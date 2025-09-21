加密貨幣市場結構法案：民主黨參議員推動跨黨派共同起草

在參議院銀行委員會推進了共和黨主導的加密貨幣市場結構立法後，越來越多的民主黨參議員站出來要求有機會積極參與這項潛在最重要的數位資產監管。這一發展出現之際，加密貨幣監管框架仍然是美國國會的焦點，此前唐納德·川普總統採取了對加密貨幣友好的行政立場。

加密貨幣結構法案獲得動力

值得注意的是，目前的加密貨幣市場結構法案由共和黨參議員主導，包括參議院銀行委員會主席蒂姆·斯科特（共和黨-南卡羅來納州），以及辛西婭·盧米斯（共和黨-懷俄明州）、比爾·哈格蒂（共和黨-田納西州）和伯尼·莫雷諾（共和黨-俄亥俄州）。《2025年負責任金融創新法案》的更新討論草案於9月初發布，引入了一些引起公眾興趣的關鍵變化。

其中一項變化是提議成立一個聯合監管委員會，涉及證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC），以及來自行業、學術界、用戶群體和國家科學技術研究院的14名非政府成員。

然而，9月9日，知名加密貨幣批評者和民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（民主黨-麻薩諸塞州）對共和黨主導的法案提出了嚴厲批評，指出缺乏與民主黨的充分協商或行業反饋的披露。她認為，黨派之爭和缺乏透明度威脅著立法的完整性和有效性。在這一發展之後，民主黨已經發布了他們自己版本的加密貨幣監管框架，支持他們對兩黨共同起草的呼籲。

對共同起草權的要求

在9月19日發布的一份聲明中，這12位民主黨參議員重申了他們希望在加密貨幣結構法案中不僅僅是旁觀者的願望。參議員魯本·加列戈（民主黨-亞利桑那州）、馬克·華納（民主黨-維吉尼亞州）、克爾斯滕·吉利布蘭德（民主黨-紐約州）、科里·布克（民主黨-新澤西州）、凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托（民主黨-內華達州）、本·雷·盧漢（民主黨-新墨西哥州）、約翰·希肯盧珀（民主黨-科羅拉多州）、拉斐爾·沃諾克（民主黨-喬治亞州）、亞當·希夫（民主黨-加利福尼亞州）、安迪·金（民主黨-新澤西州）、麗莎·布朗特·羅切斯特（民主黨-特拉華州）和安吉拉·阿爾索布魯克斯（民主黨-馬里蘭州）共同呼籲採用符合這種規模立法常態的兩黨起草過程。

聲明寫道：

民主黨提出的框架圍繞七個關鍵支柱，包括明確監管管轄權、將數位資產發行者和交易平台納入監管、打擊非法金融和腐敗、促進公平監管，以及填補非證券數位資產監管方面的空白。

截至發稿時間，加密貨幣總市值仍為4.03萬億美元，過去一天增加了0.34%。