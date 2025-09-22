加密貨幣市場為週二 Jerome Powell 演講預做波動準備

Jerome Powell 將於下週二向全國發表經濟展望演說。

美國聯邦儲備委員會主席 Jerome Powell 將於 2025 年 9 月 23 日（週二）向全國發表經濟展望演說。美國公民和全球經濟觀察家都對這場即將到來的演說表現出興趣，大多數人預期這將引發全球市場的波動，包括加密貨幣市場。

投資者期待未來市場方向的提示

Powell 即將在羅德島華威市大普羅維登斯商會 2025 年經濟展望午餐會上發表的演說，將緊隨上週的降息之後。大多數金融分析師預期 Powell 將進一步闡明最新政策的潛在影響，因為他們關注美國經濟短期至中期方向的可能提示。

上週的降息是美國長期以來的首次降息，儘管有先前的預期，但仍給投資者帶來了許多思考。隔夜基準貸款利率降低了四分之一個百分點，引發了企業和投資者的內部政策調整。然而，隨著聯準會暗示可能在年底前再實施兩次降息，這一發展顯得更為關鍵。

Powell 的演說可能提供更多經濟明確性

如預期般，聯準會最新的利率決定使全球金融生態系統陷入複雜分析，專家們試圖預測長期可能發生的情況。例如，新任聯準會理事 Stephen Miran 認為降息可能延續到明年，2026 年還會有一次降息。同時，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的其他一些成員預期 2026 年將有多達三次降息。

許多分析師和投資者正關注 Powell 下週二即將發表的經濟展望演說，期待它能澄清問題並使他們能夠簡化投資策略。通常，聯準會主席的此類演說會引發股票和數位資產的波動。因此，大多數投資者預期在未來一週會出現類似情況，特別是因為當前市場情況反映了在高漲期望中的情緒積累。