加密貨幣市場為週二 Jerome Powell 演講預做波動準備

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 04:00
  • Jerome Powell 將於下週二向全國發表經濟展望演說。

  • Powell 即將發表的演說是在上週降息之後。

  • 投資者預期 Powell 的演說將引發加密貨幣市場波動。

美國聯邦儲備委員會主席 Jerome Powell 將於 2025 年 9 月 23 日（週二）向全國發表經濟展望演說。美國公民和全球經濟觀察家都對這場即將到來的演說表現出興趣，大多數人預期這將引發全球市場的波動，包括加密貨幣市場。 

投資者期待未來市場方向的提示

Powell 即將在羅德島華威市大普羅維登斯商會 2025 年經濟展望午餐會上發表的演說，將緊隨上週的降息之後。大多數金融分析師預期 Powell 將進一步闡明最新政策的潛在影響，因為他們關注美國經濟短期至中期方向的可能提示。 

相關： 巴克萊和法國巴黎銀行在 Powell 演說後表示，9 月聯準會降息現已「確定」

上週的降息是美國長期以來的首次降息，儘管有先前的預期，但仍給投資者帶來了許多思考。隔夜基準貸款利率降低了四分之一個百分點，引發了企業和投資者的內部政策調整。然而，隨著聯準會暗示可能在年底前再實施兩次降息，這一發展顯得更為關鍵。

Powell 的演說可能提供更多經濟明確性

如預期般，聯準會最新的利率決定使全球金融生態系統陷入複雜分析，專家們試圖預測長期可能發生的情況。例如，新任聯準會理事 Stephen Miran 認為降息可能延續到明年，2026 年還會有一次降息。同時，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的其他一些成員預期 2026 年將有多達三次降息。

相關： Powell 的「風險平衡」引述消除了通膨恐懼並引發了 ETH 10% 的漲幅

許多分析師和投資者正關注 Powell 下週二即將發表的經濟展望演說，期待它能澄清問題並使他們能夠簡化投資策略。通常，聯準會主席的此類演說會引發股票和數位資產的波動。因此，大多數投資者預期在未來一週會出現類似情況，特別是因為當前市場情況反映了在高漲期望中的情緒積累。

免責聲明： 本文提供的信息僅供參考和教育目的。本文不構成任何形式的財務建議或其他建議。Coin Edition 對使用所提及的內容、產品或服務而導致的任何損失不承擔責任。讀者在採取與公司相關的任何行動前應謹慎行事。

來源：https://coinedition.com/crypto-market-prepares-for-volatility-ahead-of-jerome-powells-tuesday-speech/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

