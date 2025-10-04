加密貨幣新聞今日：數個 XRP 和 Solana ETF 將於十月迎來 SEC 決定，Layer Brett 領跑 Uptober

隨著十月成為市場的決定性月份，今日加密貨幣新聞熱議關於與 XRP 和 SOL 相關的 ETF 基金可能獲批的消息。SEC 預計將在本月作出裁決，這可能重新定義這些資產的發展勢頭。雖然結果仍不確定，但圍繞機構級產品的樂觀情緒已推動了全面的投機性買入。

同時，一個新玩家 Layer Brett (LBRETT) 正迅速崛起，成為「十月上漲行情」(Uptober) 的意外領導者，以閃電般的速度吸引著散戶資金。

Ripple (XRP) ETF 的角度

Ripple (XRP) 社區長期等待監管明確化，而 ETF 的決定可能正好提供這一點。SEC 的綠燈將允許傳統基金和養老金獲得 XRP 的敞口，這可能大幅增加流動性。分析師認為，這將強化 Ripple 作為跨境支付解決方案的採用案例。

追蹤今日加密貨幣新聞的交易者注意到，ETF 批准歷來引發急劇上漲，對於 XRP 來說，邁向兩位數估值的攀升可能突然重回議程。目前，XRP 仍然交易活躍，許多人預期隨著十月截止日期臨近，波動性將增加。

聚焦 SOL 和 Solana ETF

與 Ripple 一起，SOL 也是 SEC 審查的焦點，市場正等待首個 Solana ETF 的消息。機構對 SOL 的准入可能顯著深化流動性池，使 SOL 在與 Ethereum 競爭開發者心智份額時獲得更大優勢。

圍繞潛在 Solana ETF 的熱議已吸引更多交易者進入 SOL，使其成為本月最受關注的交易代碼之一。如果獲得批准，這一舉措將驗證 Solana 不斷增長的生態系統，同時鞏固 SOL 作為超越純散戶投機的重量級地位。對於關注今日加密貨幣新聞的投機者來說，ETF 決定可能標誌著十月上漲行情的強勁突破開始。

十月上漲行情的黑馬：Layer Brett (LBRETT)

當 XRP 和 SOL 等傳統名稱等待監管催化劑時，Layer Brett 正作為十月上漲行情的突破性競爭者搶佔頭條。該項目正以每個代幣僅 $0.0058 的價格進行預售，社區推測指向從這些水平有 100 倍的上漲空間。使 LBRETT 脫穎而出的是其獎勵和激勵的雙引擎：質押收益仍超過 600% 的年化收益率（但正迅速下降！），且團隊已安排了 100 萬美元的大規模贈品活動來獎勵早期支持者。這種組合正將新資金從其他迷因幣玩法中吸引到 LBRETT。

在技術方面，Layer Brett 正在建立自己的 Ethereum Layer 2 網絡。該鏈不是模糊的承諾，而是瞄準每秒約 10,000 筆交易的吞吐量，平均 Gas 費用接近 $0.001。計劃中的 NFT 和 DeFi 整合也在路線圖上，為 LBRETT 提供遠超炒作的長期實用性。隨著十月上漲行情已為風險市場注入能量，交易者越來越將 LBRETT 視為本季度真正的驚喜包。

十月上漲行情可能帶來最大行情的領域

對於經驗豐富的交易者來說，等式看起來很直接：潛在的 XRP ETF 批准可能為 Ripple 的全球採用案例增添動力，而即將到來的 Solana ETF 為 SOL 提供了通向機構資金流入的直接路徑。

然而，最大的賭注仍是 LBRETT，其 $0.0058 的預售價格和大規模質押收益創造了高風險、高回報的設置。在今日加密貨幣新聞中，十月上漲行情已經引發頭條，但真正的煙火可能來自那些將實用性與迷因幣能量結合的項目。

對於勇敢者來說，Layer Brett 預售是一個不容錯過的機會。

