定義投資合約測試的條款，解釋說"顛覆第105條所設想的數十年證券法將對反欺詐努力產生毀滅性影響，因為向投資合約分析添加如此多的要素和條件，將使形式而非實質決定監管機構是否可以採取行動。"

其次，他們建議國會頒布《支持反欺詐執法》(SAFE)法案，確保各州擁有必要的反欺詐權力來回應居民涉及數位資產的投訴。

儘管存在這些擔憂，一些行業參與者不同意市場結構法案會阻礙州政府起訴不良行為者的能力。有人認為監管機構將能夠"以消費者保護的名義"追究犯罪分子。

"我確實理解為什麼一個州會擔心這個問題，特別是如果聯邦系統不參與任何執法，"Duane Morris數位資產和區塊鏈集團的主要合夥人Mauro Wolfe告訴彭博社。"我確實認為這將是一個辯護律師會說各州不能這樣做的領域，並且將會被訴諸法庭，"他總結道。

