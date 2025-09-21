交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
在參議院銀行委員會推進了由共和黨主導的加密市場結構立法後，越來越多的民主黨參議員站出來要求有機會積極參與制定這項可能是最重要的數字資產法規之一。這一發展出現之際，加密監管框架仍然是美國國會的焦點，[...]在參議院銀行委員會推進了由共和黨主導的加密市場結構立法後，越來越多的民主黨參議員站出來要求有機會積極參與制定這項可能是最重要的數字資產法規之一。這一發展出現之際，加密監管框架仍然是美國國會的焦點，[...]

加密貨幣市場結構法案：民主黨參議員推動跨黨派共同起草

作者：Bitcoinist
2025/09/21 15:00
EPNS
PUSH$0.01479-3.14%

在參議院銀行委員會推進了共和黨主導的加密貨幣市場結構立法後，越來越多的民主黨參議員站出來要求有機會積極參與這項潛在最重要的數位資產監管。這一發展出現之際，加密貨幣監管框架仍然是美國國會的焦點，此前唐納德·川普總統採取了對加密貨幣友好的行政立場。

加密貨幣結構法案獲得動力

值得注意的是，目前的加密貨幣市場結構法案由共和黨參議員主導，包括參議院銀行委員會主席蒂姆·斯科特（共和黨-南卡羅來納州），以及辛西婭·盧米斯（共和黨-懷俄明州）、比爾·哈格蒂（共和黨-田納西州）和伯尼·莫雷諾（共和黨-俄亥俄州）。《2025年負責任金融創新法案》的更新討論草案於9月初發布，引入了一些引起公眾興趣的關鍵變化。

其中一項變化是提議成立一個聯合監管委員會，涉及證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC），以及來自行業、學術界、用戶群體和國家科學技術研究院的14名非政府成員。

然而，9月9日，知名加密貨幣批評者和民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（民主黨-麻薩諸塞州）對共和黨主導的法案提出了嚴厲批評，指出缺乏與民主黨的充分協商或行業反饋的披露。她認為，黨派之爭和缺乏透明度威脅著立法的完整性和有效性。在這一發展之後，民主黨已經發布了他們自己版本的加密貨幣監管框架，支持他們對兩黨共同起草的呼籲。

對共同起草權的要求

在9月19日發布的一份聲明中，這12位民主黨參議員重申了他們希望在加密貨幣結構法案中不僅僅是旁觀者的願望。參議員魯本·加列戈（民主黨-亞利桑那州）、馬克·華納（民主黨-維吉尼亞州）、克爾斯滕·吉利布蘭德（民主黨-紐約州）、科里·布克（民主黨-新澤西州）、凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托（民主黨-內華達州）、本·雷·盧漢（民主黨-新墨西哥州）、約翰·希肯盧珀（民主黨-科羅拉多州）、拉斐爾·沃諾克（民主黨-喬治亞州）、亞當·希夫（民主黨-加利福尼亞州）、安迪·金（民主黨-新澤西州）、麗莎·布朗特·羅切斯特（民主黨-特拉華州）和安吉拉·阿爾索布魯克斯（民主黨-馬里蘭州）共同呼籲採用符合這種規模立法常態的兩黨起草過程。

聲明寫道：

民主黨提出的框架圍繞七個關鍵支柱，包括明確監管管轄權、將數位資產發行者和交易平台納入監管、打擊非法金融和腐敗、促進公平監管，以及填補非證券數位資產監管方面的空白。

截至發稿時間，加密貨幣總市值仍為4.03萬億美元，過去一天增加了0.34%。

Crypto
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,594.10
$104,594.10$104,594.10

-0.43%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,548.19
$3,548.19$3,548.19

+0.81%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.72
$163.72$163.72

-1.54%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4661
$2.4661$2.4661

-2.49%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17836
$0.17836$0.17836

-0.48%