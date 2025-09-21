加密貨幣新聞：低風險 DeFi 可能是 Ethereum 的「Google 時刻」，Vitalik Buterin 表示

加密貨幣新聞：低風險 DeFi 可能是 Ethereum 的「Google 時刻」，Vitalik Buterin 如是說，首次發表於 Coinpedia Fintech News

Ethereum 可能已經找到了它的殺手級應用。Ethereum 共同創辦人 Vitalik Buterin 認為，低風險去中心化金融（DeFi）可以為 Ethereum 做的事，就像搜尋對 Google 所做的一樣。它可以提供可靠的全球收入引擎，同時保持與社群價值觀的一致性。

長期存在的張力

多年來，Ethereum 面臨著創收應用和實現其創立理念的應用之間的分歧。像 NFT 和迷因幣這樣的高手續費活動帶來了金錢，但長期價值很少。同時，像 ENS、Lens 或隱私協議這樣的項目雖然創新，但無法維持更廣泛的 5000 億美元生態系統。

這種差距讓社群一直在等待能夠滿足這兩個條件的東西。到了 2025 年，許多人現在相信 Ethereum 已經擁有了它：低風險 DeFi。

低風險 DeFi 的含義

低風險 DeFi 指的是簡單但強大的工具，如支付、儲蓄、完全抵押貸款、合成資產以及它們之間的透明交換。與投機性的收益耕作或迷因幣不同，這些服務提供真正的價值，並且越來越安全。

Aave、Maker 和其他平台已經在穩定幣上提供有競爭力的存款利率。同時，雖然黑客攻擊和失敗仍然存在，但它們正被推向生態系統的實驗邊緣。

為什麼這一刻與眾不同

有兩件事發生了變化。首先，協議已經成熟，與早期相比風險降低了。其次，傳統金融在世界某些地區看起來更加不穩定。對許多人來說，DeFi 的透明和自動化系統現在似乎比不穩定的銀行或政治化的貨幣更安全。

Ethereum 的收入基礎也在穩定。低風險 DeFi 的交易費用和抵押品需求現在提供穩定的經濟支持，同時避免了投機泡沫帶來的不良激勵。

比 Google 更好的模式

與 Google 的類比是刻意的。Google 的大部分創新，從 AI 模型到新的程式語言，幾乎不產生收入。搜尋和廣告支付了賬單。Buterin 認為這種模式激勵 Google 囤積用戶數據並優先考慮利潤而非開放性。

相比之下，Ethereum 的低風險 DeFi 將經濟與使命結合起來。它實現了全球無需許可的支付和儲蓄訪問，同時加強了 ETH 作為抵押品的角色。它是有利可圖的、可持續的，並且在文化上一致。

它可能引向何方

低風險 DeFi 可能只是基礎。它可以演變成未充分抵押的貸款、用於對沖的預測市場，以及新形式的價值，如籃子貨幣或穩定幣。每一步都將擴大金融包容性，同時保持 Ethereum 的精神不變。

如果這一論點成立，Ethereum 的未來可能不會依賴於投機泡沫或短暫的時尚。相反，其長期增長可能會以對安全和開放的金融基礎設施的穩定、全球需求為錨點。