✨ 本週加密貨幣新聞 (2025年9月24日 — 10月2日) ✨

作者：Medium
2025/10/03 14:24
🚀✨ 本週加密貨幣新聞 (2025年9月24日 — 10月2日) ✨🚀

📊 市場動態
💰 在鯨魚投資者購買了數十億美元的 BTC 和 ETH 後，Bitcoin 飆升至約 $119,000，創下數週以來的新高。
📈 Ethereum、XRP、Solana 和 Dogecoin 也上漲了 4-7%。
⚡ 然而，波動性仍然很高，本週早些時候超過 $1.7B 的清算提醒交易者市場情緒脆弱。
⛏️ 礦業公司在 9 月表現亮眼，隨著整合和效率提升，其市值攀升，增加了投資者興趣。

🏛️ 監管與政策
📜 SEC 向一家加密貨幣初創公司發出罕見的無行動函，激發了對更友善監管環境的希望。
📊 十六個加密貨幣 ETF 申請正在審查中，預計 10 月將做出決定，涵蓋 Bitcoin 和如 Solana 和 XRP 等替代幣。
💼 美國政府關閉迫使監管機構讓員工休無薪假，SEC 和 CFTC 以最低水平運作。
💵 Tether 推出了新的穩定幣 USA₮，旨在遵守美國新規則。

🔒 安全
🚨 日本 SBI Crypto 在一次黑客攻擊中損失了 $21M，調查指向國家支持的攻擊者。

🗳️ 政治與產業
🏦 白宮撤回了金融監管職位的關鍵提名人選，使未來監管存在不確定性。
🧑‍🤝‍🧑 Winklevoss 雙胞胎公開擁抱 MAGA 政治，在加密貨幣社區引發辯論。
🇺🇸 Donald Trump Jr 強調 2025 年穩定幣的繁榮正在增強美元的全球角色。

🤣 趣聞
一位運動員的 Instagram 帳戶被劫持用於推廣假代幣詐騙，證明在加密貨幣世界中，即使體育明星也可能陷入困境。

